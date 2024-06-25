Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin, Ay’ın uzak yüzünden toplanan örnekleri Dünya’ya getiren ilk ülke oldu

    Çin’in uzay alanındaki başarıları hız kesmeden devam ediyor. Çin Ulusal Uzay Ajansı'nın (CNSA) Ay’ın uzak yüzünden topladığı tarihin ilk örnekleri başarıyla Dünya’ya getirildi.
    Çin, Ay’ın uzak yüzünden topladığı örnekleri Dünya’ya getirdi Tam Boyutta Gör
    Çin, Ay'ın uzak tarafından Ay taşı ve toprağı getirmek için 3 Mayıs tarihinde Chang'e 6 (Telaffuz: Çang'ı 6) görevini Long March 5 roketiyle fırlatmıştı. Araç, haziran ayının başlarında Ay’ın uzak yüzüne başarılı bir şekilde inmiş ve iki günlük süre içerisinde örnekler toplamıştı. Şimdi ise toplanan örnekler programa uygun bir şekilde Dünya’ya getirildi. Bu, Çin’in uzaydaki en büyük başarılarından birisi olarak da tarihe geçti.

    Çin'den tarihi başarı

    Ay’ın uzak tarafından şimdiye kadar daha önce hiçbir numune toplama görevi yapılmadı. Esasında Ay'ın uzak yüzüne şimdiye kadar sadece bir görev yumuşak iniş yapabilmişti. O da 2019 yılında Çin’e ait olan Chang'e 4’tü. Dolayısıyla Chang'e 6, Ay’ın uzak yüzünden toplanan örnekleri Dünya’ya getiren ilk görev oldu.

    1 Haziran’da uyduya iniş yapan Chang'e 6, Ay’ın Dünya’dan hiçbir zaman görünmeyen bu kısmından topladığı yaklaşık 2 kilogram ağırlığındaki örnekleri 3 Haziran tarihinde bir yükseltici ile yörüngeye fırlatmıştı. Yörüngede bulunan kapsül bu son derece değerli örnekleri toplayarak Dünya’ya doğru yolculuğa çıkmıştı. Bu kapsül ise bugün, Türkiye saati ile 09:07’de Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne iniş yaptı.

    Çin, Ay’ın uzak yüzünden topladığı örnekleri Dünya’ya getirdi Tam Boyutta Gör
    Çin, Chang'e 6 ile Ay'ın uzak tarafında 2,500 kilometrelik Güney Kutbu-Aitken (SPA) havzasında yer alan Apollo kraterinden örnekler topladı. Öte yandan Chang'e 6 Ay’dan numune toplayan ilk başarılı görev değil; Sovyetler Birliği, ABD ve Çin (2020'deki Chang'e 5 göreviyle) Ay’dan Dünya’ya toplanan örnekleri getirdi. Ancak bu görevlerin hepsi Ay'ın Dünya'ya bakan yakın yüzünden toprak ve taş topladı.

    Çin’in başarısı Ay hakkında derin bilgiler ortaya çıkarabilir

    Çin, Ay’ın uzak yüzünden topladığı örnekleri Dünya’ya getirdi Tam Boyutta Gör

    Ay’ın uzak tarafı ise bambaşka bir hikaye ve görünüş açısından bile bize, yani Dünya’ya bakan kısmına hiç benzemiyor. Sayısız kratere sahip olan bu yüzey, Ay, Dünya'ya kütleçekimsel olarak kilitli kaldığı için insanlar tarafından görülemiyor. O yüzden Ay’ın göremediğimiz tarafına bazen “Ay’ın karanlık tarafı” diyoruz.

    Uzak taraf Dünya'dan uzağa baktığı için, orada çalışan uzay araçlarıyla iletişim kurmak için bir röle uydusu gerekiyor. Çin, Chang'e 4'ten önce Queqiao adlı böyle bir röle uydusu fırlattı ve Chang'e 6 ve sonraki yüzey görevlerine hazırlanmak için geçtiğimiz mart ayında Queqiao 2 adlı başka bir uyduyu Ay yörüngesine gönderdi. Bu uzak yüze gidişi zorlaştıran bir diğer faktör de orasının yüzey yapısı. Ay’ın uzak yüzü, çok miktarda kratere sahip ve bilinen yüzünün aksine düzlüklerden, yani inişe elverişli alanlardan yoksun.

    Tüm bu nedenlerden dolayı Ay’ın uzak tarafı çoğu yönüyle bir gizem olarak kalmaya devam etti, ta ki bugüne kadar. Çin’in topladığı örnekler 4,26 milyar yıl önce oluşan SPA havzası hakkında derin bilgiler sağlayabilir. Bu da Ay’ın tarihi ve hatta Güneş Sistemi hakkında önemli sorulara yanıtlar sağlayabilir.

    Milyarlarca yıl önce Dünya’daki suyun asteroitler tarafından getirildiği varsayılıyor. Numune örneklerinin bu konu hakkında da değerli bilgiler vermesi bekleniyor. Öte yandan Çin'in Ay planları Chang'e 6 ile bitmiyor. Ülke sırasıyla 2026 ve 2028 yıllarında Chang'e 7 ve Chang'e 8'i fırlatmayı planlıyor. Çin’in nihai amacı Ay’ın su açısından zengin güney kutbuna yakın bir yerde bir üs kurmak.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99005/worlds-first-achieved-after-samples-return-from-mysterious-far-side-of-the-moon/index.html https://www.donanimhaber.com/cin-ay-in-uzak-yuzunden-tarihte-ilk-defa-ornekler-toplayacak--176979 https://www.donanimhaber.com/cin-ay-in-uzak-tarafina-indi-iste-o-anlar-gorevin-amaci-ne--177971
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    allah rızası için bakım yapan hoca kısa ingilizce komik skeçler testiste sivilce terhis belgesi e-devlete ne zaman düşer monster seri no öğrenme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23
    Samsung Galaxy S23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G3 ABA 82TV009CTX
    Lenovo V15 G3 ABA 82TV009CTX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız