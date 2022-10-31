Çinli elektrikli araç markası BeyonCa, ilk modeli GT Opus 1'ı görücüye çıkardı

Markanın ismi (BeyonCa) oldukça ilginç. Belirtilene göre bu isim "Beyond the Car" yani "arabanın ötesinde" ifadesinden geliyor. Şirketin başında bulunan Su Weiming, otomotiv dünyasında oldukça tecrübeli bir isim. Weiming, kendisi gibi eskiden Volkswagen'de çalışan yüksek nitelikli isimlerden oluşan güçlü bir ekip kurmuş. Eski yönetim kurulu üyesi Christian Klinger da bunlardan bir tanesi.
BeyonCa, ilk modeli GT Opus 1 ile Porsche Taycan gibi lüks elektrikli modellere rakip olmayı planlıyor. Otomobil için ön görülen 1 milyon yuanlık (2.6 milyon TL) satış fiyatı da bunu gösteriyor. Söz konusu modelin satışa sunulması ise 2024 yılına planlanmış.
Menzil ve güç çıkışı gibi detaylara henüz değinilmemiş ancak 800V yüksek voltajlı batarya ve 300 kW'a kadar hızlı şarj desteği, adı geçen özellikler arasında. Ayrıca şirket, GT Opus 1 R adı verilen daha performanslı bir versiyon üzerinde çalıştıklarını da söyledi.
Söz konusu modelin ön tarafındaki tasarım bir okun ucuna benziyor. Etrafı LED ışıkla çevrili bu siyah panel, dört üniteden oluşan ince farları da içerisine alıyor. Geriye doğru gidildiğinde ise geniş çamurluklar, beş kollu büyük jantlar, arkaya doğru alçalan tavan ve yüksek omuz çizgisiyle dinamik bir silüet karşımıza çıkıyor.
Son olarak, GT Opus 1'da yapay zeka, kameralar ve sensörler vasıtasıyla araçtaki kişilerin sağlık durumunu takip eden, buna bağlı olarak acil durumlarda aracı yavaşlatma veya tamamen kenara çekip durdurma gibi görevleri üstlenebilecek bir sistem de görev yapıyor olacak. Bu ve bunun gibi diğer detaylar ilerleyen süreçte daha detaylı ortaya çıkacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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