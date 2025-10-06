Giriş
    Çinli Leapmotor, ilk elektrikli hot hatch'i B05 Ultra'yı gösterdi

    Leapmotor, B05 hatchback’in sportif versiyonu B05 Ultra’yı tanıttı. Performans odaklı model, genç sürücülere hitap ediyor. B05 Ultra'nın 2026’da Çin’de yollara çıkması planlanıyor.

    Çinli Leapmotor, ilk elektrikli hot hatch'i B05 Ultra'yı gösterdi Tam Boyutta Gör
    Leapmotor, 2025 Münih Otomobil Fuarı’nda tanıttığı B05 hatchback’in sportif versiyonu B05 Ultra için yeni detayları paylaştı. Şirketin Kıdemli Başkan Yardımcısı Cao Li, aracın genç ve performans tutkunlarına yönelik geliştirildiğini belirtti.

    Cao, standart B05’in 2025 sonunda Çin pazarına gireceğini, B05 Ultra’nın ise 2026’nın ilk yarısında teslimatlara başlayacağını açıkladı. Modelin uluslararası pazarlara da kademeli olarak sunulması planlanıyor.

    Dış tasarımda, Ultra versiyonun aerodinamik paketle donatıldığı dikkat çekiyor. Yenilenen ön kanat, daha büyük arka spoyler ve parlak siyah detaylar, araca sportif bir kimlik kazandırıyor. Standart modelle aynı şekilde 19 inç jantlar kullanılırken, ön tampon, difüzör ve spoylerdeki farklılıklar, Ultra’nın hem görünümünü hem de aerodinamik dengesini güçlendiriyor.

    Çinli Leapmotor, ilk elektrikli hot hatch'i B05 Ultra'yı gösterdi Tam Boyutta Gör
    İç mekana dair bilgiler henüz sınırlı. Ancak Cao, süet benzeri malzemelerin yoğun biçimde kullanılacağını ve kabin tasarımının yıl bitmeden açıklanacağını doğruladı. Leapmotor’un “süs değil, işlev” felsefesi gereği, tüm tasarım detaylarının aerodinamiğe veya sürücü kontrolüne katkı sağladığı vurgulanıyor.

    Şasi tarafında, Stellantis’in Avrupa mühendislik ekibinin imzası bulunuyor. B05 Ultra’nın 50:50 ağırlık dağılımıyla daha iyi viraj performansı sunması bekleniyor. Henüz resmi olarak doğrulanmamış olsa da çift motorlu dört tekerlekten çekişli bir yapı öngörülüyor.

    Leapmotor’un LEAP 3.5 modüler platformu üzerine geliştirilen B05, markanın bugüne kadarki en dinamik kompakt elektrikli modeli olacak. Çin pazarında BYD Dolphin, Geely Geome Xingyuan ve MG4 gibi rakiplerle yarışacak.

