Volkswagen Passat ve Jetta, Orta Doğu’ya geri döndü

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen, uzun süredir beklenen iki sedan modeli Passat ve Jetta'yı yenilenmiş halleriyle Orta Doğu pazarına geri getiriyor. Her iki model de daha geniş iç mekân, güncellenmiş teknoloji ve modern tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Volkswagen Middle East, bölgedeki sedan segmentine yeniden ağırlık vermeyi hedefliyor. Geçmişte Orta Doğu’da popüler olan Passat ve Jetta, markanın “güven, kalite ve dayanıklılık” anlayışını temsil ediyordu. Yeni nesil modeller, bu mirası korurken günümüz sürücülerinin beklentilerine uyacak şekilde geliştirildi.

Yeni Passat: Daha fazla alan, daha fazla teknoloji

Tam Boyutta Gör Dünya genelinde 34 milyondan fazla satılan Passat, şimdiye kadarki en büyük gövde yapısına kavuştu. Modelin arka koltukları artık havalandırma, masaj ve yatırılabilir sırtlık özellikleriyle donatılmış. Ayrıca Matrix LED farlar, 15 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve gelişmiş sürücü destek sistemleri standart donanımlar arasında yer alıyor. Yeni Passat, 29.700 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

Yeni Jetta: Kompakt sedan sınıfında geniş bir alternatif

Tam Boyutta Gör Yeni Jetta, bugüne kadarki en uzun dingil mesafesine sahip versiyon olarak tanıtıldı. İç mekân hacmi artan model, çevik sürüş karakterini koruyor. Dijital gösterge paneli, panoramik cam tavan, kablosuz şarj ve adaptif hız sabitleyici gibi özelliklerle donatılan Jetta, 24.900 dolardan başlayan fiyatla satışa çıkacak.

Trafik Kanunu Teklifi TBMM'de: İşte yeni cezalar! 8 sa. önce eklendi

Volkswagen Middle East’ten açıklama

Volkswagen Middle East Genel Müdürü Matthias Ziegler, “Jetta ve Passat, markamızın en tanınan modellerinden ikisi. Her iki model de daha fazla alan ve yenilik sunmak üzere yeniden tasarlandı” ifadelerini kullandı. Yeni Passat ve Jetta, Kasım ayında Orta Doğu pazarında satışa sunulacak. Modellerin Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere bölge ülkelerinde yer alması planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Volkswagen Passat ve Jetta, Orta Doğu’ya geri döndü

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: