Çinli Leapmotor B05, Avrupa'da görücüye çıktı

Stellantis, Çinli ortağı Leapmotor ile Avrupa’ya yeni elektrikli hatchback modeli B05’i getiriyor. B05, uygun fiyatıyla Volkswagen ID 3 ve MG4’e güçlü bir rakip olacak.
Leapmotor B05, markanın diğer modellerinden izler taşıyor. İnce bir ızgarayla birbirine bağlanan karartılmış farlar, sportif hava girişleri, çerçevesiz kapılar ve boydan boya uzanan LED arka stoplar, öne çıkan detaylar arasında.
B05; 4430 mm uzunluğa, 1880 mm genişliğe, 1520 mm yüksekliğe ve 2735 mm aks mesafesine sahip. Bu da B10'dan daha kısa olmasına rağmen aynı aks mesafesine sahip olduğunu gösteriyor.
Leapmotor modellerinin Avrupa'daki satış operasyonlarından sorumlu olan Stellantis, henüz resmi fiyatları açıklamadı. Ancak B05’in, Avrupa’da 29.900 eurodan başlayan B10’dan daha uygun fiyatlı olması bekleniyor. Bu da onu Volkswagen ID 3 gibi rakiplerinden daha uygun hale getirecek.
Düşük puan alır diye bekliyordum açıkçası , sahiplerine sevindirici haber bence .
fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi
zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?
Tebrikler.
Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.
EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?