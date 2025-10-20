Giriş
    ABD ve Çin’de iPhone 17 fırtınası: Satışlar ciddi oranda yükseldi

    iPhone 17 serisi, ABD ve Çin’de ilk 10 günde iPhone 16’ya göre yüzde 14 daha fazla sattı. Özellikle temel modelin önceki nesle oranla büyük ilgi gördüğüne dikkat çekiliyor.

    ABD ve Çin’de iPhone 17 fırtınası: Satışlar ciddi oranda yükseldi Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iPhone 17 serisi, satışa çıktığı ilk 10 günde ABD ve Çin’de selefi iPhone 16’ya göre yüzde 14 daha fazla satıldı. Counterpoint Research’ün verilerine göre bu artış, Apple’ın en büyük iki pazarı olan bu ülkelerde tüketici ilgisinin yeniden yükselişe geçtiğini gösteriyor. Özellikle serinin temel modeli olan iPhone 17’nin geçen yılın 799 dolarlık iPhone 16 modeline kıyasla çok daha yüksek talep gördüğüne dikkat çekildi.

    iPhone 17 serisi sevildi

    Counterpoint analistleri, satış ivmesindeki artışı iyileştirilmiş ekran kalitesi, daha yüksek depolama kapasitesi ve yeni A19 çipinin performans artışına bağlıyor. Rapora göre Çin’deki satışlar ilk günlerde iPhone 16’nın neredeyse iki katına ulaştı ve ekim ayı boyunca talebin yüksek seyri sürmeye devam etti.

    ABD ve Çin’de iPhone 17 fırtınası: Satışlar ciddi oranda yükseldi Tam Boyutta Gör
    Serinin üst segmentinde yer alan iPhone 17 Pro Max de özellikle ABD pazarında güçlü bir satış grafiği sergiliyor. Counterpoint’e göre bu model, pandemi döneminde telefonlarını yenileyen kullanıcıların yeniden yükseltme yapmasını sağladı. Bunda üç büyük operatördeki ek yüzde 10’luk indirim de etkili oldu. Apple’ın en üst düzey telefonu olan iPhone 17 Pro Max, şimdiye kadarki en gelişmiş kamera sistemi, ısı dağıtımında yeni nesil soğutma mimarisi ve yıllardır yapılan en kapsamlı fiziksel tasarım değişikliği ile öne çıkıyor. Counterpoint, yalnızca eSIM özellikli iPhone Air modelinin ise iPhone 16 Plus'tan biraz daha iyi performans gösterdiğini ancak fiyatı nedeniyle “niş” bir ürün olacağını söyledi.

    Apple, gelirinin yaklaşık yarısını halen iPhone satışlarından elde ediyor. Şirket, yapay zeka (AI) geliştirmelerinde yaşadığı aksaklıklara ve Çin’de Apple Intelligence sisteminin henüz kullanıma sunulmamış olmasına rağmen satışlarını güçlü bir şekilde sürdürmeyi başarıyor.

