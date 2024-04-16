Çin’in yeniden kullanılabilir roket motoru testlerde rekor kırdı

Tam Boyutta Gör Çin'in uzay sektöründe kaydettiği hızlı ilerleme, diğer alanlarda olduğu gibi dünyanın önde gelen uzay gücü olarak ABD'yi geçme hedeflerinin bir parçası. ABD, uzay yarışında SpaceX gibi özel şirketlere güvenirken Çin ise devlete ve özel sektöre ait yeniden kullanılabilir roketlerden oluşan bir ekosistem yaratmaya çalışıyor. Bu bağlamda Çin'in ana uzay yüklenicisi China Aerospace Science and Technology Corp (CASC), yeniden kullanılabilir roket motorunun temel motor testlerini tamamladı ve testlerde rekor kırdı.

Çin yeniden kullanılabilir roket motorunda son yaklaşıyor

CASC tarafından geliştirilen 130 tonluk yeniden kullanılabilir sıvı oksijenli kerosen motoru, CASC'ın Long March 10 gibi yeniden kullanılabilir roketlerine güç verecek. Çin medyasına göre CASC mühendisleri iki yer ateşleme testini 13 Nisan günü tamamladı. Bu testlerde CASC'ın yeni motorunda 15 tekrarlı test ve 30 ateşleme başlangıcı gerçekleştirdiği ve toplam test süresinin 65 dakikayı aştığı belirtiliyor. Tekrarlı test noktasında ise Çin yeni bir rekoru kırmış oldu.

CASC mühendisleri 130 tonluk yeniden kullanılabilir sıvı oksijen kerosen motorunun son derece güvenilir olduğunu ve güçlü bir genişleme kabiliyetine sahip olduğunu iddia ediyor. Çin’in yeniden kullanılabilir bir motoru verimli bir şekilde çalıştırmak için çoklu ateşlemenin yanı sıra diğer teknolojilerde ustalaşmaya başladığı aktarılıyor. CASC ayrıca motorun uzun ömürlü olması için bakım ve değerlendirme teknolojilerini basitleştirdiğini de belirtiyor.

Çin'in 2025 ve 2026 yıllarında devlete ait iki yeniden kullanılabilir roket için test uçuşları gerçekleştirmeyi hedeflediği iddia ediliyor. Bu roketlerden birinin Çin'in ilk astronotlarını Ay'a götürebilecek olan Long March 10 fırlatma aracı olması bekleniyor. Long March 10’un yanında Galactic Energy gibi bazı Çinli özel uzay şirketi de bu yıl veya gelecek yıl yeniden kullanılabilir roketlerini fırlatmayı planlıyor. Bu ilk fırlatma testlerinde roketlerin geri dönüş ihtimali oldukça düşük ancak bunlar SpaceX’te de gördüğümüz gibi öğrenme sürecinin bir aşaması.

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Çin’in yeniden kullanılabilir roket motoru testlerde rekor kırdı