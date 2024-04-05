Çin, roketleri yeniden kullanmak için tellerle yakalamayı planlıyor

Tam Boyutta Gör Çin'in uzay endüstrisi SpaceX'e yetişmenin yanı sıra yeni teknolojilerle roketleri yeniden kullanmanın yollarını arıyor. Ülkenin ana uzay yüklenicisi China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), Long March roketlerini üretmenin yanında yeniden kullanılabilir roketler de geliştiriyor.

CASC'ın son geliştirdiği teknoloji bir hayli ilginç. Şirket, yeniden kullanılabilir roketlerini inişte kablolar kullanarak yakalamayı hedeflediğini duyurdu ve konsept fikrine ait bir video yayınladı.

CASC, Çin devletine ait ilk yeniden kullanılabilir roketlerini iki yıl içinde fırlatmayı hedefliyor. Bu roketler muhtemelen Çin'in 2030 yılına kadar Ay'a astronot gönderme planının bir parçasını oluşturacak. Çinli özel girişim Galactic Energy de, ülkenin ilk özel yeniden kullanılabilir roketi Pallas-1'i bu yıl fırlatmayı hedefliyor.

Rokete yerleştirilen kancalar tellere takılıyor

SpaceX, dikey iniş yapabilen Falcon 9 roketlerinde uzmanlaşmışken, CASC yeniden kullanılabilir iticileri için farklı bir yaklaşımı test ediyor. CASC'nin yönteminde tıpkı Falcon 9 gibi iniş aşamasında roketi yavaşlatmak için motorlar çalıştırılacak. Ancak Falcon 9 gibi yere konmak için bacakları kullanmak yerine, iticinin üst kısmına yakın bir yere kancalar yerleştirilerek, kancaların tellere takılması sağlanıyor. Yayınlanan videoda, roketin inişi sırasında tellerin hareket ederek roketi sıkıştırdığı ve bu sayede güvenle yere indirildiği görülüyor.

Roketleri yakalamak için farklı teknikler test ediliyor. ABD ve Yeni Zelanda merkezli roket şirketi Rocket Lab, 2022 yılında helikopterle gökyüzünde roketi yakalamış ve paraşüt kullanarak inişi yavaşlatmıştı. Daha sonra Rocket Lab, operasyonun çok karmaşık olduğuna ve yakalama tekniğini ileriye dönük olarak kullanmayacağına karar vermişti.

Ancak Rocket Lab'ın yönteminden farklı olarak CASC'nin tekniği geriye doğru itiş kullanıyor. Yöntemin gerçek hayatta ne kadar uygulanabilir olacağını zaman gösterecek.

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Çin, roketleri yeniden kullanmak için tellerle yakalayacak