ABD, Çinli insansı robotları yasaklıyor

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Tam Boyutta Gör ABD yönetimi ulusal güvenlik gerekçesiyle yurt dışında üretilen ileri seviye robotik cihazlar ve güç inverterlerinin ülkeye girişini kısıtlayan yeni bir ithalat düzenlemesi hazırlıyor. ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından duyurulan karar, özellikle son dönemde insansı robot alanında hızla büyüyen Çinli üreticileri doğrudan etkileyecek.

Yasağın kapsamı oldukça geniş

FCC'nin yayımladığı açıklamaya göre yasak yalnızca yürüyen insansı veya dört ayaklı robotlarla sınırlı değil. Kurumun tanımına göre "ileri seviye robotik cihaz", karada hareket edebilen, engellerden kaçınabilen veya navigasyon yapabilen, çevresini algılayacak sensörlere sahip ve ağ bağlantısı sağlayan bir çip barındıran makineleri kapsıyor. Ayrıca cihazın, varsa şarj istasyonu dahil olmak üzere 2 kilogramdan daha ağır olması gerekiyor.

Bu tanım, gelecekte piyasaya çıkacak birçok robot süpürgenin de muafiyet almaması halinde ABD'ye ithal edilemeyeceği anlamına geliyor. FCC, robot süpürgelerin güvenlik açıklarına ilişkin daha önce gündeme gelen değerlendirmelere de atıfta bulunuluyor.

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Yeni düzenleme yalnızca robotları kapsamıyor. Güç inverterleri de ithalat kısıtlamasının içinde yer alıyor. Bu cihazlar özellikle güneş enerjisi santralleri ve diğer yenilenebilir enerji sistemlerinde kritik rol üstleniyor. Kararın, dünyanın en büyük inverter üreticileri arasında bulunan Çin merkezli Sungrow ile daha önce ABD tarafından yaptırım listesine alınan Huawei gibi şirketleri önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.

FCC, yasağın gerekçesini “ABD’nin ulusal güvenliğine veya ABD vatandaşlarının emniyeti ve güvenliğine yönelik kabul edilemez riskler” olarak açıklıyor.

ABD’de üretim şartı

Düzenleme kapsamında şirketler, ürünlerini ABD pazarında satmaya devam edebilmek için muafiyet başvurusu yapabilecek. Ancak başvurularda dikkat çeken nokta, robot veya inverterlerin güvenliğini artırmaya yönelik teknik şartlardan ziyade üretimin ABD'ye taşınmasına ilişkin ayrıntılı bir planın talep edilmesi.

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre FCC'nin Çin dışındaki birçok tedarikçiyi bu kısıtlamalardan muaf tutması bekleniyor. Öte yandan yasak geriye dönük uygulanmayacak. ABD'de halihazırda kullanılan robotlar ve güç inverterleri kullanılmaya devam edebilecek.

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