Çin'in yeniden kullanılabilir roketi 12 km irtifaya ulaştı ve başarıyla iniş yaptı

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Tam Boyutta Gör Çin, yeniden kullanılabilir roketinin test uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek iniş yaptığını duyurdu. 23 Haziran'da Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan sıvı yakıtlı roket 12 km irtifaya kadar yükselmeyi başardı.

Yeniden kullanılabilir roketler yaygınlaşıyor

Dikey iniş yapan roketler Apollo günlerinden beri fikren ortada olsa da, SpaceX ve Blue Origin şirketleri bu fikri hayata geçirerek uzay görevlerinde yeni bir çağın başlamasını sağladılar. Roketleri okyanusa düşürmek yerine sağlam bir şekilde yere indirmek, fırlatma maliyetlerinin büyük oranda düşmesini sağlıyor. Ayrıca mevcut roket filosunu genişletme ve devasa uydu takımyıldızlarına dayanan gelir getiren iletişim hizmetleri geliştirme yoluyla ölçek ekonomilerinin uygulanmasına da olanak tanıyor.

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SpaceX, fırlatma hizmetlerinden elde ettiği kârı geliştirme çalışmalarına aktardığından dolayı, giderek büyüyen yeniden kullanılabilir roketlerin ekonomik etkisi hâlâ tam olarak hissedilmedi. Bazı mali analistler, şirketin fırlatmaya odaklanması halinde şuanki kg başına 1000 dolar maliyetin çok daha fazla düşeceğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör

Çin de, uzay görevlerinde hakim bir güç olma hedefiyle, yeniden kullanılabilir roketlere önemli yatırım yapıyor. Ülkenin yolladığı en son roket, Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknoloji Kurumu'nun (CASC) Sekizinci Akademisi tarafından ileride uzaya yollayacağı büyük araçlar için deneme amaçlı geliştirildi. Çapı 3.8m olan roket, üç adet değişken itkili sıvı oksijen/metan motoru kullanıyor ve özel bir amortisör sistemine sahip dört adet katlanmış iniş ayağına sahip.

CASC'ye göre bu, Çin'in en büyük ölçekli dikey kalkış ve iniş yapabilen roketinin ilk uçuşunun yanı sıra, yerli üretim değişken itkili metan motorunun ilk yüksek irtifa testi oldu. CASC, 6 dakikalık uçuşun sorunsuz gerçekleştiğini belirtti. Bir sonraki hedef, daha büyük bir roket ile 2025 yılında 70 km yüksekliğe ulaşmak olacak.

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Çin'in yeniden kullanılabilir roketi 12 km irtifaya ulaştı