AMD Fluid Motion Frames, Radeon RX6000 serisine geliyor

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz üzere FSR 3.0 için bekleyiş sona erdi ve teknoloji artık belirli oyunlarda erişime açıldı. Ancak en önemli gelişme, AMD'nin DLSS 3.0 rakibi Fluid Motion Frames (AFMF) teknolojisi oldu diyebiliriz. İlk etapta RX7000 ekran kartlarına sunulan bu teknoloji, şimdi bir önceki nesil RX6000 serisine de geliyor.

Radeon RX6000 ekran kartları için artık erişilebilir

Bilmeyenler için AFMF, önceki karelerin görüntüsüne bakarak, kare enterpolasyonu yani yeni bir kare oluşturulmasını sağlıyor. Buna DLSS 3.0'a entegre olan Frame Generation teknolojisini örnek gösterebiliriz.

Bugün ise kırmızı ekip, resmi Twitter hesabı üzerinden heyecan verici bir paylaşımda bulundu. Bu duyuruda, ''Geri bildirimlerinizi dinledik ve AMD Yazılımının en son güncellemesi olan Adrenalin Edition Önizleme Sürücüsü ile Fluid Motion Frames teknolojisini RX6000 serisine getirmek heyecan duyuyoruz'' denildi.

AFMF, artık 23.30 olarak etiketlenen yeni sürücü ile hem masaüstü hem de mobil RX6000 ekran kartları üzerinden erişilebilir durumda. Ayrıca sürücülere entegre olduğundan oyun geliştiricilerinin de özel bir destek sağlamasına gerek yok. Dolayısıyla AFMF'yi sürücü ayarlarda bulunan HYPR-RX üzerinden etkinleştirebilirsiniz.

AFMF destekli oyunlara baktığımızda listenin bir hayli geniş olduğunu görüyoruz. Öyle ki bunlar arasında Starfield, Star Wars Jedi: Survivor ve The Last of Us Part 1 gibi bir çok AAA yapım yer alıyor. Üstelik bu oyunların halihazırda FSR 3.0 desteğine sahip olmadığını belirtelim.

Fluid Motion Frames destekli oyunlar

A Plague Tale – Requiem

Deep Rock Galactic

Hitman 3

Red Dead Redemption 2

Star Wars Jedi: Survivor

Borderlands 3

Dying Light 2

Hogwarts Legacy

Resident Evil 3

Starfield

Control

Far Cry 6

Horizon Zero Dawn

Resident Evil 4

The Last of Us Part 1

Dead Space

Ghostwire: Tokyo

Metro Exodus Enhanced Edition

Shadow Of The Tomb Raider

The Witcher 3: Wild Hunt

