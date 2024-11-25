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    DS 4 PALLAS Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Geçmişin DS'ine ait tarihi bir versiyon olan Pallas, 1964 yılında lanse edildi. Bugün ise, 60 yıl sonra bir kez daha Fransız uzmanlığını ortaya koyma hedefiyle yeniden hayat buluyor.

    DS Automobiles, premium kompakt sınıftaki DS 4 modelinin yeni versiyonu olan PALLAS’ı Türkiye’de satışa sunmaya başladı. Her ikisi de sekiz ileri oranlı tam otomatik şanzımanla kombine edilen PureTech 130 ve BlueHDi 130 motor seçenekleri ile 2.116.900 TL’lik başlangıç fiyatına sahip.

    En lüks beş yıldızlı otellere verilen “Palace” ödülünden ilham alan PALLAS ismi DS 4 ile DS Automobiles ailesine geri dönüyor. Geçmişin DS'ine ait tarihi bir versiyon olan Pallas 1964 yılında lanse edildi. 60 yıl sonra bir kez daha Fransız uzmanlığını ortaya koyma hedefiyle yeniden hayat buluyor.

    DS 4 PALLAS, özellikleriyle neler sunuyor❓

    DS 4 PALLAS Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    DS 4 PALLAS, krom dış tasarım detayları, 19 inçlik LIMA hafif alaşım Jantları, PALLAS tasarım konsepti ile kombine ediyor. DS Automobiles tasarım imzalarından, farlarla ızgarayı birbirine bağlayan DS WINGS detayı, arka aydınlatma grubu arasındaki süs çıtası, kaputta PALLAS arması, krom süslemeli ön ızgara ve yan cam çerçeveleri ile dikkat çekiyor.

    Yüksek yoğunluklu köpük dolgulu Diamond Tungstène kumaş ve suni deri kombinasyonu döşemelerin sardığı koltuklar, yeni süs dikişleri ile daha kaliteli ve sofistike tasarım sunuyor. Balık pulu efektli bazalt siyahı ve bronz belem dekorlar, DS 4 PALLAS’ın iç mekanındaki detaylara verilen önemi vurguluyor. Tüm bunlara ek olarak, elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu, akustik izolasyonlu kapı camları, elektrikli bagaj kapağı ve DS SMART TOUCH dokunmatik kumanda ekranı gibi opsiyon seçenekleri sayesinde yeni DS 4 PALLAS kişiselleştirebiliyor.

    DS 4 PALLAS Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    DS 4; 1,83 metre genişliğe, 4,40 metre uzunluğa ve 1,47 metre yüksekliğe sahip. Otomobilin profili, akıcılıkla keskin hatları bir araya getiriyor. Gizli kapı kolları, yan tasarımdaki heykelsi yüzeyler ile uyum sağlıyor. Gövde tasarımı ile aerodinamik tasarımlı ve 19 inçlik jantlara sahip büyük tekerleklerin oranı zarif bir görünüm oluşturuyor. Arka tarafta ise tavan, teknik bilgi birikiminin bir göstergesi niteliğindeki isteğe bağlı olarak sunulan emaye yüzey baskılı arka camın dik kavisiyle oldukça aşağı uzanıyor.

    Verimlilik ön planda

    Türkiye’de PureTech 130 benzinli ve BlueHDi 130 dizel motor seçenekleri ile sunulan DS 4 modeli, sekiz ileri oranlı tam otomatik şanzıman ile kombine ediliyor. Verimliliğin ön planda olduğu DS 4 PALLAS, her iki motor seçeneğinde de performans beklentilerini karşılıyor.  

    Sadeleştirilmiş ve anlaşılması kolay donanım seviyesi

    DS 4 PALLAS Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    DS 4 PALLAS’ta, bu pakete özgü donanımlara ek olarak yüksek seviye güvenlik ve hem sürücüye hem de yolculara yüksek konfor sunan standart donanım listesi dikkat çekiyor. 10'' Multimedya ekranlı müzik ve eğlence sistemi, 7 inç Dijital Gösterge Paneli, Kablosuz Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto), Geri Görüş Kamerası Temizleme Fonksiyonu, iki bölgeli otomatik klima, toplam dört adet USB bağlantısı, DS AIR Gizli Havalandırma Sistemi, gizli kapı kolları, sekiz renkli PolyAmbient ambiyans aydınlatması, açılır cam tavan, Kamera Destekli Aktif Güvenlik Freni, Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Dur-Kalk Fonksiyonlu Adaptif Hız Sabitleyici ve Hız Sınırlayıcı gibi standart olarak sunulan özellikler öne çıkanlardan yalnızca bazıları olarak dikkat çekiyor.

    DS 4 PALLAS, Konfor Paketi ile, Otomatik Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, elektrikli bagaj kapağı, Akustik İzolasyonlu Camlar, Elektrikli ve Hafızalı Sürücü Koltuğu ve Isıtmalı Ön Koltukları, Teknoloji Paketi ile Navigasyon ön hazırlığı, DS SMART TOUCH dokunmatik kumanda ekranı ve Kablosuz Cep Telefonu Şarj Fonksiyonu gibi özelliklerle kişiselleştirilebiliyor.

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    R
    ru1ns 4 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 6 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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