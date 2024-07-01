Çin'in Tianlong-3 roketi, test sırasında fırlatma rampasından kaçarak yere çakıldı

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Tam Boyutta Gör Çinli özel roket üreticisi Space Pioneer şirketi tarafından geliştirilen Tianlong-3 roketi, ateşleme testi sırasında kontrolden çıkarak fırlatma rampasından kaçtı ve test alanının yakınında yere çakıldı.

Tianlong-3 roketi, kerosenle çalışan 9 adet motor kullanıyor ve SpaceX'in Falcon 9'una benzer şekilde dikey olarak iniş yapmak üzere tasarlandı. Tianlong-3'ün üreticisi Space Pioneer, basına yaptığı açıklamada testte herhangi bir ölümün gerçekleşmediğini bildirdi.

Statik ateşleme testlerinde bu tür olaylar gerçekleşebiliyor. Yakın zamanda SpaceX'in Starship roketinin Raptor motoru test sırasında patlamıştı. Geliştirme aşamasında olan Tianlong-3'ün bu yılın sonunda uçması bekleniyor. Sosyal medyadaki görüntülerde, roketin alevler içinde gökyüzüne yükseldiği, ardından kalın siyah bir duman çıkararak, sınırlı yakıtının bitirip yere çakıldığı görülüyor.

Tianlong-3, Falcon 9'a rakip olacak

Tianlong-3, 1,7 milyon poundluk itme kuvveti üretmek için 9 adet TH-12 roket motoru kullanıyor. Motorları yakıt olarak roket kalitesinde kerosen kullanıyor. SpaceX'in Falcon 9'unda da 9 motor kullanılıyor. En yeni Falcon 9 motorlarına Merlin 1D adı veriliyor ve toplamda roketinin 1,7 milyon poundluk itme gücü üretmesini sağlıyor. Her iki roketin de çapı 37 ile 38 metre arasında değişiyor.

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Space Pioneer, kazadan sonra bir blog yazısında kazayla ilgili daha fazla ayrıntı paylaştı. Roketin test ateşlemesi sırasında 820 ton itme kuvvetine ulaştığı ve fırlatma rampasındaki yapısal bir arıza nedeniyle uçarak 1,5 kilometre uzaktaki dağa çakıldığını söyledi. Firma, Tianlong-3'ün motorlarını ve elektroniklerini kontrol etmekten sorumlu olan yerleşik bilgisayarının kalkıştan sonra kapandığını da sözlerine ekledi. Şirket, test sahasının kalabalık bölgelerden uzakta bulunduğunu ve Tianlong-3'ün motorları çalıştırılmadan önce tüm personel sahadan tahliye edildiğini açıkladı.

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Çin'in Tianlong-3 roketi, testte kontrolden çıkarak yere çakıldı