Bu devrimsel batarya teknolojisi 1600 km menzilli otomobillerin önünü açabilir

Tam Boyutta Gör ABD merkezli 24M Technologies, geliştirdiği yeni batarya tasarımıyla elektrikli araçların batarya boyutunu büyütmeden tek şarjla %50 daha fazla menzil kat edebileceğini duyurdu.

ETOP teknolojisiyle enerji yoğunluğu artıyor

Şirket, “hücresiz” Electrode-to-Pack (ETOP) teknolojisini tanıtarak, üreticilerin daha güçlü, maliyet açısından avantajlı ve yerli üretim bataryalara ulaşmasını amaçlıyor. Bu çözüm yalnızca elektrikli araçlar için değil, aynı zamanda eVTOL hava araçları ve enerji depolama sistemleri için de geliştirildi.

İlk olarak Ekim 2023'te tanırılan ETOP teknolojisi, elektrotları doğrudan pil paketine entegre ederek geleneksel hücre ve modül tasarımlarının sınırlamalarını ortadan kaldırıyor.

Günümüzde kullanılan üretim süreçlerinde batarya paketleri ve modülleri, tek tek hücrelerin bir araya getirilmesiyle oluşturuluyor. Ancak bu yöntem, hücrelerin kasasında yer alan metal ve plastik gibi enerji taşımayan, “etkin olmayan” malzemeleri de beraberinde getiriyor. Bu eski yaklaşım yer israfına neden oluyor, enerji verimliliğini azaltıyor, maliyetleri artırıyor ve tasarım esnekliğini sınırlıyor.

Tam Boyutta Gör 24M'nin ETOP teknolojisi bu sorunları ortadan kaldırıyor ve batarya üretim sürecini kökten değiştiriyor. Teknoloji, mühürlenmiş anot/katot çiftlerini doğrudan batarya paketine entegre ederek, ayrı hücre, modül ve gereksiz malzeme ihtiyacını tamamen ortadan kaldırıyor. Bu yenilik, yüksek voltajlı sistemlerde geleneksel hücre yapılarının tamamen devre dışı bırakılmasını sağlıyor ve üreticilere her kimya türünde paket düzeyinde en yüksek enerji yoğunluğunu elde etme imkanı veriyor. Çünkü bataryanın daha büyük bir kısmı yalnızca enerji taşıyan aktif malzemelerden, yani elektrotlardan oluşuyor. Geleneksel bir batarya paketinde elektrotlar hacmin %30-60’ını kaplarken, ETOP ile bu oran %80’e kadar çıkabiliyor.

Şirket, bu yöntemle üretim sürecinin büyük ölçüde basitleştiğini ve düşük sermaye yatırımıyla üretime başlanabileceğini belirtiyor. Elektrotların mühürlenmesi, istiflenmesi, bağlantıların yapılması ve paketin kapatılması tek bir makineyle üretim hattına entegre edilebiliyor.

Şirket, ETOP teknolojisinin, kendi geliştirdiği güvenlik için Impervio ayırıcı ve -40 dereceye kadar hızlı şarja olanak tanıyan Eternalyte elektrolit gibi diğer tescilli teknolojileriyle birleştirildiğinde, üreticilerin 1600 km menzil sunan uygun maliyetli bataryalar oluşturabileceğini iddia ediyor.

