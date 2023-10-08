AMD Fluid Motion Frames, Radeon RX6000 serisine geliyor

Radeon RX6000 ekran kartları için artık erişilebilir
Bilmeyenler için AFMF, önceki karelerin görüntüsüne bakarak, kare enterpolasyonu yani yeni bir kare oluşturulmasını sağlıyor. Buna DLSS 3.0'a entegre olan Frame Generation teknolojisini örnek gösterebiliriz.
Bugün ise kırmızı ekip, resmi Twitter hesabı üzerinden heyecan verici bir paylaşımda bulundu. Bu duyuruda, ''Geri bildirimlerinizi dinledik ve AMD Yazılımının en son güncellemesi olan Adrenalin Edition Önizleme Sürücüsü ile Fluid Motion Frames teknolojisini RX6000 serisine getirmek heyecan duyuyoruz'' denildi.
AFMF, artık 23.30 olarak etiketlenen yeni sürücü ile hem masaüstü hem de mobil RX6000 ekran kartları üzerinden erişilebilir durumda. Ayrıca sürücülere entegre olduğundan oyun geliştiricilerinin de özel bir destek sağlamasına gerek yok. Dolayısıyla AFMF'yi sürücü ayarlarda bulunan HYPR-RX üzerinden etkinleştirebilirsiniz.
AFMF destekli oyunlara baktığımızda listenin bir hayli geniş olduğunu görüyoruz. Öyle ki bunlar arasında Starfield, Star Wars Jedi: Survivor ve The Last of Us Part 1 gibi bir çok AAA yapım yer alıyor. Üstelik bu oyunların halihazırda FSR 3.0 desteğine sahip olmadığını belirtelim.
Fluid Motion Frames destekli oyunlar
- A Plague Tale – Requiem
- Deep Rock Galactic
- Hitman 3
- Red Dead Redemption 2
- Star Wars Jedi: Survivor
- Borderlands 3
- Dying Light 2
- Hogwarts Legacy
- Resident Evil 3
- Starfield
- Control
- Far Cry 6
- Horizon Zero Dawn
- Resident Evil 4
- The Last of Us Part 1
- Dead Space
- Ghostwire: Tokyo
- Metro Exodus Enhanced Edition
- Shadow Of The Tomb Raider
- The Witcher 3: Wild Hunt
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.