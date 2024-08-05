Çin'in yeni ekran kartı Moore Threads MTT S50 tanıtıldı: GTX 1650 gücünde

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Tam Boyutta Gör ABD yaptırımlarının ardından yerel çip üretimine odaklanan Çin, bildiğiniz gibi GPU pazarına da adım atmaya başladı. Tabi ki küresel çapta piyasaya sürülen ve yaygınlaşan bir GPU henüz yok. Ancak bu durum çok yakında değişebilir. Şimdi Çin'in en büyük GPU üreticilerinden Moore Threads, yeni ekran kartı MTT S50 modelini duyurdu.

Moore Threads MTT S50 neler sunuyor?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Moore Threads, Çin'in yerel yarı iletken alanında güçlenmesi için kritik öneme sahip. Keza yakın tarihte tanıtılan AI odaklı S4000'ün yanı sıra şirket ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Paylaşılan teknik özellikler sayfasına göre MTT S50, 2.048 MUSA çekirdeği, 256 bit veri yolu ve 8GB GDDR6 bellek yapılandırması ile geliyor. Bu noktada 85W TDP ve 1,2 GHz saat hızı ile eşleştirilen kartın 5,0 TFLOP (FP32) işlem gücü sunacağı belirtildi.

Tam Boyutta Gör Amiral gemisi MTT S80 ile karşılaştırıldığında, S50'nin yarı yarıya kırpılmış bir sürüm olduğunu hatırlatalım. Ancak, DBNet, CRNN, Yolo, Restnet50/101, PyTorch veya TensorFlow gibi popüler AI çerçeveleri, H.264/H.265 ve AV1 kodlama ve kod çözme dahil olmak üzere benzer yeteneklere sahip. Bunun yanında PCIe 4.0x16 desteği yerine PCIe 3.0x16 arayüzüne güveniyor.

Kağıt üstünde GTX 1650 gücünde

Performans açısından, S50'nin GTX 1650 ile kıyaslanabilir olması bekleniyor, ancak yalnızca belirli oyunlarda. Amiral gemisi MTT S80'in piyasaya çıktığında GT 1030 ile rekabet edemediğini hatırlatmakta fayda var.

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S50'nin eklenmesi ile MTT serisi şu anda beş modele sahip. Bunlar oyun odaklı S80, S70 ve iş/ofis kullanımına yönelik S30 ve S10. Moore Threads, henüz MTS S50'nin fiyatını duyurmadı, ayrıca kart resmi mağaza tarafından da listelenmedi. Ancak GTX 1650 ile rekabet edebildiği takdirde Çin'in yerli GPU pazarı için harika bir başlangıç ​​olabilir.

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Çin'in yeni ekran kartı Moore Threads MTT S50 tanıtıldı