Çinli Nio, bir günde 145.000 batarya değişimi yaparak rekor kırdı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç üreticisi Nio, Çin'de yeni bir batarya değişim rekoruna imza attı. Şirket, ulusal “Altın Hafta” tatilinde 1 Ekim günü 145 binden fazla batarya değişimi gerçekleştirdiğini açıkladı.

NioSwapInfo’nun verilerine göre Nio, 1 Ekim'de 145.395 batarya değişimi yaparak, önceki seyahat dönemlerindeki rekorunu geride bıraktı. En çok değişimin yapıldığı şehirler arasında ilk sırayı 9.670 ile Şanghay alırken, Pekin’de 4.892 ve Hangzhou’da 3.983 swap kaydedildi.

3.581 batarya değişim istasyonu bulunuyor

Geçtiğimiz ay boyunca Nio günde ortalama yaklaşık 95.450 batarya değişimi gerçekleştirdi. 6 Ekim itibarıyla toplam değişim sayısı 87,93 milyona ulaştı. Şirketin şu anda Çin genelinde 3.520, Avrupa’da ise 61 batarya değişim istasyonu bulunuyor.

Bu yılın başından bu yana Nio, Çin’de 525 yeni istasyon açtı. Ayrıca, ağına 27.258 Nio markalı şarj cihazı ile 1,37 milyondan fazla üçüncü taraf şarj ünitesini dahil etti. Nio’nun otomatik batarya değişim istasyonları, boşalan bataryayı üç dakikadan kısa sürede değiştirebiliyor.

Rekor performansa rağmen, Nio'nun kurucusu ve CEO'su William Li, şirketin 2025'teki batarya istasyonu kurulum hedefinin gerisinde kalacaklarını itiraf etti. Şirket, başlangıçta bu yıl 2.000 yeni istasyon kurmayı hedeflemişti, ancak daha sonra bu sayıyı 1.800-2.000'e revize etti. 10 Eylül itibarıyla ise yalnızca 488 istasyonun kurulumu tamamlanabildi. Bu da hedefin yaklaşık yüzde 27'sine denk geliyor.

Beşinci nesil istasyonlara geçiş yapacak

Li, bu yavaşlamanın sebebinin beşinci nesil istasyonlara geçiş hazırlıkları olduğunu söylüyor. Mevcut dördüncü nesil istasyonlar, farklı boyutlardaki bataryalara uyum sağlayamıyor. 2026’nın başında devreye girmesi beklenen beşinci nesil istasyonlar ise daha esnek, daha yüksek kapasiteli ve daha hızlı olacak.

Şu anki dördüncü nesil istasyonlar, 23 bataryaya kadar depolama yapabiliyor ve günde 480 değişim kapasitesine sahip. Ayrıca LiDAR teknolojisiyle milimetrik hizalama sağlanıyor.

En güvenilir ve en sorunlu otomobiller açıklandı 13 sa. önce eklendi

Nio’nun ürün gamı şu anda 42,1 kWh’den 150 kWh’ye kadar yedi farklı batarya seçeneği sunuyor. Şirket, yoğun bölgelerde kapasiteyi artırmak için modüler değişim istasyonları üzerine patent başvurusunda bulundu. Pekin, Şanghay ve Shenzhen gibi şehirlerde daha büyük batarya merkezleri kurulması planlanıyor.

Ayrıca Eylül ayında Nio, Onvo ve Firefly markalarıyla toplam 34.749 araç teslim ederek aylık rekor kırdı. 30 Eylül itibarıyla yılın ilk dokuz ayında toplam teslimat sayısı 201.221’e ulaştı. Şirket yılın son çeyreğinde 150.000 araç teslim etmeyi planlıyor. Bu gerçekleşirse yıllık toplam 351.000 araca ulaşacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Çinli Nio, bir günde 145.000 batarya değişimi yaparak rekor kırdı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: