Euro NCAP, güvenlik testlerinde 2024'ün en iyilerini paylaştı

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Euro NCAP, 2024 yılında test ettiği otomobiller arasında "Sınıfının En İyisi" unvanını kazanan modelleri açıkladı. Euro NCAP'e göre geçen yıl Çin, Almanya ve Japonya'dan 5 otomobil, araç güvenliği konusunda standartları belirledi.

2024 yılında Skoda Superb/Volkswagen Passat ikilisi, Mazda CX-80 ve Zeekr X, güvenlik tarafında kendi sınıfının en iyisi seçildi. Mercedes-Benz E-Serisi ise geçtiğimiz yıl test edilen tüm modeller arasında en iyi dereceyi elde eden otomobil oldu.

Euro NCAP 2024'ün en iyileri🚗 Model Yetişkin Yolcu Çocuk Yolcu Savunmasız Yol Kullanıcıları Güvenlik Yardımcıları Mercedes-Benz E-Serisi %92 %90 %84 %87 Zeekr X %91 %90 %84 %83 Skoda Superb/VW Passat %93 %87 %82 %80 Mazda CX-80 %92 %88 %84 %79

Euro NCAP’in 2024 yılında genel güvenlik performansında en iyi performans ödülünü kazanan araç Mercedes-Benz E-Class oldu. Premium bir otomobil olan E-Class, Euro NCAP uzmanlarının değerlendirdiği dört güvenlik kategorisindeki (Yetişkin Yolcu Koruması, Çocuk Yolcu Koruması, Savunmasız Yol Kullanıcılarının Korunması ve Güvenlik Yardımcıları) ağırlıklı ortalama puanı ile en yüksek genel skoru elde etti.

Tam Boyutta Gör 2024 yılına kompakt SUV’lar damga vurdu. Euro NCAP tarafından test edilen toplam 44 aracın 20’si bu sınıfa aitti. Kompakt SUV sınıfında lider, Avrupalı üreticilerin araçlarını geride bırakan Çinli Zeekr X oldu. Hemen ardından Deepal’ın yeni pazara giriş yapan S07 modeli, Porsche Macan, Cupra Tavascan, MG HS, Toyota C-HR, Volvo EX30 ve XPENG G6 geldi. Zeekr X ayrıca 2024’ün en güvenli Tam Elektrikli aracı olarak "Sınıfının En İyisi" ödülünü kazandı.

2024’ün bir diğer önemli kategorisi Büyük SUV sınıfıydı ve Euro NCAP bu kategoride altı adet yedi koltuklu aracı test etti. Mazda CX-80, Audi Q6 e-tron’a karşı kıyasıya bir zafer kazanarak 2024 için "Sınıfının En İyisi" seçildi.

Tam Boyutta Gör Büyük Aile Otomobili sınıfında "Sınıfının En İyisi" ödülünü Volkswagen Grubu’na ait aynı platform üzerinde üretilen Volkswagen Passat ve Škoda Superb kazandı. Bu iki araç, sınıf lideri güvenlik performansı sergiledi.

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Çinli otomobil üreticileri, Euro NCAP tarafından Avrupa’da test edilen ilk elektrikli pick-up ile etkileyici bir performans daha gösterdi. Beş koltuklu, dört kapılı bir pick-up olan Maxus eTERRON 9, dört güvenlik kategorisinde de yüksek puan aldı.

2024 yılında Küçük Aile Otomobili sınıfında "Sınıfının En İyisi" ödülüne aday olan araç bulunmadı, çünkü bu kategoride en yüksek puanı alan araçlar, güvenlik testlerinde "kötü" anlamına gelen kırmızı gövde puanı alarak ödül için uygunluk kriterlerini karşılayamadı.

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Euro NCAP, güvenlik testlerinde 2024'ün en iyilerini paylaştı