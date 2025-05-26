Çinli Nio ET5 güncellendi ama başlangıç fiyatı değişmedi

Yeni Nio ET5 ve ET5 Touring'in 75 kWsa kapasiteli standart batarya paketine sahip giriş seviye versiyonları yaklaşık 41.500 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Nio’nun tüm modelleri gibi bu araçlar da batarya değişim özelliğini destekliyor. Bu sayede kullanıcılar, bataryayı satın almak yerine BaaS (Battery as a Service) sistemiyle kiralayabiliyor.
BaaS planı kapsamında, ET5 ve ET5 Touring modellerinin bataryasız fiyatı 31.650 dolar olarak belirlenmiş durumda. Batarya kiralama ücretleri ise aylık 100 dolardan başlıyor.
Yeni ET5'in ön tarafında güncellenen ince gündüz aydınlatmaları ve yeni adaptif farlar dikkat çekiyor. Ayrıca, yenilenen ön kaput tasarımı da sportif görünümü destekliyor. Mor ve gümüş tonlarında iki yeni gövde rengiyle satın alınabilen modellerde tampon, marşpiyeller ve arka difüzörde yer alan parlak siyah detaylar dikkat çekiyor. Yeni 20 inçlik jantlar ise tasarımıyla otomobilin aerodinamik verimliliğine katkı sağlıyor.
İç mekanda ise büyük çaplı teknolojik yenilikler göze çarpıyor. Yeni 15.6 inçlik yatay AMOLED merkezi ekran, 10.2 inç dijital gösterge paneli, 50 inçlik artırılmış gerçeklikli head-up display ve dijital dikiz aynası artık standart.
Konfor açısından da ciddi iyileştirmeler yapıldı. 11 katmanlı konfor sistemi, çift parça koltuk minderi ve yüksek dayanımlı sünger sayesinde koltuk ergonomisi iyileştirildi. Yan camlarda zararlı ışınlara karşı dirençli lamine camlar kullanılırken, yeni çift gümüş kaplamalı panoramik cam tavan da zararlı ışınlara karşı koruma sağlıyor.
Nio, 30 Haziran’a kadar sipariş veren müşterilere önemli avantajlar sunuyor. Bu tarihe kadar sipariş verenler, beş yıl boyunca ayda dört kez ücretsiz batarya değişimi hakkına ve yine beş yıl boyunca ücretsiz NOP+ (Navigate on Pilot Plus) kullanımına sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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