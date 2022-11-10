AMD Ryzen 5 7600 ve Ryzen 7 7700 ufukta göründü: Neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Zen 4 mimarisini temel alan üst düzey Ryzen 7000 işlemcilerini piyasaya süren AMD, ailenin giriş ve orta seviye modelleri üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün, yaklaşan Ryzen 7 7700 ve Ryzen 5 7600 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Ryzen 7 7700 ve Ryzen 5 7600 neler sunuyor?

Sisoftware web sitesinde yer alan bilgilere göre Ryzen 7 7700 ve Ryzen 5 7600, ailenin üst modellerine kıyasla daha düşük saat hızları ve TDP ile gelecek. Bununla birlikte 7600X'e kıyasla 900 MHz daha düşük bir saat hızına sahip olan AMD Ryzen 5 7600, 3,8 GHz'de temel saat hızı, 6 çekirdek 12 iş parçacığı ve 38 MB L2/L3 önbellek ile donatılacak.

AMD Ryzen 7000 işlemcilerde büyük indirim bekleniyor 3 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör Bir üst model Ryzen 7 7700 ise, X modelinden 700MHz daha düşük bir saat hızıyla, 3,8 GHz temel saat hızı, 8 çekirdek 16 iş parçacığı ve 40MB L2/L3 önbellek değeri ile kullanıcıların karşısına çıkacak. AMD, yeni işlemcilerin çıkış tarihi hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşmadı.

Ayrıca AMD'nin Ryzen 7000 serisi işlemcilerde büyük bir indirime gitmesi bekleniyor. Bu nedenle yaklaşan yeni işlemcilerde de rekabetçi bir fiyatlandırma ile karşılaşabiliriz.

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