    Çinli Leapmotor B05, Avrupa'da görücüye çıktı

    Stellantis, Çinli ortağı Leapmotor ile Avrupa’ya yeni elektrikli hatchback modeli B05’i getiriyor. B05, uygun fiyatıyla Volkswagen ID 3 ve MG4’e güçlü bir rakip olacak.

    Çinli Leapmotor B05, Avrupa'da görücüye çıktı Tam Boyutta Gör
    Stellantis’in Çinli ortağı Leapmotor, Münih’teki IAA Mobility 2025'te tanıttığı yeni elektrikli hatchback modeliyle Avrupa'daki rakiplerine meydan okuyor. Çin’de Lafa 5 adıyla bilinen model, Avrupa’da B05 ismiyle yollara çıkacak ve Avrupa'da üretilecek iki Leapmotor modelinden biri olacak.

    Leapmotor B05, markanın diğer modellerinden izler taşıyor. İnce bir ızgarayla birbirine bağlanan karartılmış farlar, sportif hava girişleri, çerçevesiz kapılar ve boydan boya uzanan LED arka stoplar, öne çıkan detaylar arasında.

    Çinli Leapmotor B05, Avrupa'da görücüye çıktı Tam Boyutta Gör
    Münih’te sergilenen model, parlak sarı gövde rengi, siyah detaylar ve 19 inç alaşım jantlarla dikkat çekti. Avrupa versiyonu, Çin’de satılan Lafa 5 ile neredeyse aynı olacak fakat bu modellerin tavanında Çin'deki gibi Lidar sensörü yer almıyor. 

    B05; 4430 mm uzunluğa, 1880 mm genişliğe, 1520 mm yüksekliğe ve 2735 mm aks mesafesine sahip. Bu da B10'dan daha kısa olmasına rağmen aynı aks mesafesine sahip olduğunu gösteriyor.

    Çinli Leapmotor B05, Avrupa'da görücüye çıktı Tam Boyutta Gör
    Henüz tüm teknik veriler açıklanmadı ancak B05’in de B10 ile aynı LEAP3.5 platformunu kullanıyor. Bu durumda 215 bg (160 kW) güç ve 240 Nm tork üreten tek elektrik motoruyla gelmesi olası. Ayrıca 56,2 kWsa ve 67,1 kWsa’lik iki batarya seçeneği sunulacak. Büyük batarya ile 434 km’ye kadar WLTP menzili öngörülüyor.

    Leapmotor modellerinin Avrupa'daki satış operasyonlarından sorumlu olan Stellantis, henüz resmi fiyatları açıklamadı. Ancak B05’in, Avrupa’da 29.900 eurodan başlayan B10’dan daha uygun fiyatlı olması bekleniyor. Bu da onu Volkswagen ID 3 gibi rakiplerinden daha uygun hale getirecek.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    Profil resmi
    ZevkiSefa 13 saat önce

    Düşük puan alır diye bekliyordum açıkçası , sahiplerine sevindirici haber bence .

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi

    U
    UrTR 2 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 2 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 2 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 2 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

