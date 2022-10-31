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    Çinli elektrikli araç markası BeyonCa, ilk modeli GT Opus 1'ı görücüye çıkardı

    Çinli elektrikli araç markalarına dahil olan BeyonCa, 2024'te satışa sunmayı planladığı GT Opus 1 modeliyle Porsche Taycan gibi lüks modellere rakip olmayı planlıyor. İşte detaylar:
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    Çinli marka BeyonCa, ilk modeli GT Opus 1'ı görücüye çıkardı Tam Boyutta Gör
    Özellikle elektrikli araç pazarında adını sıkça duymaya başladığımız Çinli markalara bir isim daha eklendi. BeyonCa adı verilen şirket, daha önce Volkswagen'de başkan yardımcılığı yapmış olan ve şu anda Renault Çin'in CEO'su olan Su Weiming tarafından 2021'de kuruldu. BeyonCa bugün, ilk ürünü olan GT (Gran Turismo) Opus 1 ile karşımızda.

    Markanın ismi (BeyonCa) oldukça ilginç. Belirtilene göre bu isim "Beyond the Car" yani "arabanın ötesinde" ifadesinden geliyor. Şirketin başında bulunan Su Weiming, otomotiv dünyasında oldukça tecrübeli bir isim. Weiming, kendisi gibi eskiden Volkswagen'de çalışan yüksek nitelikli isimlerden oluşan güçlü bir ekip kurmuş. Eski yönetim kurulu üyesi Christian Klinger da bunlardan bir tanesi. 

    BeyonCa, ilk modeli GT Opus 1 ile Porsche Taycan gibi lüks elektrikli modellere rakip olmayı planlıyor. Otomobil için ön görülen 1 milyon yuanlık (2.6 milyon TL) satış fiyatı da bunu gösteriyor. Söz konusu modelin satışa sunulması ise 2024 yılına planlanmış.

    Çinli marka BeyonCa, ilk modeli GT Opus 1'ı görücüye çıkardı Tam Boyutta Gör
    GT Opus 1, henüz konsept aşamasında olan bir otomobil. Zaten tasarımıyla da  bu durum az çok anlaşılabiliyor. Elektrikli bir otomobil olan GT Opus 1'ın teknik detayları henüz tamamen açıklanmış değil. Ancak, 5.2 metre uzunluğa ve 3 metre aks mesafesine sahip olan otomobilin 130 kWsa kapasiteli büyük bir batarya paketi taşıdığını biliyoruz.

    Menzil ve güç çıkışı gibi detaylara henüz değinilmemiş ancak 800V yüksek voltajlı batarya ve 300 kW'a kadar hızlı şarj desteği, adı geçen özellikler arasında. Ayrıca şirket, GT Opus 1 R adı verilen daha performanslı bir versiyon üzerinde çalıştıklarını da söyledi.

    Söz konusu modelin ön tarafındaki tasarım bir okun ucuna benziyor. Etrafı LED ışıkla çevrili bu siyah panel, dört üniteden oluşan ince farları da içerisine alıyor. Geriye doğru gidildiğinde ise geniş çamurluklar, beş kollu büyük jantlar, arkaya doğru alçalan tavan ve yüksek omuz çizgisiyle dinamik bir silüet karşımıza çıkıyor.

    Çinli marka BeyonCa, ilk modeli GT Opus 1'ı görücüye çıkardı Tam Boyutta Gör
    İlk bakışta yan aynalar yok gibi görünse de dikkatli bakıldığında ön kapıların üzerinde küçük kameralara yer verildiğini görmekteyiz. Arkada ise ince LED stopların arasında BeyonCa yazısı göze çarpıyor. İç tasarımı henüz tam olarak göstermeyen marka bu kısımdan küçük ipuçları paylaşmakla yetindi. Bu ipuçlarını aşağıdaki fotoğraf galerisi veya videodan inceleyebilirsiniz.

    Son olarak, GT Opus 1'da yapay zeka, kameralar ve sensörler vasıtasıyla araçtaki kişilerin sağlık durumunu takip eden, buna bağlı olarak acil durumlarda aracı yavaşlatma veya tamamen kenara çekip durdurma gibi görevleri üstlenebilecek bir sistem de görev yapıyor olacak. Bu ve bunun gibi diğer detaylar ilerleyen süreçte daha detaylı ortaya çıkacaktır.

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