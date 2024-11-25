DS 4 PALLAS Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

- DS 4 PALLAS, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Verimlilik ön planda
- Sadeleştirilmiş ve anlaşılması kolay donanım seviyesi
- Yorumlar
DS Automobiles, premium kompakt sınıftaki DS 4 modelinin yeni versiyonu olan PALLAS’ı Türkiye’de satışa sunmaya başladı. Her ikisi de sekiz ileri oranlı tam otomatik şanzımanla kombine edilen PureTech 130 ve BlueHDi 130 motor seçenekleri ile 2.116.900 TL’lik başlangıç fiyatına sahip.
En lüks beş yıldızlı otellere verilen “Palace” ödülünden ilham alan PALLAS ismi DS 4 ile DS Automobiles ailesine geri dönüyor. Geçmişin DS'ine ait tarihi bir versiyon olan Pallas 1964 yılında lanse edildi. 60 yıl sonra bir kez daha Fransız uzmanlığını ortaya koyma hedefiyle yeniden hayat buluyor.
DS 4 PALLAS, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yüksek yoğunluklu köpük dolgulu Diamond Tungstène kumaş ve suni deri kombinasyonu döşemelerin sardığı koltuklar, yeni süs dikişleri ile daha kaliteli ve sofistike tasarım sunuyor. Balık pulu efektli bazalt siyahı ve bronz belem dekorlar, DS 4 PALLAS’ın iç mekanındaki detaylara verilen önemi vurguluyor. Tüm bunlara ek olarak, elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu, akustik izolasyonlu kapı camları, elektrikli bagaj kapağı ve DS SMART TOUCH dokunmatik kumanda ekranı gibi opsiyon seçenekleri sayesinde yeni DS 4 PALLAS kişiselleştirebiliyor.
Verimlilik ön planda
Türkiye’de PureTech 130 benzinli ve BlueHDi 130 dizel motor seçenekleri ile sunulan DS 4 modeli, sekiz ileri oranlı tam otomatik şanzıman ile kombine ediliyor. Verimliliğin ön planda olduğu DS 4 PALLAS, her iki motor seçeneğinde de performans beklentilerini karşılıyor.
Sadeleştirilmiş ve anlaşılması kolay donanım seviyesi
DS 4 PALLAS, Konfor Paketi ile, Otomatik Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, elektrikli bagaj kapağı, Akustik İzolasyonlu Camlar, Elektrikli ve Hafızalı Sürücü Koltuğu ve Isıtmalı Ön Koltukları, Teknoloji Paketi ile Navigasyon ön hazırlığı, DS SMART TOUCH dokunmatik kumanda ekranı ve Kablosuz Cep Telefonu Şarj Fonksiyonu gibi özelliklerle kişiselleştirilebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.