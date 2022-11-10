AMD Ryzen 5 7600 ve Ryzen 7 7700 ufukta göründü: Neler sunacak?

Ryzen 7 7700 ve Ryzen 5 7600 neler sunuyor?
Sisoftware web sitesinde yer alan bilgilere göre Ryzen 7 7700 ve Ryzen 5 7600, ailenin üst modellerine kıyasla daha düşük saat hızları ve TDP ile gelecek. Bununla birlikte 7600X'e kıyasla 900 MHz daha düşük bir saat hızına sahip olan AMD Ryzen 5 7600, 3,8 GHz'de temel saat hızı, 6 çekirdek 12 iş parçacığı ve 38 MB L2/L3 önbellek ile donatılacak.
Ayrıca AMD'nin Ryzen 7000 serisi işlemcilerde büyük bir indirime gitmesi bekleniyor. Bu nedenle yaklaşan yeni işlemcilerde de rekabetçi bir fiyatlandırma ile karşılaşabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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