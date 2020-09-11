Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin'in kontrollü ihracatı sıkılaştırması teknoloji sektörünü zor durumda bırakabilir

    Çin ile ABD arasındaki ticari gerilim farklı bir boyuta doğru gidiyor. Çin hükümetinin "yasaklı teknoloji ihracatı" listesini genişletmesi teknoloji sektörünü sıkıntıya sokabilir.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    343
    35
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Çin'in kontrollü ihracatı sıkılaştırması teknoloji sektörünü zor durumda bırakabilir
    Tam Boyutta Gör

    Çin'in "yasaklı teknoloji ihracatı" listesine yapılan en son eklemeler çok sayıda sektörün gidişatını alt üst edecek gibi görünüyor. Hukuk uzmanlarına göre bu durum bazı küresel teknoloji devlerini Çin operasyonlarını ayırmak zorunda bırakabilir.

    Çin ile ABD arasındaki ticari gerilimin yarattığı belirsizlikle boğuşan teknoloji dünyası, 28 Ağustos'ta açıklanan ihracatı yasaklanan yeni teknolojiler listesiyle yeni bir sıkıntıyla daha yüz yüze geldi.

    Bu hamle ilk etapta Pekin'in TikTok uygulamasının satışında söz sahibi olması için planlanmıştı ancak Çinli ve yabancı firmaların danışmanları potansiyel sonuçların çok daha ileri gittiğini söylüyor.

    Çin'in kontrollü ihracatı sıkılaştırması teknoloji sektörünü zor durumda bırakabilir
    Tam Boyutta Gör

    Gerilim dozu arttı

    Şangay merkezli hukuk firması Linklaters'ın kurumsal danışmanlarından Alex Roberts konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kurallar piyasadaki birçok kişi için sürpriz oldu ve şu anda teknoloji alanında çok fazla gerilim var" dedi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Çin’den ABD’ye karşılık geldi: Yabancı bilgisayar ve yazılım kullanımı yasaklanıyor

    Yeni düzenlenen "kısmen kısıtlanmış ihracat" listesi ByteDance'e ait TikTok tarafından kullanılan öneri algoritmalarına ek olarak drone ve siber güvenlik teknolojisi, ses tanıma ve el yazısı tarama gibi kritik yazılımları içeriyor.

    Çin'in kontrollü ihracatı sıkılaştırması teknoloji sektörünü zor durumda bırakabilir
    Tam Boyutta Gör

    Teknoloji ihraç etmeyen sıkı denetime girecek

    Bu teknolojileri ihraç etmek isteyen şirketlerin öncelikle Çin Ticaret Bakanlığı ve Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın incelemelerinden geçmesi ve onay almaları gerekiyor

    Pekin'deki LEAF hukuk bürosunda kıdemli siber güvenlik danışmanı olarak görev yapan Nicolas Bahmanyar, yapılan revizyonların Çin'de araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan çok uluslu şirketleri de etkileyebileceğini belirtti.

    Bahmanyar, Çin'de Ar-Ge merkezi olan şirketlerin iki seçenekle karşı karşıya kalmalarının muhtemel olacağını söylüyor: Ya geliştirdikleri teknolojileri dünyanın herhangi bir yerinde kullanabilmeleri için ülkeden ayrılacaklar ya da Çin'de kalarak sadece bu bölgeye hitap edecekler.

    Çin'in kontrollü ihracatı sıkılaştırması teknoloji sektörünü zor durumda bırakabilir
    Tam Boyutta Gör

    "TikTok'la alakası yok"

    Ticaret Bakanlığı, yeni kuralların esas olarak TikTok'u hedeflediği yönündeki spekülasyonları reddederek hiçbir firmanın hedef alınmadığını açıkladı. Değişiklikleri mercek altına alan avukatlar ise kontrollü ihracatın farklı iş sektörlerindeki çok çeşitli firmalara darbe vurabileceği görüşünde.

    Microsoft, drone üreticisi DJI Technology, video konferans hizmeti Zoom Video Communications ve bilişim devi Tencent bu gelişmeler karşısında farklı kararlar almak zorunda kalabilir.

    Zoom, Çin'de ürün geliştirme üzerine çalışan 500 mühendis istihdam ediyor. Yine aynı şekilde Microsoft, Pekin'de yapay zeka (AI) gelişmelerinde kritik rol oynayan bir araştırma merkezine sahip. Zoom ve DJI konuyla ilgili yorum yapmayı reddederken, Microsoft ve Tencent bu taleplere herhangi bir yanıt vermedi.



    https://ca.reuters.com/article/us-china-tech-rules-idCAKBN2620JW Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Vivo Watch canlı olarak görüntülendi
    1 gün
    iPhone 12 bekleyenleri üzecek iddia: 15 Eylül'de tanıtılmayacak
    1 gün
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 25 dk. Uygun fiyatlı Apple Watch SE önümüzdeki hafta tanıtılacak 49 dk. Yeni vaka sayısı yeniden yükselişe geçti (11 Eylül) 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Çin'in kontrollü ihracatı sıkılaştırması teknoloji sektörünü zor durumda bırakabilir Sonraki NASA'dan özel şirketlere "bize Ay'dan toprak getirin" çağrısı! 2 sa. Facebook'tan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile ücretsiz reklam eğitimi 3 sa. GeForce RTX 3060 Ti sızdırıldı 3 sa. Bose güneş gözlüğü ve hoparlörü bir araya getiriyor 4 sa. Avrupa sabit kripto paralara denetleme istiyor 4 sa. RTX 3080’in oyun testleri ve benchmark sonuçları paylaşıldı 4 sa. Çok özel! RTX 3080 kutusundan çıkıyor. Son dönemdeki en heyecan verici kart ailesi 5 sa. RTX 3090 kasa içerisinde görüntülendi, RTX 3080 yakın çekimleri paylaşıldı 6 sa. F1 Türkiye GP biletleri indirimli olarak satışa çıkıyor 6 sa. 7000mAh bataryalı Galaxy M51 ülkemize geldi 6 sa. Samsung Galaxy Z Fold2'yi ön siparişle satın alanlara 1.299 TL değerinde Galaxy Buds Live hediye! 6 sa. Bose QuietComfort Earbuds üst seviyede gürültü engelleme sunacak 7 sa. ASELSAN, Kazakistan’da solunum cihazı üretecek 8 sa. Arsenal 2 akıllı kamera desteği yine bağış rekoru kırdı 8 sa. Oppo Watch Türkiye'de satışa çıktı 8 sa. Ninja yuvaya dönüyor 9 sa. Android 11 Go ile RAM sınırı 2GB’a yükseldi 22 sa. Epic Games mağazasında Railway Empire ve Where The Water Tastes Like Wine ücretsiz 23 sa. Bombaları akıllandıran yerli lazer güdüm kiti Teber, ilk kez İHA'dan atıldı 23 sa. Hava kirliliği dünya genelinde pandemi öncesindeki seviyelere geri dönüyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Apple resmen duyurdu: İşte iPhone 12 tanıtım tarihi
    DonanımHaber
    iPhone 12 serisinin kamera tasarımları ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Huawei: Android ile arayı kapatıyoruz
    DonanımHaber
    Ryzen 4000 işlemciler ile yeni bir dönem başlıyor
    DonanımHaber
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    💰Dolar=7,48 - Euro=8,84 - Altın=468 | 10 EYLÜL💰
    DH Forum
    TR Endurance F1 2020 Ligi Başlıyor!
    Bölüm Sonu Canavarı
    Marvel's Avengers - İnceleme
    Bölüm Sonu Canavarı
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız