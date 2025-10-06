Bu devrimsel batarya teknolojisi 1600 km menzilli otomobillerin önünü açabilir

ETOP teknolojisiyle enerji yoğunluğu artıyor
Şirket, “hücresiz” Electrode-to-Pack (ETOP) teknolojisini tanıtarak, üreticilerin daha güçlü, maliyet açısından avantajlı ve yerli üretim bataryalara ulaşmasını amaçlıyor. Bu çözüm yalnızca elektrikli araçlar için değil, aynı zamanda eVTOL hava araçları ve enerji depolama sistemleri için de geliştirildi.
İlk olarak Ekim 2023'te tanırılan ETOP teknolojisi, elektrotları doğrudan pil paketine entegre ederek geleneksel hücre ve modül tasarımlarının sınırlamalarını ortadan kaldırıyor.
Günümüzde kullanılan üretim süreçlerinde batarya paketleri ve modülleri, tek tek hücrelerin bir araya getirilmesiyle oluşturuluyor. Ancak bu yöntem, hücrelerin kasasında yer alan metal ve plastik gibi enerji taşımayan, “etkin olmayan” malzemeleri de beraberinde getiriyor. Bu eski yaklaşım yer israfına neden oluyor, enerji verimliliğini azaltıyor, maliyetleri artırıyor ve tasarım esnekliğini sınırlıyor.
Şirket, bu yöntemle üretim sürecinin büyük ölçüde basitleştiğini ve düşük sermaye yatırımıyla üretime başlanabileceğini belirtiyor. Elektrotların mühürlenmesi, istiflenmesi, bağlantıların yapılması ve paketin kapatılması tek bir makineyle üretim hattına entegre edilebiliyor.
Şirket, ETOP teknolojisinin, kendi geliştirdiği güvenlik için Impervio ayırıcı ve -40 dereceye kadar hızlı şarja olanak tanıyan Eternalyte elektrolit gibi diğer tescilli teknolojileriyle birleştirildiğinde, üreticilerin 1600 km menzil sunan uygun maliyetli bataryalar oluşturabileceğini iddia ediyor.
beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...
ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...