Çinli Landspace, SpaceX'e rakip yeniden kullanılabilir çelik roket geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Çinli girişim Landspace, SpaceX'in açtığı yoldan ilerleyerek yeniden kullanılabilir çelik roketler üzerinde çalışıyor. SpaceX'in devasa roketi Starship de karbonfiber yerine paslanmaz çelikten yapılmıştı

Bu iddialı proje Çin'in roket teknolojisi için önemli bir gelişme. Çin uzay misyonları için şuanda tek kullanımlık fırlatma roketleri kullanıyor.

Landscape CEO'su Zhang Changwu, yeni roketi Zhuque-3'de paslanmaz itici tankların ve Tianque metan-sıvı oksijen iticili roket motorunun kullanılacağını açıkladı.

https://twitter.com/raz_liu/status/1726811417653960727

20 tona kadar yük taşıyabilecek

İki aşamalı fırlatıcı roketin yük kapasitesinin harcanabilir konfigürasyonda alçak dünya yörüngesine kadar 20 ton olması bekleniyor. Roketin alçak dünya yörüngesine ilk aşama menzili 16.5 ton olacakken, geri iniş yapılması durumunda kapasite 11 ton olacak.

Roketin boyutu ve test fırlatmasının ne zaman yapılacağı gibi detaylar açıklanmadığı için projenin henüz erken aşamada olduğu anlaşılıyor. Paslanmaz çelikten bir roket inşa etmek çeliğin ağırlığı ve özellikleriyle çelik imalatının karmaşıklığı nedeniyle zor bir iş.

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Roket kullanılır hale geldiğinde diğer şirketlerle rekabet etmek zorunda kalıcak. Çünkü Space Pioneer isimli başka bir şirket de yeniden kullanılabilir roketler üzerinde çalışıyor. Şirketin geliştirdiği Tianlong-3 roketinin gelecek yıl fırlatılması planlanıyor. Tianlong-3, alçak dünya yörüngesine 14 ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak.

Her iki roketin de geliştirilmesi, Çin'in uzaya ticari yük taşıma işinde ne kadar iddialı olduğunun bir göstergesi.

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