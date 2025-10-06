Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen Passat ve Jetta, Orta Doğu’ya geri döndü

    Volkswagen, sedan modelleri Passat ve Jetta'yı yenilenen halleriyle Orta Doğu’ya geri getiriyor. Daha büyük, daha teknolojik ve daha konforlu iki sedan, segmentte yeni standartlar belirliyor.

    Volkswagen Passat ve Jetta, Orta Doğu’ya geri döndü Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, uzun süredir beklenen iki sedan modeli Passat ve Jetta'yı yenilenmiş halleriyle Orta Doğu pazarına geri getiriyor. Her iki model de daha geniş iç mekân, güncellenmiş teknoloji ve modern tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

    Volkswagen Middle East, bölgedeki sedan segmentine yeniden ağırlık vermeyi hedefliyor. Geçmişte Orta Doğu’da popüler olan Passat ve Jetta, markanın “güven, kalite ve dayanıklılık” anlayışını temsil ediyordu. Yeni nesil modeller, bu mirası korurken günümüz sürücülerinin beklentilerine uyacak şekilde geliştirildi.

    Yeni Passat: Daha fazla alan, daha fazla teknoloji

    Volkswagen Passat ve Jetta, Orta Doğu’ya geri döndü Tam Boyutta Gör
    Dünya genelinde 34 milyondan fazla satılan Passat, şimdiye kadarki en büyük gövde yapısına kavuştu. Modelin arka koltukları artık havalandırma, masaj ve yatırılabilir sırtlık özellikleriyle donatılmış. Ayrıca Matrix LED farlar, 15 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve gelişmiş sürücü destek sistemleri standart donanımlar arasında yer alıyor. Yeni Passat, 29.700 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

    Yeni Jetta: Kompakt sedan sınıfında geniş bir alternatif

    Volkswagen Passat ve Jetta, Orta Doğu’ya geri döndü Tam Boyutta Gör
    Yeni Jetta, bugüne kadarki en uzun dingil mesafesine sahip versiyon olarak tanıtıldı. İç mekân hacmi artan model, çevik sürüş karakterini koruyor. Dijital gösterge paneli, panoramik cam tavan, kablosuz şarj ve adaptif hız sabitleyici gibi özelliklerle donatılan Jetta, 24.900 dolardan başlayan fiyatla satışa çıkacak.

    Volkswagen Middle East’ten açıklama

    Volkswagen Middle East Genel Müdürü Matthias Ziegler, “Jetta ve Passat, markamızın en tanınan modellerinden ikisi. Her iki model de daha fazla alan ve yenilik sunmak üzere yeniden tasarlandı” ifadelerini kullandı. Yeni Passat ve Jetta, Kasım ayında Orta Doğu pazarında satışa sunulacak. Modellerin Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere bölge ülkelerinde yer alması planlanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 3 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motor no sorgulama mercedes e 240 neden tutulmuyor fen lisesi ve anadolu lisesi müfredat farkı aselsan telsiz normal ekim kilitlendi nasıl açılır kaskodan cam değişimi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer4
    Game Garaj Slayer4
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum