NASA, sessiz süpersonik uçağı X-59'u bu hafta sergileyecek

Teknoloji Editörü
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NASA ve ana yüklenici Lockheed Martin, 12 Ocak Cuma günü yerel saat ile 16:00’da (TSİ 00:00) yüksek bir sonik patlama sesi yaratmayan X-59 uçağını hangardan çıkaracak. NASA, düzenlediği etkinlik kapsamında X-59’u tanıtacak ve yeni uçuşa hazır boyalı halini sergileyecek. Ajans, etkinliği kendi iletişim kanallarından canlı olarak yayınlayacak. NASA’nın X-59 uçağı, süpersonik uçuşların geri dönmesi için tarihi bir öneme sahip. NASA, X-59’u hangardan çıkarıyor
X-59'un geliştirilmesi ve yapımını denetleyen NASA'nın
Low Boom Flight Demonstrator projesinin yöneticisi Catherine Bahm, “Bu büyük bir tanıtım. Bu tanıtım, Quesst misyonunun sonik patlamayı susturma hedefine ulaşma yolunda büyük bir kilometre taşı niteliğinde” dedi.
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Quesst, NASA'nın X-59'un sessiz süpersonik yeteneklerini göstereceği görev olarak tanımlanıyor. Bu görev kapsamında X-59, seçilmiş ABD toplulukları üzerinde uçuracak ve daha sonra uçağın üzerinden geçtiği inşaların neler duydukları araştırılacak. NASA, doğrudan halktan topladığı verileri gürültü endişeleri nedeniyle şu anda kara üzerinde ticari süpersonik uçuşu yasaklayan düzenleyici kurumlarla paylaşacak. Eğer yapılacak testlerde X-59’un başarısı kanıtlanırsa FAA gibi düzenleyici kurumlar ilgili süpersonik uçuş yasaklarını kaldırabilecek.
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X-59'un dünyaya tanıtılması sadece uçağın geldiği noktayı değil, aynı zamanda havacılığın geleceğini de temsil ediyor. Öte yandan NASA, süpersonik hava araçlarına yabancı bir ajans değil. Örneğin
1959 yılında, roketle çalışan ilk X-15 uçağı, Amerikalı pilotları ilk kez kanatlı bir araçla uzaya taşımıştı. X-15 uçağı ayrıca bir insanın bir uçakta kat ettiği en yüksek hız rekorunu da kırdı ve bu rekor bugün hala geçerliliğini koruyor: 6.7 mach veya 7.274 km/sa.
Öte yandan NASA’nın X-59’u kanatlarını çırpmak için biraz daha beklemek zorunda. Quesst görev ekibi
bu yılın sonlarında yapılacak ilk uçuştan önce yer testlerine devam edecek. Eğer yer testlerinde kritik sorunlar tespit edilmezse 2024’ün sonlarında X-59’u gökyüzünde göreceğiz.
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.