Çin'in yeni ekran kartı Moore Threads MTT S50 tanıtıldı: GTX 1650 gücünde

Moore Threads MTT S50 neler sunuyor?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Moore Threads, Çin'in yerel yarı iletken alanında güçlenmesi için kritik öneme sahip. Keza yakın tarihte tanıtılan AI odaklı S4000'ün yanı sıra şirket ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Paylaşılan teknik özellikler sayfasına göre MTT S50, 2.048 MUSA çekirdeği, 256 bit veri yolu ve 8GB GDDR6 bellek yapılandırması ile geliyor. Bu noktada 85W TDP ve 1,2 GHz saat hızı ile eşleştirilen kartın 5,0 TFLOP (FP32) işlem gücü sunacağı belirtildi.
Kağıt üstünde GTX 1650 gücünde
Performans açısından, S50'nin GTX 1650 ile kıyaslanabilir olması bekleniyor, ancak yalnızca belirli oyunlarda. Amiral gemisi MTT S80'in piyasaya çıktığında GT 1030 ile rekabet edemediğini hatırlatmakta fayda var.
S50'nin eklenmesi ile MTT serisi şu anda beş modele sahip. Bunlar oyun odaklı S80, S70 ve iş/ofis kullanımına yönelik S30 ve S10. Moore Threads, henüz MTS S50'nin fiyatını duyurmadı, ayrıca kart resmi mağaza tarafından da listelenmedi. Ancak GTX 1650 ile rekabet edebildiği takdirde Çin'in yerli GPU pazarı için harika bir başlangıç olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.