Euro NCAP, güvenlik testlerinde 2024'ün en iyilerini paylaştı

Euro NCAP, 2024 yılında test ettiği otomobiller arasında "Sınıfının En İyisi" unvanını kazanan modelleri açıkladı. Euro NCAP'e göre geçen yıl Çin, Almanya ve Japonya'dan 5 otomobil, araç güvenliği konusunda standartları belirledi.
2024 yılında Skoda Superb/Volkswagen Passat ikilisi, Mazda CX-80 ve Zeekr X, güvenlik tarafında kendi sınıfının en iyisi seçildi. Mercedes-Benz E-Serisi ise geçtiğimiz yıl test edilen tüm modeller arasında en iyi dereceyi elde eden otomobil oldu.
|Model
|Yetişkin Yolcu
|Çocuk Yolcu
|Savunmasız Yol Kullanıcıları
|Güvenlik Yardımcıları
|Mercedes-Benz E-Serisi
|%92
|%90
|%84
|%87
|Zeekr X
|%91
|%90
|%84
|%83
|Skoda Superb/VW Passat
|%93
|%87
|%82
|%80
|Mazda CX-80
|%92
|%88
|%84
|%79
Euro NCAP’in 2024 yılında genel güvenlik performansında en iyi performans ödülünü kazanan araç Mercedes-Benz E-Class oldu. Premium bir otomobil olan E-Class, Euro NCAP uzmanlarının değerlendirdiği dört güvenlik kategorisindeki (Yetişkin Yolcu Koruması, Çocuk Yolcu Koruması, Savunmasız Yol Kullanıcılarının Korunması ve Güvenlik Yardımcıları) ağırlıklı ortalama puanı ile en yüksek genel skoru elde etti.
2024’ün bir diğer önemli kategorisi Büyük SUV sınıfıydı ve Euro NCAP bu kategoride altı adet yedi koltuklu aracı test etti. Mazda CX-80, Audi Q6 e-tron’a karşı kıyasıya bir zafer kazanarak 2024 için "Sınıfının En İyisi" seçildi.
Çinli otomobil üreticileri, Euro NCAP tarafından Avrupa’da test edilen ilk elektrikli pick-up ile etkileyici bir performans daha gösterdi. Beş koltuklu, dört kapılı bir pick-up olan Maxus eTERRON 9, dört güvenlik kategorisinde de yüksek puan aldı.
2024 yılında Küçük Aile Otomobili sınıfında "Sınıfının En İyisi" ödülüne aday olan araç bulunmadı, çünkü bu kategoride en yüksek puanı alan araçlar, güvenlik testlerinde "kötü" anlamına gelen kırmızı gövde puanı alarak ödül için uygunluk kriterlerini karşılayamadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Keşke bunu yapacaklarına 2 heykel yapsalardı