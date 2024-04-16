Çin’in yeniden kullanılabilir roket motoru testlerde rekor kırdı

Çin yeniden kullanılabilir roket motorunda son yaklaşıyor
CASC tarafından geliştirilen 130 tonluk yeniden kullanılabilir sıvı oksijenli kerosen motoru, CASC'ın Long March 10 gibi yeniden kullanılabilir roketlerine güç verecek. Çin medyasına göre CASC mühendisleri iki yer ateşleme testini 13 Nisan günü tamamladı. Bu testlerde CASC'ın yeni motorunda 15 tekrarlı test ve 30 ateşleme başlangıcı gerçekleştirdiği ve toplam test süresinin 65 dakikayı aştığı belirtiliyor. Tekrarlı test noktasında ise Çin yeni bir rekoru kırmış oldu.
CASC mühendisleri 130 tonluk yeniden kullanılabilir sıvı oksijen kerosen motorunun son derece güvenilir olduğunu ve güçlü bir genişleme kabiliyetine sahip olduğunu iddia ediyor. Çin’in yeniden kullanılabilir bir motoru verimli bir şekilde çalıştırmak için çoklu ateşlemenin yanı sıra diğer teknolojilerde ustalaşmaya başladığı aktarılıyor. CASC ayrıca motorun uzun ömürlü olması için bakım ve değerlendirme teknolojilerini basitleştirdiğini de belirtiyor.
Çin'in 2025 ve 2026 yıllarında devlete ait iki yeniden kullanılabilir roket için test uçuşları gerçekleştirmeyi hedeflediği iddia ediliyor. Bu roketlerden birinin Çin'in ilk astronotlarını Ay'a götürebilecek olan Long March 10 fırlatma aracı olması bekleniyor. Long March 10’un yanında Galactic Energy gibi bazı Çinli özel uzay şirketi de bu yıl veya gelecek yıl yeniden kullanılabilir roketlerini fırlatmayı planlıyor. Bu ilk fırlatma testlerinde roketlerin geri dönüş ihtimali oldukça düşük ancak bunlar SpaceX’te de gördüğümüz gibi öğrenme sürecinin bir aşaması.Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/china-rocket-engine-breaks-records https://news.cgtn.com/news/2024-04-14/China-makes-progress-in-developing-reusable-carrier-rockets-1sNpbZnuHC0/p.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)