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    Anlık Bildirim

    AMD Fluid Motion Frames, Radeon RX6000 serisine geliyor

    DLSS 3.0'a rakip olarak tanıtılan AMD Fluid Motion Frames, RX7000 serisinin ardından eski nesil ekran kartlarına da geliyor. RX6000 serisi ekran kartları için erişime açıldı.
    AMD Fluid Motion Frames, Radeon RX6000 serisine geliyor! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzere FSR 3.0 için bekleyiş sona erdi ve teknoloji artık belirli oyunlarda erişime açıldı. Ancak en önemli gelişme, AMD'nin DLSS 3.0 rakibi Fluid Motion Frames (AFMF) teknolojisi oldu diyebiliriz. İlk etapta RX7000 ekran kartlarına sunulan bu teknoloji, şimdi bir önceki nesil RX6000 serisine de geliyor.

    Radeon RX6000 ekran kartları için artık erişilebilir

    Bilmeyenler için AFMF, önceki karelerin görüntüsüne bakarak, kare enterpolasyonu yani yeni bir kare oluşturulmasını sağlıyor. Buna DLSS 3.0'a entegre olan Frame Generation teknolojisini örnek gösterebiliriz. 

    Bugün ise kırmızı ekip, resmi Twitter hesabı üzerinden heyecan verici bir paylaşımda bulundu. Bu duyuruda, ''Geri bildirimlerinizi dinledik ve AMD Yazılımının en son güncellemesi olan Adrenalin Edition Önizleme Sürücüsü ile Fluid Motion Frames teknolojisini RX6000 serisine getirmek heyecan duyuyoruz'' denildi. 

    AFMF, artık 23.30 olarak etiketlenen yeni sürücü ile hem masaüstü hem de mobil RX6000 ekran kartları üzerinden erişilebilir durumda. Ayrıca sürücülere entegre olduğundan oyun geliştiricilerinin de özel bir destek sağlamasına gerek yok. Dolayısıyla AFMF'yi sürücü ayarlarda bulunan HYPR-RX üzerinden etkinleştirebilirsiniz.

    AFMF destekli oyunlara baktığımızda listenin bir hayli geniş olduğunu görüyoruz. Öyle ki bunlar arasında Starfield, Star Wars Jedi: Survivor ve The Last of Us Part 1 gibi bir çok AAA yapım yer alıyor. Üstelik bu oyunların halihazırda FSR 3.0 desteğine sahip olmadığını belirtelim. 

    Fluid Motion Frames destekli oyunlar

    • A Plague Tale – Requiem
    • Deep Rock Galactic
    • Hitman 3
    • Red Dead Redemption 2
    • Star Wars Jedi: Survivor
    • Borderlands 3
    • Dying Light 2
    • Hogwarts Legacy
    • Resident Evil 3
    • Starfield
    • Control
    • Far Cry 6
    • Horizon Zero Dawn
    • Resident Evil 4
    • The Last of Us Part 1
    • Dead Space
    • Ghostwire: Tokyo
    • Metro Exodus Enhanced Edition
    • Shadow Of The Tomb Raider
    • The Witcher 3: Wild Hunt
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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