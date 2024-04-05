Çin, roketleri yeniden kullanmak için tellerle yakalamayı planlıyor

CASC'ın son geliştirdiği teknoloji bir hayli ilginç. Şirket, yeniden kullanılabilir roketlerini inişte kablolar kullanarak yakalamayı hedeflediğini duyurdu ve konsept fikrine ait bir video yayınladı.
CASC, Çin devletine ait ilk yeniden kullanılabilir roketlerini iki yıl içinde fırlatmayı hedefliyor. Bu roketler muhtemelen Çin'in 2030 yılına kadar Ay'a astronot gönderme planının bir parçasını oluşturacak. Çinli özel girişim Galactic Energy de, ülkenin ilk özel yeniden kullanılabilir roketi Pallas-1'i bu yıl fırlatmayı hedefliyor.
Rokete yerleştirilen kancalar tellere takılıyor
SpaceX, dikey iniş yapabilen Falcon 9 roketlerinde uzmanlaşmışken, CASC yeniden kullanılabilir iticileri için farklı bir yaklaşımı test ediyor. CASC'nin yönteminde tıpkı Falcon 9 gibi iniş aşamasında roketi yavaşlatmak için motorlar çalıştırılacak. Ancak Falcon 9 gibi yere konmak için bacakları kullanmak yerine, iticinin üst kısmına yakın bir yere kancalar yerleştirilerek, kancaların tellere takılması sağlanıyor. Yayınlanan videoda, roketin inişi sırasında tellerin hareket ederek roketi sıkıştırdığı ve bu sayede güvenle yere indirildiği görülüyor.
Roketleri yakalamak için farklı teknikler test ediliyor. ABD ve Yeni Zelanda merkezli roket şirketi Rocket Lab, 2022 yılında helikopterle gökyüzünde roketi yakalamış ve paraşüt kullanarak inişi yavaşlatmıştı. Daha sonra Rocket Lab, operasyonun çok karmaşık olduğuna ve yakalama tekniğini ileriye dönük olarak kullanmayacağına karar vermişti.
Ancak Rocket Lab'ın yönteminden farklı olarak CASC'nin tekniği geriye doğru itiş kullanıyor. Yöntemin gerçek hayatta ne kadar uygulanabilir olacağını zaman gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...