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    NASA, sessiz süpersonik uçağı X-59'u bu hafta sergileyecek

    NASA'nın X-59 uçağı hangardan çıkıyor ve yüksek bir sonik patlama sesi yaratmadan ses hızından çok daha hızlı uçma görevinin ilk aşamasına geçmeye hazırlanıyor.
    NASA, sessiz süpersonik uçağı X-59'u bu hafta sergileyecek Tam Boyutta Gör
    NASA ve ana yüklenici Lockheed Martin, 12 Ocak Cuma günü yerel saat ile 16:00’da (TSİ 00:00) yüksek bir sonik patlama sesi yaratmayan X-59 uçağını hangardan çıkaracak. NASA, düzenlediği etkinlik kapsamında X-59’u tanıtacak ve yeni uçuşa hazır boyalı halini sergileyecek. Ajans, etkinliği kendi iletişim kanallarından canlı olarak yayınlayacak. NASA’nın X-59 uçağı, süpersonik uçuşların geri dönmesi için tarihi bir öneme sahip.

    NASA, X-59’u hangardan çıkarıyor

    X-59'un geliştirilmesi ve yapımını denetleyen NASA'nın Low Boom Flight Demonstrator projesinin yöneticisi Catherine Bahm, “Bu büyük bir tanıtım. Bu tanıtım, Quesst misyonunun sonik patlamayı susturma hedefine ulaşma yolunda büyük bir kilometre taşı niteliğinde” dedi.

    NASA, sessiz süpersonik uçağı X-59'u bu hafta sergileyecek Tam Boyutta Gör
    Quesst, NASA'nın X-59'un sessiz süpersonik yeteneklerini göstereceği görev olarak tanımlanıyor. Bu görev kapsamında X-59, seçilmiş ABD toplulukları üzerinde uçuracak ve daha sonra uçağın üzerinden geçtiği inşaların neler duydukları araştırılacak. NASA, doğrudan halktan topladığı verileri gürültü endişeleri nedeniyle şu anda kara üzerinde ticari süpersonik uçuşu yasaklayan düzenleyici kurumlarla paylaşacak. Eğer yapılacak testlerde X-59’un başarısı kanıtlanırsa FAA gibi düzenleyici kurumlar ilgili süpersonik uçuş yasaklarını kaldırabilecek.
    NASA, sessiz süpersonik uçağı X-59'u bu hafta sergileyecek Tam Boyutta Gör
    X-59'un dünyaya tanıtılması sadece uçağın geldiği noktayı değil, aynı zamanda havacılığın geleceğini de temsil ediyor. Öte yandan NASA, süpersonik hava araçlarına yabancı bir ajans değil. Örneğin 1959 yılında, roketle çalışan ilk X-15 uçağı, Amerikalı pilotları ilk kez kanatlı bir araçla uzaya taşımıştı. X-15 uçağı ayrıca bir insanın bir uçakta kat ettiği en yüksek hız rekorunu da kırdı ve bu rekor bugün hala geçerliliğini koruyor: 6.7 mach veya 7.274 km/sa.

    Öte yandan NASA’nın X-59’u kanatlarını çırpmak için biraz daha beklemek zorunda. Quesst görev ekibi bu yılın sonlarında yapılacak ilk uçuştan önce yer testlerine devam edecek. Eğer yer testlerinde kritik sorunlar tespit edilmezse 2024’ün sonlarında X-59’u gökyüzünde göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 12 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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