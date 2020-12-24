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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo Türkiye'ye fabrika kuracağını doğruladı

    Çinli teknoloji devi Oppo, Türkiye'ye yatırım yapacağını doğruladı. OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou'nun açıklamaları haberimizde.
    9 sa. (Son Güncelleme: 9 sa.)
    2,7b
    17
    42
    Cep Telefonları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    7

    Oppo Türkiye'ye fabrika kuracağını doğruladı
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    Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız haberde Oppo’nun Türkiye’de akıllı telefon üretimi yapacağını paylaşmıştık. Oppo bugün resmi bir açıklama yayımladı ve Türkiye’ye yatırım yapacağını resmen doğruladı. Oppo, yatırım hakkında yakında daha fazla bilgi verecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung ve Oppo, Türkiye’ye fabrika kurmaya geliyor

    Oppo’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Akıllı telefon pazarında dünya çapında 40'tan fazla ülkede başarılı bir geçmişi ve güçlü hedefleri bulunan, lider akıllı telefon üreticisi OPPO, Türkiye'deki büyümesine paralel olarak bölgeye yatırım yapma kararı almıştır. OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou'nun, yatırım kararı ile ilgili açıklamaları şu şekildedir:

    "OPPO, yerli topluma vermiş olduğu sözün bir parçası olarak bir süredir Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmayı düşünüyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptıktan sonra, yatırım kararımızla ilgili yakında sizlerle daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na da gösterdikleri çaba ve olumlu destekleri için teşekkür ederiz.

    Ayrıca Bkz. "Samsung ve Oppo, Türkiye’ye fabrika kurmaya geliyor"

    İş ilanları yayımlanmaya başladı

    Oppo, 2021’de Türkiye’ye kuracağı fabrikada akıllı telefon üretimi yapacak. Fabrikada sadece montaj değil üretimin tüm sürecinin yapılması planlanıyor. Fabrikanın hızlı bir şekilde tamamlanıp kısa sürede üretime başlanması amaçlanıyor. LinkedIn’de İstanbul’daki fabrika için iş ilanları yayımlandı.



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    Giyilebilir sandalye: Lex

    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    4 saat önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    5 saat önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    8 saat önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    12 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Holk (Holk Holk) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ahhh ahhh Türkiye bi İrlanda olabilirdi. Şuan kişi başına düşen milli gelirde en zengin 4. Ülke İrlanda. Topraklarında hiçbir şey yetişmeyen, nüfusunun yarısı göç etmiş bir İrlanda. "Bu nasıl oldu?" Diye soran yok. İrlanda Keynesyen politikaları bırakıp,liberal ekonomi politikalarına yoğunlaştı. Şuan büyük internet şirketleri,vergi avantajı sebebiyle Avrupa genel merkezlerini İrlanda'da tutuyor.



    Yabancı yatırımcı senin dinine, mezhebine, tipine,geçmişte hangi imparatorluğu kurduğuna bakmaz. Yatırımcı düşük vergiye, gerektiğinde yargı yoluyla hakkını,hukukunu arayabileceğine,iyi bir altyapıya ve stabiliteye bakar. Anti özgür komünist Çin'e bile deli gibi yatırım yaptı büyük şirketler. Bizimde yatırımcıyı çekmemiz lazım. Ucuz işgücümüz var,Avrupa ile gümrük birliğindeyiz.
    Ahhh ahhh Türkiye bi İrlanda olabilirdi. Şuan kişi başına düşen milli gelirde en zengin 4. Ülke İrlanda. Topraklarında hiçbir şey yetişmeyen, nüfusunun yarısı g...
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    7 Yanıt Yanıtla +51
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    forumunjantiabisi (asdasd fasfas) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    iyi çindeki işçiden bile ucuza mühendis çalıştırdığımız artık tescillendi
    2 Yanıt Yanıtla +28
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    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) forumunjantiabisi
    Bizde ki daha pahalı hocam 381$. Tutturamadınız :)

    Şanghay: 2420 Yuan (350 USD)
    Tianjing: 2050 Yuan (297 USD)
    Zhejiang: 2010 Yuan (290 USD)
    Pekin: 2000 Yuan (289 USD)
    Shandong: 1910 Yuan (276 USD)

    Demek ki yatırımcı işçilik ücretine değil , devletin vermiş olduğu teşviklere bakıyor. Bknz: Oppo ve Samsung.

    Ama buna karşı arsasını ve taksileri bile passat yapacağız gelin açın fabrikanızı diyen Türk düşmanları gelmez. Neden ? Türk düşmanlığı çünkü.
    Bizde ki daha pahalı hocam 381$. Tutturamadınız :) Şanghay: 2420 Yuan (350 USD) Tianjing: 2050 Yuan (297 USD) Zhejiang: 2010 Yuan (290 USD) ...
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    2 Yanıt Yanıtla +12
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    1
    simbolmina (Bilal ARKAN) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'ye değildir o. Türkiye'dedir muhtemelen. Elin oğlu gelip bize niye fabrika kursun. Bana verecekse soru yok tabii.
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    souledge (vermek istemiyorum) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    ussaki 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    2020'li yıllar ekonomimizin hızlı yükseleceği bir yıl olacak.
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    MiLLETiNVEKiLi 3 sa. ( Mesaj Silindi ) ussaki
    Henüz daha dibi görmedik ama 2021 dip gördüğünüz yıl olabilir ... Sonra toparlama dönemine geçebiliriz eğer vergiler düşerse
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    kerimcem (kerem cem) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    yabancı sermayenin bir nolu kaçım nedeni 2016 darbesidir batının entegre emireli olmasından uzaklaşan Türkiyedir ,iç karışıklardır yatırımcı senin chp ne akp ne bakmaz hükümette güç güven arar.

    almanya bile açık açık dedi emirlerimizi teriyermiz gibi ugulamıyorsunuz akdenizde, bizde kurmaktan vazgeçtik birde açık açık demişler neyse devran dönüyor...
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    Bay Virgül 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ucuz işçilikden dolayı daha çok gelen marka olur.
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    MiLLETiNVEKiLi 3 sa. ( Mesaj Silindi ) Bay Virgül
    Vergi daha önemli... üretimdeki parcalarda gümrük vergisi inmese yine gelmezlerdi
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    ZUGATOLI (DarknessTR KİLLZONE FAN ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vestel bunu beğendi.
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    haQQo (hakkı haQQo) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keşke player piyasasına geri dönse
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    Krone 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel haber. İşsizlik var memlekette, ucuz iş gücü falan demenin alemi yok.
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    Kaansarı 6 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Türkiye Avrupa Ve Asya'nın Ortasında olduğu için bir cennet olması gerek ama Nafile
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    MiLLETiNVEKiLi 3 sa. ( Mesaj Silindi ) Kaansarı
    Halkı ve yöneticileri sadece bu özelliğiyle paranın yığılmasını bekledikleri için sanırım... en kolayı da milleti emekli memur yap geri kalanı da vergiye bağla 20milyon emeklinin memurun maaşını böyle öde ortada üretim yok unutulan nokta o
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    WB 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cehhabe feto hdpkk gene uzgun..
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    İNDİRİM SEYYAHI 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) WB
    Kesinlikle adamlar kafayı yiyor şu an

    Batan ülkeye niye yatırım yapılsın ki demi ama!!!

    Bu Seçimi de alacağı kesin REİSİN 😎
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    2652 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

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    oppo türkiye fabrikası, oppo ve
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