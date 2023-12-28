Çin, dünyanın en büyük nükleer konteyner gemisini inşa etmeyi planlıyor

- Toryumla çalışan erimiş tuz reaktörü kullanıyor
- Askeri alanlara da uygulanabilir
- İlk nükleer gemi değil ancak en gelişmişi olma iddiasında
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Toryumla çalışan erimiş tuz reaktörü kullanıyor
Geminin en önemli özelliği, Çin'de bol miktarda bulunan ve uygun maliyetli bir radyoaktif metal olan toryum kullanan son teknoloji ürünü dördüncü nesil erimiş tuz reaktörünü tahrik sistemi olarak kullanması. Böylece, geleneksel uranyum reaktörlerinden daha güvenli ve verimli bir nükleer tahrik sistemi kullanılmış oluyor. Soğutma için bol miktarda suya ihtiyaç duyan uranyum reaktörlerinin aksine, toryum bazlı reaktör yüksek sıcaklıklarda ve düşük basınçta çalışarak erime riskini azaltıyor.
Askeri alanlara da uygulanabilir
Teknolojinin potansiyel askeri uygulamaları açıklanmazken, Çin'in ilk toryumla çalışan reaktörünün bu yılın başlarında tanıtılması spekülasyonlara yol açtı. Gobi Çölü'ndeki reaktör, Çin'in ileri nükleer teknolojiler geliştirmeye yönelik iddialı çabalarının bir parçasını oluşturuyor. Bilim insanları reaktörün denizcilik kullanımı da dahil olmak üzere çeşitli uygulamalara uyarlanabileceğini iddia ediyor.
Tasarım halihazırda DNV Sınıflandırma Topluluğu'ndan uluslararası sertifika almış durumda. Jiangnan Tersanesi, denizcilik endüstrisinde iklim değişikliği ve enerji tasarrufuyla ilgili artan endişeleri paylaşarak geminin sıfır emisyona sahip olduğunu vurguluyor.
İlk nükleer gemi değil ancak en gelişmişi olma iddiasında
Çin, nükleer enerjiyle çalışan konteyner gemilerini keşfeden ilk ülke olmasa da, tasarım olarak Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve Avrupa'daki gemi imalatçılarının önceki denemelerini geride bırakıyor. Çin'in hızla gelişen gemi inşa endüstrisi, bu yıl küresel yeni gemi siparişlerinin yüzde 60'ından fazlasını oluşturdu. Çin, sadece gemi üretiminde değil denizcilik teknolojilerinde de liderliği hedefliyor.
KUN-24AP'nin Çin tarafından bağımsız olarak geliştirilen toryum bazlı erimiş tuz reaktörü, ABD'nin NS Savannah gibi önceki nükleer enerjili kargo gemilerinden teknolojik anlamda ileride olduğu iddiasında. Reaktörün tasarımı, daha düşük devre basınçları, gelişmiş güvenlik özellikleri ve bir kaza anında hızlı bir şekilde durabilme özelliği ile potansiyel riskleri en aza indiriyor.
Dikkate değer tasarım yönlerinden biri de, yakıt maliyetleri ve yakıt ikmali zorluklarıyla ilgili endişeleri gideren, değiştirilebilir bir bileşen olan "nükleer pil". Ancak medyum olarak florlu tuzun kullanılmasının potansiyel çevresel etkileri dahil olmak üzere bazı zorlukların çözülmesi gerekiyor.
KUN-24AP'nin tanıtılması, askeri teknoloji meraklıları arasında tartışmalara yol açtı. Bazıları geminin, nükleer güçle çalışan askeri gemilerin öncüsü olabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte, toryum bazlı erimiş tuz reaktörünün bakım aralığı, askeri uygulamalar için zorluk teşkil ediyor ve tasarımın savaş gemilerine uyarlanmasının fizibilitesine ilişkin soru işaretleri bulunuyor.
Çin'in KUN-24AP'yi tanıtması, denizcilik endüstrisindeki emisyonları azaltmaya yönelik küresel çabalarla uyumlu, sürdürülebilir denizciliğe yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.