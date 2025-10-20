United Airlines uçağına ‘uzaydan gelen’ bir cisim çarpmış olabilir

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD’nin Utah eyaleti üzerinde seyir halindeyken bir United Airlines Boeing 737 MAX uçağının kokpit camına yüksek irtifada bilinmeyen bir cisim çarptı. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) olayla ilgili soruşturma başlattığını ve radar, hava durumu verileri ile uçuş kayıtlarını incelediğini açıkladı. NTSB ayrıca hasar gören ön camın, kaynağın belirlenebilmesi için laboratuvara gönderildiğini duyurdu.

Uçağın kokpitine bilinmeyen cisim çarptı

Olay perşembe günü, Denver’dan Los Angeles’a giden sefer sırasında meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda uçağın iki büyük ön camından birinin ciddi biçimde çatladığı görülüyor. Görsellerde ayrıca pilotlardan birinin kolunun küçük cam parçalarıyla kesildiği de dikkat çekiyor. Çarpmanın ardından uçak Salt Lake City Uluslararası Havalimanı’na güvenli bir şekilde yönlendirilerek acil iniş yaptı.

Tam Boyutta Gör Kaptan pilotun raporunda, çarpan cismin “muhtemelen uzay enkazı” olabileceği ifadesi yer aldı ancak bu iddia henüz doğrulanmadı. NTSB’nin yaptığı açıklamada, cismin kaynağına ilişkin kesin bir sonuca ulaşmak için detaylı analizlerin sürdüğü belirtildi.

Fotoğraflarda camın sağ üst bölümüne güçlü bir darbe aldığı, metal çerçevenin de deformasyona uğradığı görülüyor. Uçak o sırada yaklaşık 36.000 feet (10.970 metre) yükseklikteydi.

Araştırmalar sürüyor

Öte yandan uçağa çarpan cismin kökenine dair olasılıklar halen belirsiz. Kuş çarpması ihtimali düşük görünüyor çünkü dünyadaki en yüksek irtifada uçabilen tür olan Rüppell akbabası bile 30.000 feet civarına kadar çıkabiliyor ve bu tür yalnızca Afrika kıtasında görülüyor. Meteoroloji balonu veya aşırı hızlı hareket eden dolu tanecikleri de olası nedenler arasında değerlendiriliyor.

Bir başka olasılık ise meteor. Geology dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, her yıl yaklaşık 17.000 meteor Dünya’ya düşüyor. Bu sayı, atmosfere girip yeryüzüne ulaşabilen insan yapımı uzay enkazlarının miktarından en az 10 kat daha fazla. Yine de insan yapımı uzay enkazı olasılığı da masada bulunuyor. NTSB, cam ve metal yüzeydeki izlerin mikroskobik analizinin cismin kökenini kesin olarak ortaya koyacağını belirtti.

