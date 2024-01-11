Çin’in yerli yolcu uçağı C919, düzenli seferlere başladı

Yerli üretim yolcu uçağının ülkenin en yoğun iç hat güzergahında kullanılmaya başlaması, piyasada kabul görmesi için önemli bir adım olarak görülüyor. China Eastern, üç adet C919 model uçağı daha önce Şanghay-Çıngdu hattındaki düzenli seferlerde kullanmıştı.
China Eastern, en geniş C919 filosuna sahip olacak
China Eastern, 2021'de her biri 99 milyon dolardan 5 adet C919 satın almak üzere uçağın üreticisi Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) ile anlaşmaya varmıştı. C919'un ilk teslimatı 9 Aralık 2022'de yapılmış, uçak ilk ticari seferini 28 Mayıs'ta yine Şanghay ile Pekin arasında yapmıştı.
China Eastern, 28 Eylül 2023'te 100 adet C919 daha satın almak üzere COMAC ile anlaştıklarını duyurmuştu. 2024 ile 2031 arasında teslim edilmesi planlanan uçaklarla China Eastern, en geniş C919 filosuna sahip olacak.
Boeing ve Airbus'a rakip
Çin'in yerli üretim ilk orta mesafe yolcu uçağı olan C919, Boeing 737 ve Airbus 320 yolcu uçaklarının muadili olarak görülüyor.
Dünyada sivil havacılık sektöründe en yaygın kullanılan uçak tipi olan tek koridorlu ve dar gövdeli yolcu uçağının piyasaya girmesiyle Çin'in, ABD'li Boeing ile Avrupalı Airbus şirketlerinin egemenliğindeki yolcu uçağı pazarında pay sahibi olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.
COMAC tarafından 2008'de geliştirilmeye başlanan model ile ülkenin bu alanda dışa bağımlılığının azaltılması hedeflense de C919, jet motoru ve uçuş kontrol yazılımları gibi kritik bileşenleri General Electric ve Honeywell gibi ABD şirketlerince üretilip Çin'de montajlandığından bütünüyle yerli nitelik taşımıyor.
Şirket, orta mesafe dar gövdeli C919 dışında, C929 adını verdiği geniş gövdeli uzun mesafe yolcu uçağı modelini de geliştiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.