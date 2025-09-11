Çinli Leapmotor B05, Avrupa'da görücüye çıktı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Stellantis’in Çinli ortağı Leapmotor, Münih’teki IAA Mobility 2025'te tanıttığı yeni elektrikli hatchback modeliyle Avrupa'daki rakiplerine meydan okuyor. Çin’de Lafa 5 adıyla bilinen model, Avrupa’da B05 ismiyle yollara çıkacak ve Avrupa'da üretilecek iki Leapmotor modelinden biri olacak.

Leapmotor B05, markanın diğer modellerinden izler taşıyor. İnce bir ızgarayla birbirine bağlanan karartılmış farlar, sportif hava girişleri, çerçevesiz kapılar ve boydan boya uzanan LED arka stoplar, öne çıkan detaylar arasında.

Tam Boyutta Gör Münih’te sergilenen model, parlak sarı gövde rengi, siyah detaylar ve 19 inç alaşım jantlarla dikkat çekti. Avrupa versiyonu, Çin’de satılan Lafa 5 ile neredeyse aynı olacak fakat bu modellerin tavanında Çin'deki gibi Lidar sensörü yer almıyor.

B05; 4430 mm uzunluğa, 1880 mm genişliğe, 1520 mm yüksekliğe ve 2735 mm aks mesafesine sahip. Bu da B10'dan daha kısa olmasına rağmen aynı aks mesafesine sahip olduğunu gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Henüz tüm teknik veriler açıklanmadı ancak B05’in de B10 ile aynı LEAP3.5 platformunu kullanıyor. Bu durumda 215 bg (160 kW) güç ve 240 Nm tork üreten tek elektrik motoruyla gelmesi olası. Ayrıca 56,2 kWsa ve 67,1 kWsa’lik iki batarya seçeneği sunulacak. Büyük batarya ile 434 km’ye kadar WLTP menzili öngörülüyor.

TOGG’un yeni aracı T8X geliyor: LFP batarya da yolda 21 sa. önce eklendi

Leapmotor modellerinin Avrupa'daki satış operasyonlarından sorumlu olan Stellantis, henüz resmi fiyatları açıklamadı. Ancak B05’in, Avrupa’da 29.900 eurodan başlayan B10’dan daha uygun fiyatlı olması bekleniyor. Bu da onu Volkswagen ID 3 gibi rakiplerinden daha uygun hale getirecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: