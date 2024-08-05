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    Çin'in yeni ekran kartı Moore Threads MTT S50 tanıtıldı: GTX 1650 gücünde

    Çinli üretici Moore Threads, yeni ekran kartı MTT S50 modelini duyurdu. Peki GTX 1650'den daha hızlı olduğu iddia edilen ekran kartı neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım.
    Çin'in yeni ekran kartı Moore Threads MTT S50 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    ABD yaptırımlarının ardından yerel çip üretimine odaklanan Çin, bildiğiniz gibi GPU pazarına da adım atmaya başladı. Tabi ki küresel çapta piyasaya sürülen ve yaygınlaşan bir GPU henüz yok. Ancak bu durum çok yakında değişebilir. Şimdi Çin'in en büyük GPU üreticilerinden Moore Threads, yeni ekran kartı MTT S50 modelini duyurdu. 

    Moore Threads MTT S50 neler sunuyor?

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Moore Threads, Çin'in yerel yarı iletken alanında güçlenmesi için kritik öneme sahip. Keza yakın tarihte tanıtılan AI odaklı S4000'ün yanı sıra şirket ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Paylaşılan teknik özellikler sayfasına göre MTT S50, 2.048 MUSA çekirdeği, 256 bit veri yolu ve 8GB GDDR6 bellek yapılandırması ile geliyor. Bu noktada 85W TDP ve 1,2 GHz saat hızı ile eşleştirilen kartın 5,0 TFLOP (FP32) işlem gücü sunacağı belirtildi. 

    Çin'in yeni ekran kartı Moore Threads MTT S50 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Amiral gemisi MTT S80 ile karşılaştırıldığında, S50'nin yarı yarıya kırpılmış bir sürüm olduğunu hatırlatalım. Ancak, DBNet, CRNN, Yolo, Restnet50/101, PyTorch veya TensorFlow gibi popüler AI çerçeveleri, H.264/H.265 ve AV1 kodlama ve kod çözme dahil olmak üzere benzer yeteneklere sahip. Bunun yanında PCIe 4.0x16 desteği yerine PCIe 3.0x16 arayüzüne güveniyor.

    Kağıt üstünde GTX 1650 gücünde

    Performans açısından, S50'nin GTX 1650 ile kıyaslanabilir olması bekleniyor, ancak yalnızca belirli oyunlarda. Amiral gemisi MTT S80'in piyasaya çıktığında GT 1030 ile rekabet edemediğini hatırlatmakta fayda var. 

    S50'nin eklenmesi ile MTT serisi şu anda beş modele sahip. Bunlar oyun odaklı S80, S70 ve iş/ofis kullanımına yönelik S30 ve S10. Moore Threads, henüz MTS S50'nin fiyatını duyurmadı, ayrıca kart resmi mağaza tarafından da listelenmedi. Ancak GTX 1650 ile rekabet edebildiği takdirde Çin'in yerli GPU pazarı için harika bir başlangıç ​​olabilir. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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