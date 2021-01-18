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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çinli Linux dağıtımı JingOS fonksiyonelliği ile dikkat çekiyor

    JingOS dağıtımı Linux dünyasına ilk kez iPadOS fonksiyonelliğini sunacağını iddia ediyor. Ay sonunda JingOS dağıtımı belirli modeller için test sürecine başlayacak.
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    İşletim Sistemleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bilgisayar dünyasında Linux tabanlı pek çok dağıtım mevcut ve kendi çaplarında fonksiyonellik ile paylarını arttırmaya çalışıyor. Çin’in elinden çıkan ilk iPadOS tarzı Linux dağıtımı olma özelliğine sahip JingOS da aralarına katıldı.

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    JingOS nedir?

    Çinli bir geliştirici ekibinin elinden çıkan JingOS platformu ülkenin ilk iPadOS tarzı Linux dağıtımı ünvanına sahip. iPadOS platformuna benzer bir şekilde fonksiyonellik sunan JingOS masa üstü ve tablet kullanımını bir araya getiriyor.

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    Dağıtım tabletlerin fonksiyonelliğini ve verimliliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Ara yüz oldukça sade ve kullanımı kolay. İkonların yerleşimi, menü çubuğu, pencereler ve kontrol bileşenleri hızlı etkileşim için tasarlanmış.

    Klavye ve fare desteği sunan JingOS ayrıca tam fonksiyonlu bir Linux dağıtımı. Dokunmatik ve masa üstü için iki ayrı mod yer alıyor. JingOS için geliştirilen pek çok uygulama da yerleşik olarak bu modları destekliyor.

    Şimdilik sadece Huawei MateBook 14 ve Microsoft Surface 6 modellerinde kullanılabilen JingOS için yıl içerisinde ARM dahil pek çok işlemciye destek sunacak. Ayrıca bir akıllı telefon sürümünün de yolda olduğu belirtiliyor. İlk test sürümü 31 Ocak tarihinde indirmeye açılacak.



    https://www.gizmochina.com/2021/01/18/jingos-china-first-linux-distro-ipados-like-features/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    yapıştırmak saçma olmuş onun yerine özel cepli bi atlet falan olabilirmiş

    13 saat önce
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    mrsmrc (Emre ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Deepin Linux var zaten Çin menşeili.

    Bu nasıl Çin'den çıkan ilk linux dağıtımı oluyor sayın editör?
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    mrsmrc (Emre ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Deepin Linux var zaten Çin menşeili.

    Bu nasıl Çin'den çıkan ilk linux dağıtımı oluyor sayın editör?
    Yanıtla +4
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    muhammedbolat66 (Muhammed Bolat) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şunu bizim milletten biri yapsa iPad kopyası vs diye ezip geçerler. Çinlilerde ise tam tersi durum, nasıl olsa bir gün özgü yapacağız diyerek bağırlarına basıyorlar. Bu millet iflah olmaz...
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    K kbere (Önder D) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çinliler tarafından geliştirilen Deepin Linux var yıllardır.



    Deepin Debian tabanlı ve her ortama kurulabiliyor. Bu dağıtım ise Ubuntu tabanlı ve tabletlere yönelik geliştiriliyor.
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yıllardır zaten neden yapılmadı garip. Güzel iş çıkarmışlar. Uygulama mağazası da varsa tamamdır.
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    bkaakco (Berk ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel de, keşke biraz özgün olabilseler. Bu kadar da taklit olmaz ki :)
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    JourneyToTheWest 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Deepin gibi şık bir arayüzü var. Tabanı nedir ubuntu mu debian mı arch mı?
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