    Dünyada ilk: Japonya deniz tabanından nadir element çıkaracak

    Japonya, ülke sanayisi için kritik öneme sahip nadir toprak elementlerini denizin dibinden çıkarmayı amaçlayan dünyadaki ilk deniz görevini başlattı.             

    Dünyada ilk: Japonya deniz tabanından nadir element çıkaracak Tam Boyutta Gör
    Japonya, elektrikli araçlar, elektronik ürünler ve savunma sanayii için kritik öneme sahip nadir toprak elementlerinde yeni bir yerli kaynak bulmayı hedefleyen bir derin deniz görevi başlattı. Eğer başarılı olursa bu adım, ülkenin stratejik maden tedarikini kökünden değiştirebilir.

    Reuters’ın haberine göre, Japonya’ya ait maden gemisi Chikyu, pazartesi günü Shizuoka limanından ayrılarak Tokyo’nun yaklaşık 1.900 kilometre güneydoğusunda yer alan, uzak bir mercan adası olan Minamitori Adası açıklarına doğru yola çıktı.

    Görev, şimdiye kadar hiç denenmemiş bir hedefi amaçlıyor: Okyanus yüzeyinin 6 kilometre altındaki nadir toprak elementleri bakımından zengin çamurun, kesintisiz şekilde doğrudan gemiye çıkarılması. Bu deneme başarıya ulaşırsa, bu derinlikte yapılan ilk sürekli derin deniz nadir element çıkarımı olacak.

    Japonya’nın bu hamlesi, Çin’in kritik mineraller üzerindeki kontrolünü giderek artırdığı bir döneme denk geliyor. Pek çok Batılı ülke gibi Japonya da, küresel nadir toprak elementleri tedarik zincirlerinde baskın konumda bulunan Çin’e olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. İki ülke arasındaki diplomatik ve ticari gerilimlerin artması, bu çabaları daha da acil hale getirmiş durumda.

    İlk yerli deniz tabanı denemesi

    Yaklaşık 130 mürettebat ve bilim insanını taşıyan Chikyu’nun 14 Şubat’ta Japonya’ya dönmesi planlanıyor. Sefer, Minamitori Adası çevresindeki ve yüksek miktarda nadir toprak elementi içerdiği düşünülen çamur yataklarına odaklanıyor. Ancak Japon hükümeti, bu sahaların ne kadar rezerve sahip olduğuna dair henüz bir açıklama yapmadı.

    Dünyada ilk: Japonya deniz tabanından nadir element çıkaracak Tam Boyutta Gör
    Japonya bugün nadir element ithalatının yaklaşık yüzde 60’ını Çin’den sağlıyor. Bu oran 2010 yılında neredeyse yüzde 90 seviyesindeydi. O dönemde Çin’in, Doğu Çin Denizi’ndeki bir denizcilik anlaşmazlığı sonrası ihracatı kısıtlaması, Japonya için ciddi bir risk oluşturmuştu.

    Bu olaydan sonra Japonya, Avustralya merkezli Lynas Rare Earths ile Sojitz aracılığıyla kurulan ortaklıklar gibi, yurt dışı tedarik zincirlerine yatırım yaptı. Ayrıca geri dönüşüm ve nadir toprak kullanımını azaltan üretim tekniklerini teşvik etti.

    Nadir elemetler Japon sanayisi için kritik

    Japonya için özellikle ağır nadir toprak elementleri büyük önem taşıyor. Bu mineraller, elektrikli ve hibrit araç motorlarında kullanılan yüksek güçlü mıknatıslarda yer alıyor. Japonya’nın bu alandaki tedarikinin neredeyse tamamı şu anda Çin’den geliyor. Olası bir tedarik kesintisi, otomotiv ve ileri teknoloji sektörlerinde hızla zincirleme etkilere yol açabilir.

    Çin ise kısıtlamaları şimdiden artırmaya başladı. Geçen hafta Pekin yönetimi, sivil ve askeri kullanım potansiyeli bulunan çift kullanımlı ürünlerin Japonya’ya ihracatını yasakladı. Bu kategori, bazı kritik mineralleri de kapsıyor. Çin henüz resmi olarak geniş çaplı nadir toprak elementlerine yönelik kısıtlamaları duyurmuş değil, ancak devlet medyasında bu seçeneğin ciddi şekilde değerlendirildiği yönünde mesajlar yer aldı.

    Minamitori Adası projesinin kısa vadede somut üretim sağlaması beklenmiyor. Japonya, 2018’den bu yana projeye yaklaşık 40 milyar yen (yaklaşık 250 milyon dolar) yatırım yaptı; ancak henüz net rezerv tahminleri veya üretim hedefleri belirlenmiş değil. Mevcut testlerin olumlu sonuçlanması halinde, bir sonraki aşama Şubat 2027’de planlanan tam ölçekli bir madencilik denemesi olacak.

