    Intel Arc B770 doğrulandı: Big Battlemage masaüstüne geliyor

    Intel’in Big Battlemage olarak bilinen Arc B770 modeli resmen doğrulandı. 32 Xe2 çekirdeği ve 16 GB bellekle gelen kartın, performans olarak RTX 4070-5070 aralığına yerleşmesi bekleniyor.

    Intel Arc B770 doğrulandı: Big Battlemage masaüstüne geliyor Tam Boyutta Gör
    Intel'in ikinci nesil mimarisi Battlemage için merak edilen detaylar netleşmeye başladı. İlk olarak orta sınıf odaklı Arc B570 ve B580 modelleriyle görülen mimari, bu kez daha büyük masaüstü varyantıyla doğrulanmış durumda. Son olarak Intel VTune Profiler'ın yeni güncellemesinde Big Battlemage'in hazır olduğu doğrulandı.

    Intel Arc B770 doğrulandı

    Intel VTune Profiler'ın son güncellemesinde "Intel Arc Battlemage (BMG-G31)" listelenmeye başladı. BMG-G31, Arc B770'in temelini oluşturan tam yapılandırılmış masaüstü çipi olarak konumlanıyor. Kart, 32 Xe2 çekirdeği ve 256 bit veri yoluyla beslenen 16 GB GDDR6 bellek ile orta-üst seviye rekabetine katılacak.

    BMG-G21'in daha küçük varyantları B580 ve B570 modellerinde kullanılırken, G31 versiyonu bu ailenin en güçlü seçeneğini temsil ediyor. Szıntılar performans tarafında kartın RTX 4070 ile RTX 5070 arasına yerleşeceği yönünde. 

    Kötü haber şu ki, 16 GB bellek kullanan yeni bir modelin DRAM tedarik sıkıntısının sürdüğü bir dönemde gelme ihtimali, Intel açısından zamanlamayı tartışmalı kılabilir. Buna rağmen fiyatlandırma doğru ayarlanırsa, Nvidia ve AMD’nin mevcut orta sınıf modellerine güçlü bir alternatif doğabilir.

    Şirketin kartı ne zaman tanıtacağı hâlâ belirsiz. Ancak rapolar CES 2026 etkinliğini işaret ediyor. Intel'in Battlemage mimarisiyle masaüstü pazarında nasıl bir denge kuracağı, bu lansmanla daha net anlaşılacak.

