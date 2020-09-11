Çin'in kontrollü ihracatı sıkılaştırması teknoloji sektörünü zor durumda bırakabilir

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Çin'in "yasaklı teknoloji ihracatı" listesine yapılan en son eklemeler çok sayıda sektörün gidişatını alt üst edecek gibi görünüyor. Hukuk uzmanlarına göre bu durum bazı küresel teknoloji devlerini Çin operasyonlarını ayırmak zorunda bırakabilir.

Çin ile ABD arasındaki ticari gerilimin yarattığı belirsizlikle boğuşan teknoloji dünyası, 28 Ağustos'ta açıklanan ihracatı yasaklanan yeni teknolojiler listesiyle yeni bir sıkıntıyla daha yüz yüze geldi.

Bu hamle ilk etapta Pekin'in TikTok uygulamasının satışında söz sahibi olması için planlanmıştı ancak Çinli ve yabancı firmaların danışmanları potansiyel sonuçların çok daha ileri gittiğini söylüyor.

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Gerilim dozu arttı

Şangay merkezli hukuk firması Linklaters'ın kurumsal danışmanlarından Alex Roberts konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kurallar piyasadaki birçok kişi için sürpriz oldu ve şu anda teknoloji alanında çok fazla gerilim var" dedi.

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Yeni düzenlenen "kısmen kısıtlanmış ihracat" listesi ByteDance'e ait TikTok tarafından kullanılan öneri algoritmalarına ek olarak drone ve siber güvenlik teknolojisi, ses tanıma ve el yazısı tarama gibi kritik yazılımları içeriyor.

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Teknoloji ihraç etmeyen sıkı denetime girecek

Bu teknolojileri ihraç etmek isteyen şirketlerin öncelikle Çin Ticaret Bakanlığı ve Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın incelemelerinden geçmesi ve onay almaları gerekiyor

Pekin'deki LEAF hukuk bürosunda kıdemli siber güvenlik danışmanı olarak görev yapan Nicolas Bahmanyar, yapılan revizyonların Çin'de araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan çok uluslu şirketleri de etkileyebileceğini belirtti.

Bahmanyar, Çin'de Ar-Ge merkezi olan şirketlerin iki seçenekle karşı karşıya kalmalarının muhtemel olacağını söylüyor: Ya geliştirdikleri teknolojileri dünyanın herhangi bir yerinde kullanabilmeleri için ülkeden ayrılacaklar ya da Çin'de kalarak sadece bu bölgeye hitap edecekler.

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"TikTok'la alakası yok"

Ticaret Bakanlığı, yeni kuralların esas olarak TikTok'u hedeflediği yönündeki spekülasyonları reddederek hiçbir firmanın hedef alınmadığını açıkladı. Değişiklikleri mercek altına alan avukatlar ise kontrollü ihracatın farklı iş sektörlerindeki çok çeşitli firmalara darbe vurabileceği görüşünde.

Microsoft, drone üreticisi DJI Technology, video konferans hizmeti Zoom Video Communications ve bilişim devi Tencent bu gelişmeler karşısında farklı kararlar almak zorunda kalabilir.

Zoom, Çin'de ürün geliştirme üzerine çalışan 500 mühendis istihdam ediyor. Yine aynı şekilde Microsoft, Pekin'de yapay zeka (AI) gelişmelerinde kritik rol oynayan bir araştırma merkezine sahip. Zoom ve DJI konuyla ilgili yorum yapmayı reddederken, Microsoft ve Tencent bu taleplere herhangi bir yanıt vermedi.

https://ca.reuters.com/article/us-china-tech-rules-idCAKBN2620JW

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