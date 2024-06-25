Çin, Ay’ın uzak yüzünden toplanan örnekleri Dünya’ya getiren ilk ülke oldu

Çin'den tarihi başarı
Ay’ın uzak tarafından şimdiye kadar daha önce hiçbir numune toplama görevi yapılmadı. Esasında Ay'ın uzak yüzüne şimdiye kadar sadece bir görev yumuşak iniş yapabilmişti. O da 2019 yılında Çin’e ait olan Chang'e 4’tü. Dolayısıyla Chang'e 6, Ay’ın uzak yüzünden toplanan örnekleri Dünya’ya getiren ilk görev oldu.
1 Haziran’da uyduya iniş yapan Chang'e 6, Ay’ın Dünya’dan hiçbir zaman görünmeyen bu kısmından topladığı yaklaşık 2 kilogram ağırlığındaki örnekleri 3 Haziran tarihinde bir yükseltici ile yörüngeye fırlatmıştı. Yörüngede bulunan kapsül bu son derece değerli örnekleri toplayarak Dünya’ya doğru yolculuğa çıkmıştı. Bu kapsül ise bugün, Türkiye saati ile 09:07’de Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne iniş yaptı.
Çin’in başarısı Ay hakkında derin bilgiler ortaya çıkarabilir
Ay’ın uzak tarafı ise bambaşka bir hikaye ve görünüş açısından bile bize, yani Dünya’ya bakan kısmına hiç benzemiyor. Sayısız kratere sahip olan bu yüzey, Ay, Dünya'ya kütleçekimsel olarak kilitli kaldığı için insanlar tarafından görülemiyor. O yüzden Ay’ın göremediğimiz tarafına bazen “Ay’ın karanlık tarafı” diyoruz.
Uzak taraf Dünya'dan uzağa baktığı için, orada çalışan uzay araçlarıyla iletişim kurmak için bir röle uydusu gerekiyor. Çin, Chang'e 4'ten önce Queqiao adlı böyle bir röle uydusu fırlattı ve Chang'e 6 ve sonraki yüzey görevlerine hazırlanmak için geçtiğimiz mart ayında Queqiao 2 adlı başka bir uyduyu Ay yörüngesine gönderdi. Bu uzak yüze gidişi zorlaştıran bir diğer faktör de orasının yüzey yapısı. Ay’ın uzak yüzü, çok miktarda kratere sahip ve bilinen yüzünün aksine düzlüklerden, yani inişe elverişli alanlardan yoksun.
Tüm bu nedenlerden dolayı Ay’ın uzak tarafı çoğu yönüyle bir gizem olarak kalmaya devam etti, ta ki bugüne kadar. Çin’in topladığı örnekler 4,26 milyar yıl önce oluşan SPA havzası hakkında derin bilgiler sağlayabilir. Bu da Ay’ın tarihi ve hatta Güneş Sistemi hakkında önemli sorulara yanıtlar sağlayabilir.
Milyarlarca yıl önce Dünya’daki suyun asteroitler tarafından getirildiği varsayılıyor. Numune örneklerinin bu konu hakkında da değerli bilgiler vermesi bekleniyor. Öte yandan Çin'in Ay planları Chang'e 6 ile bitmiyor. Ülke sırasıyla 2026 ve 2028 yıllarında Chang'e 7 ve Chang'e 8'i fırlatmayı planlıyor. Çin’in nihai amacı Ay’ın su açısından zengin güney kutbuna yakın bir yerde bir üs kurmak.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99005/worlds-first-achieved-after-samples-return-from-mysterious-far-side-of-the-moon/index.html https://www.donanimhaber.com/cin-ay-in-uzak-yuzunden-tarihte-ilk-defa-ornekler-toplayacak--176979 https://www.donanimhaber.com/cin-ay-in-uzak-tarafina-indi-iste-o-anlar-gorevin-amaci-ne--177971 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.