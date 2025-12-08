Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Son aylarda ekran kartı pazarında yaşanan hareketlilik duraksamaya başladı. Özellikle orta segmentte yer alan bazı modeller, geçtiğimiz nesilde yaşanan sert fiyat düşüşlerini andıran seviyelere yaklaşmış durumda. Son olarak RDNA 4 tabanlı Radeon RX 9070 ve RTX 5050, şimdiye kadarki en düşük fiyata ulaştı.

Radeon RX 9070 şimdiye kadarki en düşük fiyata ulaştı

Paylaşılan detaylara göre ASRock Challenger Radeon RX 9070 modeli, Newegg üzerinde MSRP değerinin 40 dolar altına gerileyerek 509 dolardan listeleniyor. Bildiğiniz gibi RX 9070 XT'nin 600-650 dolar aralığında bulunması bu modelin uzun süredir geri planda kalmasına yol açıyordu. Yapılan indirimle birlikte kart, GeForce RTX 5070'ten daha uygun bir seviyeye indi.

Kaçıranlar için RX 9070, 3584 akış işlemcisi, NAVI 48 yonga tasarımı ve 256-bit veriyolu üzerinden sağlanan 16 GB GDDR6 belleğiyle geliyor. Kısaca 2K 60FPS kartı diyebiliriz ve bazı oyunlarda 100 FPS sınırının aşılması da mümkün. Bellek kapasitesi düşünüldüğünde modelin uzun vadede daha güvenli bir seçenek sunduğu söylenebilir.

Alt segmente geldiğimiz ise, RTX 5050 resmi 249 dolarlık fiyatının anlamını büyük ölçüde yitirmişti. Son günlerde ise bütçe odaklı GPU, Amazon üzerinde 209 dolara geriledi. Model, RX 7600'e kıyasla az bir farkla önde yer alıyor ve 8 GB belleğiyle RTX 5060 ile aynı kapasiteye sahip.

GB207 GPU'nun daha yavaş yapısı nedeniyle performans yüzde 30 civarında gerilese de fiyat tarafında yüzde 33 tasarruf sağlanıyor. Yeni indirimin kapsamı genişlerse, DRAM krizinin devam ettiği günümüzde pazarda yeniden hareketlilik yaşanabilir.

