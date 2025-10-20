ABD ve Çin’de iPhone 17 fırtınası: Satışlar ciddi oranda yükseldi

Counterpoint analistleri, satış ivmesindeki artışı iyileştirilmiş ekran kalitesi, daha yüksek depolama kapasitesi ve yeni A19 çipinin performans artışına bağlıyor. Rapora göre Çin’deki satışlar ilk günlerde iPhone 16’nın neredeyse iki katına ulaştı ve ekim ayı boyunca talebin yüksek seyri sürmeye devam etti.
Apple, gelirinin yaklaşık yarısını halen iPhone satışlarından elde ediyor. Şirket, yapay zeka (AI) geliştirmelerinde yaşadığı aksaklıklara ve Çin’de Apple Intelligence sisteminin henüz kullanıma sunulmamış olmasına rağmen satışlarını güçlü bir şekilde sürdürmeyi başarıyor.
