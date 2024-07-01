Çin'in Tianlong-3 roketi, test sırasında fırlatma rampasından kaçarak yere çakıldı

Tianlong-3 roketi, kerosenle çalışan 9 adet motor kullanıyor ve SpaceX'in Falcon 9'una benzer şekilde dikey olarak iniş yapmak üzere tasarlandı. Tianlong-3'ün üreticisi Space Pioneer, basına yaptığı açıklamada testte herhangi bir ölümün gerçekleşmediğini bildirdi.
Statik ateşleme testlerinde bu tür olaylar gerçekleşebiliyor. Yakın zamanda SpaceX'in Starship roketinin Raptor motoru test sırasında patlamıştı. Geliştirme aşamasında olan Tianlong-3'ün bu yılın sonunda uçması bekleniyor. Sosyal medyadaki görüntülerde, roketin alevler içinde gökyüzüne yükseldiği, ardından kalın siyah bir duman çıkararak, sınırlı yakıtının bitirip yere çakıldığı görülüyor.
Tianlong-3, Falcon 9'a rakip olacak
Tianlong-3, 1,7 milyon poundluk itme kuvveti üretmek için 9 adet TH-12 roket motoru kullanıyor. Motorları yakıt olarak roket kalitesinde kerosen kullanıyor. SpaceX'in Falcon 9'unda da 9 motor kullanılıyor. En yeni Falcon 9 motorlarına Merlin 1D adı veriliyor ve toplamda roketinin 1,7 milyon poundluk itme gücü üretmesini sağlıyor. Her iki roketin de çapı 37 ile 38 metre arasında değişiyor.
Space Pioneer, kazadan sonra bir blog yazısında kazayla ilgili daha fazla ayrıntı paylaştı. Roketin test ateşlemesi sırasında 820 ton itme kuvvetine ulaştığı ve fırlatma rampasındaki yapısal bir arıza nedeniyle uçarak 1,5 kilometre uzaktaki dağa çakıldığını söyledi. Firma, Tianlong-3'ün motorlarını ve elektroniklerini kontrol etmekten sorumlu olan yerleşik bilgisayarının kalkıştan sonra kapandığını da sözlerine ekledi. Şirket, test sahasının kalabalık bölgelerden uzakta bulunduğunu ve Tianlong-3'ün motorları çalıştırılmadan önce tüm personel sahadan tahliye edildiğini açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.