Çin'in yeni ekran kartı GITSTAR JH920 tanıtıldı: GTX 1050'den daha hızlı

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Çinli şirketler son yıllarda GPU pazarına adım atmaya başladı. Bu noktada farklı ekran kartları üreten isimler olsa da, piyasaya sürülen ve yaygınlaşan bir model olmadı. Ancak bu durum çok yakında değişebilir. Bugün GITSTAR, yeni ekran kartı JH920 modelini duyurdu. Üstelik AMD FSR desteğiyle geliyor.

Çin'in yeni ekran kartı GITSTAR JH920 neler sunuyor?

Paylaşılan teknik özellikler sayfasına göre JH920, 64 bit veri yolu ve 96 GB/sn bant genişliği sunan 4GB GDDR6 bellek yapılandırması ile geliyor. Bu noktada 30W TDP ve 1,2 GHz saat hızı ile eşleştirilen kartın 1,2 TFLOP (FP32) işlem gücü sunacağı belirtildi. Kartın grafik yapılandırması veya GPU ayrıntıları ise henüz paylaşılmış değil.

Tam Boyutta Gör Ancak JH920, esasen yazılım desteği ile öne çıkıyor. Buna göre güncel kodlama (HEVC (H.265), H.264) ve OpenGL 4.0, Vulkan 1.1, OpenGL ES 3.2 ve OpenCL 3.0 API'lerine destek sunan kart, Mini-ITX formunda, çift yuvalı bir form faktörüne sahip. Ayrıca 173,29x126,35x41,89 mm ölçülerinde olan kartın, tek fanlı bir soğutmadan destek aldığını görüyoruz.

JH920'nin bir diğer özelliği ise, AMD FSR teknolojisine olan desteği. Öyle ki GITSTAR, kartın yerel işlemeye kıyasla daha yüksek performans için tüm modları desteklediğini belirtiliyor. Bunun yanı sıra PS veya Photoshop gibi çeşitli içerik oluşturma uygulamalarına da destek sunulduğunu belirtelim.

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Oyun performansına gelirsek, Çinli GPU üreticisi, GITSTAR JH920'nin GeForce GTX 1050'den daha hızlı olduğunu ve bu ayın sonlarında piyasaya çıkacağını duyurdu. Üstelik uygun bir fiyatla kullanıcılara sunulacak. Yukarıda da belirttiğimiz gibi GITSTAR JH920 hakkında tüm ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Ancak GTX 1050 ile rekabet edebildiği takdirde Çin'in yerli GPU pazarı için harika bir başlangıç ​​olabilir.

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