Çin'in yeni ekran kartı GITSTAR JH920 tanıtıldı: GTX 1050'den daha hızlı

Çin'in yeni ekran kartı GITSTAR JH920 neler sunuyor?
Paylaşılan teknik özellikler sayfasına göre JH920, 64 bit veri yolu ve 96 GB/sn bant genişliği sunan 4GB GDDR6 bellek yapılandırması ile geliyor. Bu noktada 30W TDP ve 1,2 GHz saat hızı ile eşleştirilen kartın 1,2 TFLOP (FP32) işlem gücü sunacağı belirtildi. Kartın grafik yapılandırması veya GPU ayrıntıları ise henüz paylaşılmış değil.
JH920'nin bir diğer özelliği ise, AMD FSR teknolojisine olan desteği. Öyle ki GITSTAR, kartın yerel işlemeye kıyasla daha yüksek performans için tüm modları desteklediğini belirtiliyor. Bunun yanı sıra PS veya Photoshop gibi çeşitli içerik oluşturma uygulamalarına da destek sunulduğunu belirtelim.
Oyun performansına gelirsek, Çinli GPU üreticisi, GITSTAR JH920'nin GeForce GTX 1050'den daha hızlı olduğunu ve bu ayın sonlarında piyasaya çıkacağını duyurdu. Üstelik uygun bir fiyatla kullanıcılara sunulacak. Yukarıda da belirttiğimiz gibi GITSTAR JH920 hakkında tüm ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Ancak GTX 1050 ile rekabet edebildiği takdirde Çin'in yerli GPU pazarı için harika bir başlangıç olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.