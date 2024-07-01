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    Anlık Bildirim

    Çin'in Tianlong-3 roketi, test sırasında fırlatma rampasından kaçarak yere çakıldı

    Çinli Space Pioneer şirketi tarafından geliştirilen Tianlong-3 roketi, ateşleme testi sırasında kontrolden çıkarak fırlatma rampasından kaçtı ve test alanının yakınında yere çakıldı.
    Çin'in Tianlong-3 roketi, testte kontrolden çıkarak yere çakıldı Tam Boyutta Gör
    Çinli özel roket üreticisi Space Pioneer şirketi tarafından geliştirilen  Tianlong-3 roketi, ateşleme testi sırasında kontrolden çıkarak fırlatma rampasından kaçtı ve test alanının yakınında yere çakıldı.

    Tianlong-3 roketi, kerosenle çalışan 9 adet motor kullanıyor ve SpaceX'in Falcon 9'una benzer şekilde dikey olarak iniş yapmak üzere tasarlandı. Tianlong-3'ün üreticisi Space Pioneer, basına yaptığı açıklamada testte herhangi bir ölümün gerçekleşmediğini bildirdi.

    Statik ateşleme testlerinde bu tür olaylar gerçekleşebiliyor. Yakın zamanda SpaceX'in Starship roketinin Raptor motoru test sırasında patlamıştı. Geliştirme aşamasında olan Tianlong-3'ün bu yılın sonunda uçması bekleniyor. Sosyal medyadaki görüntülerde, roketin alevler içinde gökyüzüne yükseldiği, ardından kalın siyah bir duman çıkararak, sınırlı yakıtının bitirip yere çakıldığı görülüyor.

    Tianlong-3, Falcon 9'a rakip olacak

    Tianlong-3, 1,7 milyon poundluk itme kuvveti üretmek için 9 adet TH-12 roket motoru kullanıyor. Motorları yakıt olarak roket kalitesinde kerosen kullanıyor. SpaceX'in Falcon 9'unda da 9 motor kullanılıyor. En yeni Falcon 9 motorlarına Merlin 1D adı veriliyor ve toplamda roketinin 1,7 milyon poundluk itme gücü üretmesini sağlıyor. Her iki roketin de çapı 37 ile 38 metre arasında değişiyor.

    Space Pioneer, kazadan sonra bir blog yazısında kazayla ilgili daha fazla ayrıntı paylaştı. Roketin test ateşlemesi sırasında 820 ton itme kuvvetine ulaştığı ve fırlatma rampasındaki yapısal bir arıza nedeniyle uçarak 1,5 kilometre uzaktaki dağa çakıldığını söyledi. Firma, Tianlong-3'ün motorlarını ve elektroniklerini kontrol etmekten sorumlu olan yerleşik bilgisayarının kalkıştan sonra kapandığını da sözlerine ekledi. Şirket, test sahasının kalabalık bölgelerden uzakta bulunduğunu ve Tianlong-3'ün motorları çalıştırılmadan önce tüm personel sahadan tahliye edildiğini açıkladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 1 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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