Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli Nio, bir günde 145.000 batarya değişimi yaparak rekor kırdı

    Elektrikli araç üreticisi Nio, Çin'de yeni bir batarya değişim rekoruna imza attı. Şirket, ulusal “Altın Hafta” tatilinde 1 Ekim günü 145 binden fazla batarya değişimi gerçekleştirdiğini açıkladı.

    Çinli Nio, bir günde 145.000 batarya değişimi yaparak rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç üreticisi Nio, Çin'de yeni bir batarya değişim rekoruna imza attı. Şirket, ulusal “Altın Hafta” tatilinde 1 Ekim günü 145 binden fazla batarya değişimi gerçekleştirdiğini açıkladı.

    NioSwapInfo’nun verilerine göre Nio, 1 Ekim'de 145.395 batarya değişimi yaparak, önceki seyahat dönemlerindeki rekorunu geride bıraktı. En çok değişimin yapıldığı şehirler arasında ilk sırayı 9.670 ile Şanghay alırken, Pekin’de 4.892 ve Hangzhou’da 3.983 swap kaydedildi.

    3.581 batarya değişim istasyonu bulunuyor

    Geçtiğimiz ay boyunca Nio günde ortalama yaklaşık 95.450 batarya değişimi gerçekleştirdi. 6 Ekim itibarıyla toplam değişim sayısı 87,93 milyona ulaştı. Şirketin şu anda Çin genelinde 3.520, Avrupa’da ise 61 batarya değişim istasyonu bulunuyor.

    Bu yılın başından bu yana Nio, Çin’de 525 yeni istasyon açtı. Ayrıca, ağına 27.258 Nio markalı şarj cihazı ile 1,37 milyondan fazla üçüncü taraf şarj ünitesini dahil etti. Nio’nun otomatik batarya değişim istasyonları, boşalan bataryayı üç dakikadan kısa sürede değiştirebiliyor.

    Rekor performansa rağmen, Nio'nun kurucusu ve CEO'su William Li, şirketin 2025'teki batarya istasyonu kurulum hedefinin gerisinde kalacaklarını itiraf etti. Şirket, başlangıçta bu yıl 2.000 yeni istasyon kurmayı hedeflemişti, ancak daha sonra bu sayıyı 1.800-2.000'e revize etti. 10 Eylül itibarıyla ise yalnızca 488 istasyonun kurulumu tamamlanabildi. Bu da hedefin yaklaşık yüzde 27'sine denk geliyor.

    Beşinci nesil istasyonlara geçiş yapacak

    Li, bu yavaşlamanın sebebinin beşinci nesil istasyonlara geçiş hazırlıkları olduğunu söylüyor. Mevcut dördüncü nesil istasyonlar, farklı boyutlardaki bataryalara uyum sağlayamıyor. 2026’nın başında devreye girmesi beklenen beşinci nesil istasyonlar ise daha esnek, daha yüksek kapasiteli ve daha hızlı olacak.

    Şu anki dördüncü nesil istasyonlar, 23 bataryaya kadar depolama yapabiliyor ve günde 480 değişim kapasitesine sahip. Ayrıca LiDAR teknolojisiyle milimetrik hizalama sağlanıyor.

    Nio’nun ürün gamı şu anda 42,1 kWh’den 150 kWh’ye kadar yedi farklı batarya seçeneği sunuyor. Şirket, yoğun bölgelerde kapasiteyi artırmak için modüler değişim istasyonları üzerine patent başvurusunda bulundu. Pekin, Şanghay ve Shenzhen gibi şehirlerde daha büyük batarya merkezleri kurulması planlanıyor.

    Ayrıca Eylül ayında Nio, Onvo ve Firefly markalarıyla toplam 34.749 araç teslim ederek aylık rekor kırdı. 30 Eylül itibarıyla yılın ilk dokuz ayında toplam teslimat sayısı 201.221’e ulaştı. Şirket yılın son çeyreğinde 150.000 araç teslim etmeyi planlıyor. Bu gerçekleşirse yıllık toplam 351.000 araca ulaşacak.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/transportation/nio-achieves-battery-swaps-record https://x.com/NIOSwapInfo/status/1973424101697134740
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 3 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kütüğe göre askerlik nereye çıkar whatsapp yuvarlak işaret ne demek diş hekimliği okumak masraflı mı seiko 5 üretim yılı sorgulama dizel araç kaç devirde kullanılmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum