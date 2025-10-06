Volkswagen Passat ve Jetta, Orta Doğu’ya geri döndü

Volkswagen Middle East, bölgedeki sedan segmentine yeniden ağırlık vermeyi hedefliyor. Geçmişte Orta Doğu’da popüler olan Passat ve Jetta, markanın “güven, kalite ve dayanıklılık” anlayışını temsil ediyordu. Yeni nesil modeller, bu mirası korurken günümüz sürücülerinin beklentilerine uyacak şekilde geliştirildi.
Yeni Passat: Daha fazla alan, daha fazla teknoloji
Yeni Jetta: Kompakt sedan sınıfında geniş bir alternatif
Volkswagen Middle East’ten açıklama
Volkswagen Middle East Genel Müdürü Matthias Ziegler, “Jetta ve Passat, markamızın en tanınan modellerinden ikisi. Her iki model de daha fazla alan ve yenilik sunmak üzere yeniden tasarlandı” ifadelerini kullandı. Yeni Passat ve Jetta, Kasım ayında Orta Doğu pazarında satışa sunulacak. Modellerin Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere bölge ülkelerinde yer alması planlanıyor.
