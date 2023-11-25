Çinli Landspace, SpaceX'e rakip yeniden kullanılabilir çelik roket geliştiriyor

Bu iddialı proje Çin'in roket teknolojisi için önemli bir gelişme. Çin uzay misyonları için şuanda tek kullanımlık fırlatma roketleri kullanıyor.
Landscape CEO'su Zhang Changwu, yeni roketi Zhuque-3'de paslanmaz itici tankların ve Tianque metan-sıvı oksijen iticili roket motorunun kullanılacağını açıkladı.
https://twitter.com/raz_liu/status/1726811417653960727
20 tona kadar yük taşıyabilecek
İki aşamalı fırlatıcı roketin yük kapasitesinin harcanabilir konfigürasyonda alçak dünya yörüngesine kadar 20 ton olması bekleniyor. Roketin alçak dünya yörüngesine ilk aşama menzili 16.5 ton olacakken, geri iniş yapılması durumunda kapasite 11 ton olacak.
Roketin boyutu ve test fırlatmasının ne zaman yapılacağı gibi detaylar açıklanmadığı için projenin henüz erken aşamada olduğu anlaşılıyor. Paslanmaz çelikten bir roket inşa etmek çeliğin ağırlığı ve özellikleriyle çelik imalatının karmaşıklığı nedeniyle zor bir iş.
Roket kullanılır hale geldiğinde diğer şirketlerle rekabet etmek zorunda kalıcak. Çünkü Space Pioneer isimli başka bir şirket de yeniden kullanılabilir roketler üzerinde çalışıyor. Şirketin geliştirdiği Tianlong-3 roketinin gelecek yıl fırlatılması planlanıyor. Tianlong-3, alçak dünya yörüngesine 14 ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak.
Her iki roketin de geliştirilmesi, Çin'in uzaya ticari yük taşıma işinde ne kadar iddialı olduğunun bir göstergesi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.