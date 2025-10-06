Yeni Dacia Hipster tanıtıldı: Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya hazırlanıyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Elektrikli otomobilleri uygun fiyatla sunma yarışı çoğu zaman karmaşık fikirler ve pahalı çözümlerle dolu. Ancak Dacia, “Hipster” adını verdiği yeni konseptiyle tam tersi bir yol izliyor. Yeni Hipster, “fazla süs yok, gereksiz vaat yok” anlayışıyla tasarlanmış saf bir ulaşım aracı olarak karşımızda

Elektrikli mobiliteye erişimi kolaylaştıracak

Tam Boyutta Gör Resmî olarak henüz bir konsept olsa da Dacia Hipster’ın üretime girmesi bekleniyor. Hedef, markanın şu anda en ucuz elektrikli modeli olan Dacia Spring’in bile altına inmek. Spring Almanya’da 17.000 Euro’nun, İngiltere’de ise 15.000 sterlinin biraz altında fiyatla satılıyor.

Dacia, Avrupa’da yeni otomobil fiyatlarının 2010-2024 arasında yüzde 77 oranında arttığını, bu artışın hane gelirlerinin çok üzerinde olduğunu belirtiyor. Hipster ise tam bu noktada devreye giriyor: markanın amacı elektrikli mobiliteyi gerçekten herkesin erişebileceği seviyeye taşımak.

Kompakt ama akıllı tasarım

Tam Boyutta Gör 3 metre uzunluğunda, 1,55 metre genişliğinde ve 1,54 metre yüksekliğinde olan Hipster, Japon kei car modellerinden bile küçük. Bu boyutlarla yalnızca Citroen Ami gibi mikro araçlar Hipster’dan daha kısa kalıyor.

Dacia, Hipster’ın tasarımını “dört köşesinde tekerlekleriyle yere sağlam basan bir blok” olarak tanımlıyor. Jeep veya Land Rover Defender’ı andıran kutu gibi formu, düz cam yüzeyleri ve dik burnuyla sade ama karakterli bir görünüme sahip. Gövde tek renk boyanmış, bazı bölümlerde geri dönüştürülmüş “Starkle” adlı malzemeden üretilen koruma panelleri kullanılmış. Kapı kollarının yerini kayışlar alırken, arka stoplar camın arkasına gizlenmiş ve pencereler sürgülü şekilde açılıyor.

Hafiflik ve sadelik ön planda

Tam Boyutta Gör 800 kilogram ağırlığındaki Hipster, Dacia Spring’den yaklaşık yüzde 20 daha hafif. Bu sadece maliyeti değil, aracın karbon ayak izini de azaltıyor. Marka, daha az malzeme ve enerji kullanımı sayesinde Hipster’ın yaşam döngüsü boyunca klasik bir elektrikliye göre yüzde 50 daha düşük karbon salımı yapmasını hedefliyor.

İç mekânda dört yetişkinin rahat oturabileceği sade ama kullanışlı bir düzen sunuluyor. 70 litrelik bagaj, arka koltuklar yatırıldığında 500 litreye kadar büyüyebiliyor. Dacia’nın “You Clip” sistemi sayesinde iç mekânda 11 farklı noktaya bardaklık, lamba, oyuncak veya aksesuar monte edilebiliyor.

Geleneksel multimedya ekranı yerine akıllı telefon anahtar, navigasyon ve eğlence sistemi görevini üstleniyor. Telefona eşlik eden taşınabilir Bluetooth hoparlör ise ses sistemini oluşturuyor. Dijital gösterge paneli, iki hava yastığı ve modern bir direksiyon da unutulmamış.

Gerçek kullanıma göre menzil

Tam Boyutta Gör Dacia, Hipster’ın batarya kapasitesini ve motor gücünü henüz açıklamadı. Ancak modelin “pazarlama değil, gerçek hayat menzili” sunduğunun altı çiziliyor.

Markanın araştırmalarına göre Fransa’daki sürücülerin yüzde 94’ü günde ortalama 40 kilometreden az yol yapıyor. Hipster, haftada yalnızca iki kez şarj edilerek bu kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu da yaklaşık 90 kilometrelik pratik bir menzile işaret ediyor.

Hipster, yalnızca bir tasarım çalışması değil; Dacia bu konsepti kısa sürede üretime taşımayı hedefliyor. Avrupa’da küçük ve uygun fiyatlı elektrikli araçlara yönelik yeni regülasyonlar yürürlüğe girdiğinde, Hipster bu segmenti tamamen yeniden şekillendirebilir.

