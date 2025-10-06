Xiaomi'den kendi kendine hareket eden SU7 ile ilgili açıklama

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Hafta sonu Çin’de Xiaomi SU7 sedanın kendi kendine hareket ettiğini gösteren bir video güvenlik endişeleri yarattı. Konuyla alakalı hemen “hacklenmiş arabalar” ve “kontrolden çıkan yapay zekâ” teorileri dolaşmaya başladı. Ancak Xiaomi kısa sürede açıklama yaparak, gizemli olayın aslında sahibinin Apple iPhone’undan gönderilen bir uzaktan komut nedeniyle yaşandığını duyurdu.

Olay nasıl yaşandı?

Olay, 30 Eylül’de Çin’in Weihai kentinde meydana geldi. Aracın sahibi Li Xiaoshuang, açık mavi renkli SU7’sini bir mağazanın önüne park etti. Sonrasında otomobil, direksiyon başında kimse yokken ileriye doğru hareket etmeye başladı. Li, durumu fark edince hemen dışarı koşup aracının peşinden gitti.

Li Xiaoshuang, güvenlik kamerası görüntülerini paylaştıktan sonra Xiaomi müşteri hizmetleriyle iletişime geçip olayı bildirdi. Yetkili, aracın “iPhone 16.2” adlı bir cihazdan komut aldığını söyledi. Ancak araç sahibi, ne o model bir telefona sahip olduğunu ne de telefonu o anda kullandığını belirterek videoyu kanıt olarak sundu.

Sonrasında mühendisler, “16.2” kodunun aslında Apple’ın iPhone 15 Pro Max modeli için kullandığı dahili cihaz kimliği olduğunu açıkladı. Ayrıca videodaki kadına ait iPhone 16 Pro da sisteme “17.1” olarak kayıtlıydı.

Xiaomi mühendisleri, araç verileri ve iki telefonun işlem kayıtlarını inceledikten sonra aracın o anda gerçekten sahibinin iPhone’undan gelen geçerli bir uzaktan park komutu aldığını doğruladı. Tüm sistemlerin doğru çalıştığı da raporla onaylandı.

Şirket, karışıklık için resmi bir özür yayınladı ve iş birliği için araç sahibine teşekkür etti. Li Xiaoshuang, verilerin doğruluğunu bizzat görerek Xiaomi’nin açıklamasını kabul etti ve yazılım hatası ya da hack iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

Kazara gönderilen komut karışıklığa yol açtı

Tam Boyutta Gör Peki, araç sahibi farkında olmadan nasıl bir komut göndermiş olabilir? En olası açıklama, iPhone uygulaması veya sesli asistan aracılığıyla park komutunun yanlışlıkla tetiklenmesi. Yine de tek bir dokunuş veya sesli komutla iki tonluk bir aracın kendi kendine hareket etmesi, üreticilerin bu sistemleri daha sıkı güvenlik önlemleriyle tasarlaması gerektiğini hatırlatıyor. Artık otomobiller akıllı telefonlara bu kadar benzemişken, “akıllı” her özelliğin gerçekten kusursuz çalıştığı varsayılmamalı.

Xiaomi’nin konuyla ilgili resmi açıklaması şu şekilde:

“Son günlerde internette paylaşılan Xiaomi aracının kendi kendine hareket ettiği görüntülerle ilgili olarak olaya büyük önem veriyoruz. Araç sahibiyle birlikte bir inceleme ekibi kurarak gerekli doğrulamaları yaptık.

Her iki taraf da araçtaki verilerin iPhone 15 Pro Max’in işlem kayıtlarıyla, tepki süreleri ve komut zamanlarıyla tamamen eşleştiğini, dolayısıyla araçta herhangi bir kalite sorunu bulunmadığını doğrulamıştır.

Soruşturma sırasında, kullanıcı izniyle araçla bağlantılı iki telefondan (iPhone 16 Pro ve iPhone 15 Pro Max’i) alınan veriler incelendi. Araçtaki kayıtlar, belirtilen zaman aralığında aracın iPhone 15 Pro Max’ten gelen bir park asistanı komutunu aldığını gösterdi.

Müşteri hizmetlerimizin “iPhone 16” ifadesini kullanması, teknik kimlik numarasını (iPhone 16,2) model adıyla karıştırmasından kaynaklanan bir iletişim hatasıdır. Bunun için özür dileriz.

Xiaomi Auto, kullanıcı güvenliğini ve deneyimini her zaman öncelikli tutar. İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederiz.”

Araç sahibi ise konuyla ilgili, “Söz konusu aracın sahibi benim. Yukarıdaki bilgiler doğrudur. Xiaomi Auto ekibi benimle birlikte verileri doğrulamış ve doğruluğunu onaylamıştır. Profesyonellikleri ve ilgileri için teşekkür ederim. Lütfen yanlış söylentiler yaymayın” açıklamasında bulundu.

