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    Anlık Bildirim

    Çin’in yeniden kullanılabilir roket motoru testlerde rekor kırdı

    Çin, yeniden kullanılabilir roketler ile birlikte daha sürdürülebilir bir uzay platformu oluşturmak istiyor. Bu bağlamda Çin'in 130 tonluk yeniden kullanılabilir roket motoru testlerde rekor kırdı.
    Çin’in yeniden kullanılabilir roket motoru testlerde rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Çin'in uzay sektöründe kaydettiği hızlı ilerleme, diğer alanlarda olduğu gibi dünyanın önde gelen uzay gücü olarak ABD'yi geçme hedeflerinin bir parçası. ABD, uzay yarışında SpaceX gibi özel şirketlere güvenirken Çin ise devlete ve özel sektöre ait yeniden kullanılabilir roketlerden oluşan bir ekosistem yaratmaya çalışıyor. Bu bağlamda Çin'in ana uzay yüklenicisi China Aerospace Science and Technology Corp (CASC), yeniden kullanılabilir roket motorunun temel motor testlerini tamamladı ve testlerde rekor kırdı.

    Çin yeniden kullanılabilir roket motorunda son yaklaşıyor

    CASC tarafından geliştirilen 130 tonluk yeniden kullanılabilir sıvı oksijenli kerosen motoru, CASC'ın Long March 10 gibi yeniden kullanılabilir roketlerine güç verecek. Çin medyasına göre CASC mühendisleri iki yer ateşleme testini 13 Nisan günü tamamladı. Bu testlerde CASC'ın yeni motorunda 15 tekrarlı test ve 30 ateşleme başlangıcı gerçekleştirdiği ve toplam test süresinin 65 dakikayı aştığı belirtiliyor. Tekrarlı test noktasında ise Çin yeni bir rekoru kırmış oldu.

    CASC mühendisleri 130 tonluk yeniden kullanılabilir sıvı oksijen kerosen motorunun son derece güvenilir olduğunu ve güçlü bir genişleme kabiliyetine sahip olduğunu iddia ediyor. Çin’in yeniden kullanılabilir bir motoru verimli bir şekilde çalıştırmak için çoklu ateşlemenin yanı sıra diğer teknolojilerde ustalaşmaya başladığı aktarılıyor. CASC ayrıca motorun uzun ömürlü olması için bakım ve değerlendirme teknolojilerini basitleştirdiğini de belirtiyor.

    Çin'in 2025 ve 2026 yıllarında devlete ait iki yeniden kullanılabilir roket için test uçuşları gerçekleştirmeyi hedeflediği iddia ediliyor. Bu roketlerden birinin Çin'in ilk astronotlarını Ay'a götürebilecek olan Long March 10 fırlatma aracı olması bekleniyor. Long March 10’un yanında Galactic Energy gibi bazı Çinli özel uzay şirketi de bu yıl veya gelecek yıl yeniden kullanılabilir roketlerini fırlatmayı planlıyor. Bu ilk fırlatma testlerinde roketlerin geri dönüş ihtimali oldukça düşük ancak bunlar SpaceX’te de gördüğümüz gibi öğrenme sürecinin bir aşaması.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/china-rocket-engine-breaks-records https://news.cgtn.com/news/2024-04-14/China-makes-progress-in-developing-reusable-carrier-rockets-1sNpbZnuHC0/p.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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