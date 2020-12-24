Çinli koronavirüs aşısı Sinovac'ın Türkiye'deki 3. faz erken sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Türkiye’deki aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çinli Sinovac şirketinin koronavirüs aşısının Türkiye’ye geliş tarihini ve Türkiye’deki 3. faz çalışmalarının erken sonuçlarını açıkladı.
Çinli Sinovac şirketinin Coronavac isimli koronavirüs aşısının deneme çalışmaları Türkiye’de yapıldı. 3. faz aşamasındaki denemelerin erken sonucu yayınlandı. Türkiye’de 3. faz çalışmaları kapsamında 3457 gönüllüye iki doz aşı uygulandı. Aşı olan kişilerden her 2 kişiye gerçek aşı uygulanırken, 1 kişiye plasebo (boş aşı) uygulandı.
İkinci dozu olan ve aradan 14 gün geçen 1322 kişi üzerinden aşının etkinliği araştırıldı. 1322 kişiden 29 kişi koronavirüse yakalandı. Bu 29 kişiden 3'üne gerçek aşı, 26’sına boş aşı uygulanmış. Gerçek aşıyı olup koronavirüs testi pozitif çıkan 3 kişi sağlık çalışanıydı ve hastalığı hafif bir şekilde atlattı.İlginizi Çekebilir Türkiye’de 'Çin aşısı' programına katılan 2 bin gönüllüden 12'sine koronavirüs bulaştı
Yapılan aşı etkinliği hesaplamasına göre aşının yüzde 91,25 oranında etkili olduğu açıklandı.
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Aşının yan etkileri
Aşı olan bir kişide alerjik enfeksiyon görüldü. Diğer gönüllülerde ise ufak yan etkiler gözlemlendi. İlk doz uygulama sonrası en sık görülen yan etkilerin yüzde 4,7 sıklıkla yorgunluk ve yüzde 3,9 sıklıkla baş ağrısı oldu. Lokal etkilerin ise aşı bölgesinde ağrı (yüzde 1,9) olduğu gözlemlendi.
İkinci doz sonrası sık görülen yan etkilerin ise yüzde 2,5 oranda yorgunluk, yüzde 2,3 baş ağrısı ve yüzde 0,5 aşı bölgesinde ağrı olduğu belirlendi.
Aşılar Pazar günü Türkiye'ye geliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çin makamları da Türkiye'ye gönderilecek aşı dozları için onay işlemlerini tamamladılar. Aşılarımız bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor. İnancımız bize her darlıktan sonra bir genişlik olduğunu söylüyor." dedi. Aşılar 28 Aralık'ta Türkiye'ye gelecek.
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Giyilebilir sandalye: Lex
Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz
Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,
beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu
O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.
%65 70 bandında olsa sonuçlara inanırdım ama %90 üstü de ekonomi temelli bir sonuçmuş gibi geliyor.. Haa bu korona mevzusundan bende çok sıkıldım bir an önce bitsin elbette ama sinovac'a ait rüşvet iddiaları, bu komplo teorisi olacak ama mb de para kalmadığı için çinle swap karşılığı kobay olarak kullanılma ihtimalimiz vs beni hep tedirgin ediyor çünkü bu ilacı kapalı kutu çin üretiyor.. içinde yıllar sonra etkisi olacak maddelerin olup olmadığını nasıl bilicez.. avrupadaki hiçbir ülke almadı diye biliyorum..
biz ailecek çok şükür atlattık koronayı ve domuz gribi , kuş gribini geçtim normal grip için bile aşı olmuyoruz (bu bizim kararımız bizi bağlar, isteyen olsun tabii :) )..