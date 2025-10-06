Giriş
    Trafik Kanunu Teklifi TBMM'de: İşte yeni cezalar!

    TBMM Genel Kurulu, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüşecek. Trafikteki çeşitli ihlallere büyük cezalar geliyor.  

    Trafik Kanunu Teklifi TBMM'de: İşte yeni cezalar! Tam Boyutta Gör
    Trafik cezalarında köklü değişiklikler içeren kanun teklifi 7 Ekim'de TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile yeni cezalar getirilmesi ve mevcut cezalarının miktarının artırılması amaçlanıyor.

    Hız sınırını 44 km/s hızla aşanların ehliyetine el konulacak

    Yeni kanun teklifi ile yerleşim yerlerinde hız sınırını belirli miktarda aşanlara idari para cezasının yanı sıra ehliyete el konulma yaptırımı uygulanacak. Hız sınırını 44-55 km/s ile aşan sürücülerin 30 gün, 56-65 km/s aşanların 60 gün ve 66 km/s ve üzeri hızla aşanların 90 gün süreyle sürücü belgesi geri alınacak.

    Ambulansa yol vermeyenin ehliyetine el konulacak

    Yaralı veya acil hasta taşıyan ambulans, itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yol vermeyen araçlara 46 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak. Geçiş üstünlüğüne sahip diğer araçlara geçiş hakkı vermeyen sürücülere ise 15 bin lira idari para cezası kesilecek.

    Saldırı amacıyla aracından inene büyük ceza!

    Trafikteki kavgaların ve anlaşmazlıkların önlenmesi amacıyla köklü bir değişiklik geliyor. Trafikte saldırı amacıyla araçtan inen veya bir aracı ısrarla takip eden sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınacak. Ayrıca araç 30 gün süreyle trafikten men edilebilecek.

    Aracıyla yarış yapanlara 46 bin lira kesilecek ve sürücü belgesi 2 yıl süreyle geri alınacak. Trafiği tehlikeye sokarak makas atanlara 180 bin, drift yapanlara ise 140 bin lira ceza uygulanacak. Aracında çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran değişiklik yapanlara 16 bin lira idari para cezası verilecek.

    Kırmızı ışık ihlali sonucu trafik kazasına sebep olan sürücülerin ehliyetine 60 gün el konulacak. 60 günün sonunda belge iadesi için psikoteknik değerlendirme yapılacak.

    Plakası okunmayacak şekilde değişiklik yapanlara veya aracına farklı plaka takan araç sahiplerine 140 bin TL idari para cezası uygulanacak. Araç 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

    Araç kullanırken telefonla konuşanlara 5 bin lira, emniyet kemeri takmayanlara 2 bin 500 lira, kırmızı ışıkta geçenlere 5 bin lira, hız sınırını aşanlara 30 bin liraya kadar ceza uygulanacak. 

    Sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araçları kullananlara 40 bin, sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullananlara ise 200 bin lira para cezası verilecek. Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

