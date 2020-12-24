Oppo Türkiye'ye fabrika kuracağını doğruladı

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Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız haberde Oppo’nun Türkiye’de akıllı telefon üretimi yapacağını paylaşmıştık. Oppo bugün resmi bir açıklama yayımladı ve Türkiye’ye yatırım yapacağını resmen doğruladı. Oppo, yatırım hakkında yakında daha fazla bilgi verecek.

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Samsung ve Oppo, Türkiye’ye fabrika kurmaya geliyor

Oppo’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Akıllı telefon pazarında dünya çapında 40'tan fazla ülkede başarılı bir geçmişi ve güçlü hedefleri bulunan, lider akıllı telefon üreticisi OPPO, Türkiye'deki büyümesine paralel olarak bölgeye yatırım yapma kararı almıştır. OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou'nun, yatırım kararı ile ilgili açıklamaları şu şekildedir:

"OPPO, yerli topluma vermiş olduğu sözün bir parçası olarak bir süredir Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmayı düşünüyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptıktan sonra, yatırım kararımızla ilgili yakında sizlerle daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na da gösterdikleri çaba ve olumlu destekleri için teşekkür ederiz.

Ayrıca Bkz. "Samsung ve Oppo, Türkiye’ye fabrika kurmaya geliyor"

İş ilanları yayımlanmaya başladı

Oppo, 2021’de Türkiye’ye kuracağı fabrikada akıllı telefon üretimi yapacak. Fabrikada sadece montaj değil üretimin tüm sürecinin yapılması planlanıyor. Fabrikanın hızlı bir şekilde tamamlanıp kısa sürede üretime başlanması amaçlanıyor. LinkedIn’de İstanbul’daki fabrika için iş ilanları yayımlandı.

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