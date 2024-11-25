DS 4 PALLAS Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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DS Automobiles, premium kompakt sınıftaki DS 4 modelinin yeni versiyonu olan PALLAS’ı Türkiye’de satışa sunmaya başladı. Her ikisi de sekiz ileri oranlı tam otomatik şanzımanla kombine edilen PureTech 130 ve BlueHDi 130 motor seçenekleri ile 2.116.900 TL’lik başlangıç fiyatına sahip.

En lüks beş yıldızlı otellere verilen “Palace” ödülünden ilham alan PALLAS ismi DS 4 ile DS Automobiles ailesine geri dönüyor. Geçmişin DS'ine ait tarihi bir versiyon olan Pallas 1964 yılında lanse edildi. 60 yıl sonra bir kez daha Fransız uzmanlığını ortaya koyma hedefiyle yeniden hayat buluyor.

DS 4 PALLAS, özellikleriyle neler sunuyor❓

DS 4 PALLAS, krom dış tasarım detayları, 19 inçlik LIMA hafif alaşım Jantları, PALLAS tasarım konsepti ile kombine ediyor. DS Automobiles tasarım imzalarından, farlarla ızgarayı birbirine bağlayan DS WINGS detayı, arka aydınlatma grubu arasındaki süs çıtası, kaputta PALLAS arması, krom süslemeli ön ızgara ve yan cam çerçeveleri ile dikkat çekiyor.

Yüksek yoğunluklu köpük dolgulu Diamond Tungstène kumaş ve suni deri kombinasyonu döşemelerin sardığı koltuklar, yeni süs dikişleri ile daha kaliteli ve sofistike tasarım sunuyor. Balık pulu efektli bazalt siyahı ve bronz belem dekorlar, DS 4 PALLAS’ın iç mekanındaki detaylara verilen önemi vurguluyor. Tüm bunlara ek olarak, elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu, akustik izolasyonlu kapı camları, elektrikli bagaj kapağı ve DS SMART TOUCH dokunmatik kumanda ekranı gibi opsiyon seçenekleri sayesinde yeni DS 4 PALLAS kişiselleştirebiliyor.

DS 4; 1,83 metre genişliğe, 4,40 metre uzunluğa ve 1,47 metre yüksekliğe sahip. Otomobilin profili, akıcılıkla keskin hatları bir araya getiriyor. Gizli kapı kolları, yan tasarımdaki heykelsi yüzeyler ile uyum sağlıyor. Gövde tasarımı ile aerodinamik tasarımlı ve 19 inçlik jantlara sahip büyük tekerleklerin oranı zarif bir görünüm oluşturuyor. Arka tarafta ise tavan, teknik bilgi birikiminin bir göstergesi niteliğindeki isteğe bağlı olarak sunulan emaye yüzey baskılı arka camın dik kavisiyle oldukça aşağı uzanıyor.

Verimlilik ön planda

Türkiye’de PureTech 130 benzinli ve BlueHDi 130 dizel motor seçenekleri ile sunulan DS 4 modeli, sekiz ileri oranlı tam otomatik şanzıman ile kombine ediliyor. Verimliliğin ön planda olduğu DS 4 PALLAS, her iki motor seçeneğinde de performans beklentilerini karşılıyor.

Sadeleştirilmiş ve anlaşılması kolay donanım seviyesi

DS 4 PALLAS’ta, bu pakete özgü donanımlara ek olarak yüksek seviye güvenlik ve hem sürücüye hem de yolculara yüksek konfor sunan standart donanım listesi dikkat çekiyor. 10'' Multimedya ekranlı müzik ve eğlence sistemi, 7 inç Dijital Gösterge Paneli, Kablosuz Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto), Geri Görüş Kamerası Temizleme Fonksiyonu, iki bölgeli otomatik klima, toplam dört adet USB bağlantısı, DS AIR Gizli Havalandırma Sistemi, gizli kapı kolları, sekiz renkli PolyAmbient ambiyans aydınlatması, açılır cam tavan, Kamera Destekli Aktif Güvenlik Freni, Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Dur-Kalk Fonksiyonlu Adaptif Hız Sabitleyici ve Hız Sınırlayıcı gibi standart olarak sunulan özellikler öne çıkanlardan yalnızca bazıları olarak dikkat çekiyor.

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DS 4 PALLAS, Konfor Paketi ile, Otomatik Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, elektrikli bagaj kapağı, Akustik İzolasyonlu Camlar, Elektrikli ve Hafızalı Sürücü Koltuğu ve Isıtmalı Ön Koltukları, Teknoloji Paketi ile Navigasyon ön hazırlığı, DS SMART TOUCH dokunmatik kumanda ekranı ve Kablosuz Cep Telefonu Şarj Fonksiyonu gibi özelliklerle kişiselleştirilebiliyor.

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DS 4 PALLAS Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri