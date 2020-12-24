Oppo Türkiye'ye fabrika kuracağını doğruladı

Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız haberde Oppo’nun Türkiye’de akıllı telefon üretimi yapacağını paylaşmıştık. Oppo bugün resmi bir açıklama yayımladı ve Türkiye’ye yatırım yapacağını resmen doğruladı. Oppo, yatırım hakkında yakında daha fazla bilgi verecek.İlginizi Çekebilir Samsung ve Oppo, Türkiye’ye fabrika kurmaya geliyor
Oppo’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Akıllı telefon pazarında dünya çapında 40'tan fazla ülkede başarılı bir geçmişi ve güçlü hedefleri bulunan, lider akıllı telefon üreticisi OPPO, Türkiye'deki büyümesine paralel olarak bölgeye yatırım yapma kararı almıştır. OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou'nun, yatırım kararı ile ilgili açıklamaları şu şekildedir:
"OPPO, yerli topluma vermiş olduğu sözün bir parçası olarak bir süredir Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmayı düşünüyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptıktan sonra, yatırım kararımızla ilgili yakında sizlerle daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na da gösterdikleri çaba ve olumlu destekleri için teşekkür ederiz.
Ayrıca Bkz. "Samsung ve Oppo, Türkiye’ye fabrika kurmaya geliyor"
İş ilanları yayımlanmaya başladı
Oppo, 2021’de Türkiye’ye kuracağı fabrikada akıllı telefon üretimi yapacak. Fabrikada sadece montaj değil üretimin tüm sürecinin yapılması planlanıyor. Fabrikanın hızlı bir şekilde tamamlanıp kısa sürede üretime başlanması amaçlanıyor. LinkedIn’de İstanbul’daki fabrika için iş ilanları yayımlandı.
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Giyilebilir sandalye: Lex
Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz
Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,
beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu
O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.
Yabancı yatırımcı senin dinine, mezhebine, tipine,geçmişte hangi imparatorluğu kurduğuna bakmaz. Yatırımcı düşük vergiye, gerektiğinde yargı yoluyla hakkını,hukukunu arayabileceğine,iyi bir altyapıya ve stabiliteye bakar. Anti özgür komünist Çin'e bile deli gibi yatırım yaptı büyük şirketler. Bizimde yatırımcıyı çekmemiz lazım. Ucuz işgücümüz var,Avrupa ile gümrük birliğindeyiz.
Şanghay: 2420 Yuan (350 USD)
Tianjing: 2050 Yuan (297 USD)
Zhejiang: 2010 Yuan (290 USD)
Pekin: 2000 Yuan (289 USD)
Shandong: 1910 Yuan (276 USD)
Demek ki yatırımcı işçilik ücretine değil , devletin vermiş olduğu teşviklere bakıyor. Bknz: Oppo ve Samsung.
Ama buna karşı arsasını ve taksileri bile passat yapacağız gelin açın fabrikanızı diyen Türk düşmanları gelmez. Neden ? Türk düşmanlığı çünkü.