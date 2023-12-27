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    Dünyanın en büyük nükleer enerji santrali tekrar faaliyete geçti

    Japonya'daki dünyanın en büyük nükleer enerji santrali faaliyete geçti. 1985 yılında kurulan tesiste, beşi 1.100 MW, diğer ikisi ise 1.365 MW güç üretme kapasitesine sahip yedi reaktör bulunuyor.

    Dünyanın en büyük nükleer enerji santrali tekrar faaliyete geçti Tam Boyutta Gör

    Japonya’nın başkenti Tokyo’nun 250 kilometre kuzeyindeki Kashiwazaki-Kariwa santralinde bulunan 8.2 gigawatt'lık nükleer reaktör, ülkenin Nükleer Düzenleme Kurumu'nun (NRA) iki yıl önce koyduğu faaliyet yasağını kaldırmasının ardından yeniden faaliyete geçmeye hazırlanıyor. Öte yandan santral, 2011 yılındaki Fukushima felaketinin ardından Japonya'daki tüm nükleer enerji santralleri gibi devre dışı bırakılmıştı.

    Dünyanın en büyük nükleer santrali tekrar devreye giriyor

    Dünya fosil yakıtlardan uzaklaşmaya çalışırken, enerji uzmanları güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kesinti sorunlarını aşmak için nükleer enerjinin geri döneceğini tahmin ediyor. 2050'ye kadar karbon nötr olmayı hedefleyen Japonya'nın da yakıt ithalatına olan bağımlılığını azaltması gerekiyor ve enerji arzını desteklemek için mevcut nükleer altyapısını kullanabilir.

    Kashiwazaki-Kariwa Nükleer Enerji Santrali, dünyanın ilk gelişmiş kaynar su reaktörü (ABWR) tesisine ev sahipliği yapıyor. 1985 yılında kurulan tesiste beşi 1.100 MW, diğer ikisi ise 1.365 MW güç üretme kapasitesine sahip yedi reaktör bulunuyor. Santral, Tokyo Electric Power Company (TEPCO) tarafından işletiliyor. Santral devreye girdiğinde dünyanın en büyük nükleer enerji santrali unvanını koruyor olacak. Ancak Kanada'nın da dünyanın en büyük nükleer santralini kurmayı planladığını belirtelim.

    Dünyanın en büyük nükleer enerji santrali tekrar faaliyete geçti Tam Boyutta Gör

    2021 yılında NRA, tesiste nükleer malzemelerin korunamaması ve yetkisiz bir çalışanın tesisin hassas alanlarına erişmesine izin veren prosedürlerdeki bir eksiklikle sonuçlanan ciddi güvenlik ihlalleri olduğunu tespit etmişti. Bunun ardından NRA, TEPCO'nun tesise nükleer yakıt taşımasını veya yakıt çubuklarını reaktöre yüklemesini engelleyerek elektrik üretim faaliyetlerini durdurdu.

    Tesisin düzenleyiciler nezdinde radyoaktif madde sızıntıları, yüksek radyasyon seviyeleri ve güvenlik denetimleri sırasında verilerin tahrif edilmesi gibi raporlarla dolu bir geçmişi de var.

    Bu ayın başlarında Japon nükleer denetleme kurumu, tesisin güvenlik sorunlarını ele aldığını ve düzeltici emrin kaldırıldığını doğruladı. Enerji üretimine yeniden başlamadan önce TEPCO'nun Niigata yerel yönetiminden onay alması gerekiyor. Japonya'da 33 adet işletilebilir nükleer enerji santrali bulunuyor ancak bunlardan yalnızca 10 tanesi 2011'deki kapatma kararlarının ardından faaliyetlerine devam edebilmek için NRA'dan izin alabildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 6 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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