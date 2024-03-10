Çin dünyanın en büyük parçacık çarpıştırıcısını kurabilir

Çin, yüksek enerji fiziğinde dünya lideri olmak istiyor
CERN tarafından inşa edilen Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) deneylerinde protonları ve ağır iyonları kullanıyor. Burada yapılan deneylerde atom parçacıklarına kütlelerini veren Higgs bozonunun keşfi gerçekleştirilmişti. Çin’in CEPC projesinde de elektronlar ve pozitronlarla - onların antiparçacıklarıyla - çalışılarak bu parçacıkların doğalarının anlaşılması amaçlanacak.
Belirtilenlere göre CEPC, elektron ve pozitronların parçalamadan önce son derece yüksek enerjilere hızlandırılabileceği 100 km’lik bir tünele sahip olacak. Halihazırda LHC’deki tünelin uzunluğu 27 kilometre boyutunda. Ancak CERN, LHC’nin yerini alması planlanan 100 km’lik dev parçacık hızlandırıcı Geleceğin Dairesel Çarpıştırıcısı (FCC- Future Circular Collider) üzerinde çalışıyor.
CEPC projesini Pekin'deki Yüksek Enerji Fiziği Enstitüsü Müdürü Wang Yifang, proje inşaatının 2027 yılına kadar başlayabileceğini söylüyor. Ancak yukarıda da dediğimiz gibi, öncelikle projenin onay alması gerekiyor. Bununla birlikte önerilen maliyet rakamı da açıkçası soru işaretleri oluşturuyor. Zira CERN’in aynı uzunluktaki FCC için ortalama olarak 20 milyar dolarlık bir yatırımın gerektiği söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.