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    Çin'in yeni ekran kartı GITSTAR JH920 tanıtıldı: GTX 1050'den daha hızlı

    Çinli üretici GITSTAR, yeni ekran kartı JH920 modelini duyurdu. Peki GTX 1050'den daha hızlı olduğu iddia edilen ekran kartı neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım.
    Çin'in yeni ekran kartı GITSTAR JH920 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Çinli şirketler son yıllarda GPU pazarına adım atmaya başladı. Bu noktada farklı ekran kartları üreten isimler olsa da, piyasaya sürülen ve yaygınlaşan bir model olmadı. Ancak bu durum çok yakında değişebilir. Bugün GITSTAR, yeni ekran kartı JH920 modelini duyurdu. Üstelik AMD FSR desteğiyle geliyor.

    Çin'in yeni ekran kartı GITSTAR JH920 neler sunuyor?

    Paylaşılan teknik özellikler sayfasına göre JH920, 64 bit veri yolu ve 96 GB/sn bant genişliği sunan 4GB GDDR6 bellek yapılandırması ile geliyor. Bu noktada 30W TDP ve 1,2 GHz saat hızı ile eşleştirilen kartın 1,2 TFLOP (FP32) işlem gücü sunacağı belirtildi. Kartın grafik yapılandırması veya GPU ayrıntıları ise henüz paylaşılmış değil.

    Çin'in yeni ekran kartı GITSTAR JH920 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ancak JH920, esasen yazılım desteği ile öne çıkıyor. Buna göre güncel kodlama (HEVC (H.265), H.264) ve OpenGL 4.0, Vulkan 1.1, OpenGL ES 3.2 ve OpenCL 3.0 API'lerine destek sunan kart, Mini-ITX formunda, çift yuvalı bir form faktörüne sahip. Ayrıca 173,29x126,35x41,89 mm ölçülerinde olan kartın, tek fanlı bir soğutmadan destek aldığını görüyoruz. 

    JH920'nin bir diğer özelliği ise, AMD FSR teknolojisine olan desteği. Öyle ki GITSTAR, kartın yerel işlemeye kıyasla daha yüksek performans için tüm modları desteklediğini belirtiliyor. Bunun yanı sıra PS veya Photoshop gibi çeşitli içerik oluşturma uygulamalarına da destek sunulduğunu belirtelim.

    Oyun performansına gelirsek, Çinli GPU üreticisi, GITSTAR JH920'nin GeForce GTX 1050'den daha hızlı olduğunu ve bu ayın sonlarında piyasaya çıkacağını duyurdu. Üstelik uygun bir fiyatla kullanıcılara sunulacak. Yukarıda da belirttiğimiz gibi GITSTAR JH920 hakkında tüm ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Ancak GTX 1050 ile rekabet edebildiği takdirde Çin'in yerli GPU pazarı için harika bir başlangıç ​​olabilir. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 1 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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