Çinli Linux dağıtımı JingOS fonksiyonelliği ile dikkat çekiyor

Bilgisayar dünyasında Linux tabanlı pek çok dağıtım mevcut ve kendi çaplarında fonksiyonellik ile paylarını arttırmaya çalışıyor. Çin’in elinden çıkan ilk iPadOS tarzı Linux dağıtımı olma özelliğine sahip JingOS da aralarına katıldı.

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JingOS nedir?

Çinli bir geliştirici ekibinin elinden çıkan JingOS platformu ülkenin ilk iPadOS tarzı Linux dağıtımı ünvanına sahip. iPadOS platformuna benzer bir şekilde fonksiyonellik sunan JingOS masa üstü ve tablet kullanımını bir araya getiriyor.

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Dağıtım tabletlerin fonksiyonelliğini ve verimliliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Ara yüz oldukça sade ve kullanımı kolay. İkonların yerleşimi, menü çubuğu, pencereler ve kontrol bileşenleri hızlı etkileşim için tasarlanmış.

Klavye ve fare desteği sunan JingOS ayrıca tam fonksiyonlu bir Linux dağıtımı. Dokunmatik ve masa üstü için iki ayrı mod yer alıyor. JingOS için geliştirilen pek çok uygulama da yerleşik olarak bu modları destekliyor.

Şimdilik sadece Huawei MateBook 14 ve Microsoft Surface 6 modellerinde kullanılabilen JingOS için yıl içerisinde ARM dahil pek çok işlemciye destek sunacak. Ayrıca bir akıllı telefon sürümünün de yolda olduğu belirtiliyor. İlk test sürümü 31 Ocak tarihinde indirmeye açılacak.

https://www.gizmochina.com/2021/01/18/jingos-china-first-linux-distro-ipados-like-features/

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