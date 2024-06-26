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    Anlık Bildirim

    Çin'in yeniden kullanılabilir roketi 12 km irtifaya ulaştı ve başarıyla iniş yaptı

    Çin, yeniden kullanılabilir roketinin test uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek iniş yaptığını duyurdu. 23 Haziran'da fırlatılan sıvı yakıtlı roket 12 km irtifaya kadar yükselmeyi başardı.
    Çin'in yeniden kullanılabilir roketi 12 km irtifaya ulaştı Tam Boyutta Gör
    Çin, yeniden kullanılabilir roketinin test uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek iniş yaptığını duyurdu. 23 Haziran'da Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan sıvı yakıtlı roket 12 km irtifaya kadar yükselmeyi başardı.

    Yeniden kullanılabilir roketler yaygınlaşıyor

    Dikey iniş yapan roketler Apollo günlerinden beri fikren ortada olsa da, SpaceX ve Blue Origin şirketleri bu fikri hayata geçirerek uzay görevlerinde yeni bir çağın başlamasını sağladılar. Roketleri okyanusa düşürmek yerine sağlam bir şekilde yere indirmek, fırlatma maliyetlerinin büyük oranda düşmesini sağlıyor. Ayrıca mevcut roket filosunu genişletme ve devasa uydu takımyıldızlarına dayanan gelir getiren iletişim hizmetleri geliştirme yoluyla ölçek ekonomilerinin uygulanmasına da olanak tanıyor.

    SpaceX, fırlatma hizmetlerinden elde ettiği kârı geliştirme çalışmalarına aktardığından dolayı, giderek büyüyen yeniden kullanılabilir roketlerin ekonomik etkisi hâlâ tam olarak hissedilmedi. Bazı mali analistler, şirketin fırlatmaya odaklanması halinde şuanki kg başına 1000 dolar maliyetin çok daha fazla düşeceğini belirtiyor.

    Çin'in yeniden kullanılabilir roketi 12 km irtifaya ulaştı Tam Boyutta Gör

    Çin de, uzay görevlerinde hakim bir güç olma hedefiyle, yeniden kullanılabilir roketlere önemli yatırım yapıyor. Ülkenin yolladığı en son roket, Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknoloji Kurumu'nun (CASC) Sekizinci Akademisi tarafından ileride uzaya yollayacağı büyük araçlar için deneme amaçlı geliştirildi. Çapı 3.8m olan roket, üç adet değişken itkili sıvı oksijen/metan motoru kullanıyor ve özel bir amortisör sistemine sahip dört adet katlanmış iniş ayağına sahip.

    CASC'ye göre bu, Çin'in en büyük ölçekli dikey kalkış ve iniş yapabilen roketinin ilk uçuşunun yanı sıra, yerli üretim değişken itkili metan motorunun ilk yüksek irtifa testi oldu. CASC, 6 dakikalık uçuşun sorunsuz gerçekleştiğini belirtti. Bir sonraki hedef, daha büyük bir roket ile 2025 yılında 70 km yüksekliğe ulaşmak olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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