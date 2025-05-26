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    Çinli Nio ET5 güncellendi ama başlangıç fiyatı değişmedi

    Yenilenen Nio ET5 ve ET5 Touring modellerinde tasarım, konfor ve teknoloji alanında 500'ün üzerinde parça güncellendi ancak Çin'deki başlangıç fiyatlarında değişiklik yapılmadı.

    Çinli Nio ET5 güncellendi ama başlangıç fiyatı değişmedi Tam Boyutta Gör
    Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio, bugün itibarıyla güncellenmiş ET5 sedan ve ET5 Touring modellerini resmi olarak tanıttı. Her iki model de yeni özellikler barındırmasına rağmen başlangıç fiyatları önceki versiyonlarla aynı kaldı.

    Yeni Nio ET5 ve ET5 Touring'in 75 kWsa kapasiteli standart batarya paketine sahip giriş seviye versiyonları yaklaşık 41.500 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Nio’nun tüm modelleri gibi bu araçlar da batarya değişim özelliğini destekliyor. Bu sayede kullanıcılar, bataryayı satın almak yerine BaaS (Battery as a Service) sistemiyle kiralayabiliyor.

    BaaS planı kapsamında, ET5 ve ET5 Touring modellerinin bataryasız fiyatı 31.650 dolar olarak belirlenmiş durumda. Batarya kiralama ücretleri ise aylık 100 dolardan başlıyor.

    Çinli Nio ET5 güncellendi ama başlangıç fiyatı değişmedi Tam Boyutta Gör
    Tıpkı kısa süre önce tanıtılan ES6 ve EC6 modellerinde olduğu gibi, ET5 ve ET5 Touring'teki güncellemeler de güvenlik ve konfor odaklı yapıldı. Nio’nun açıklamasına göre, bu modellerde toplamda 500’ün üzerinde parça güncellendi.

    Yeni ET5'in ön tarafında güncellenen ince gündüz aydınlatmaları ve yeni adaptif farlar dikkat çekiyor. Ayrıca, yenilenen ön kaput tasarımı da sportif görünümü destekliyor. Mor ve gümüş tonlarında iki yeni gövde rengiyle satın alınabilen modellerde tampon, marşpiyeller ve arka difüzörde yer alan parlak siyah detaylar dikkat çekiyor. Yeni 20 inçlik jantlar ise tasarımıyla otomobilin aerodinamik verimliliğine katkı sağlıyor.

    İç mekanda ise büyük çaplı teknolojik yenilikler göze çarpıyor. Yeni 15.6 inçlik yatay AMOLED merkezi ekran, 10.2 inç dijital gösterge paneli, 50 inçlik artırılmış gerçeklikli head-up display ve dijital dikiz aynası artık standart.

    Çinli Nio ET5 güncellendi ama başlangıç fiyatı değişmedi Tam Boyutta Gör
    Yeni modellerde Nio’nun kendi geliştirdiği Shenji NX9031 otonom sürüş çipi yer alıyor. Bu çip, dört adet Nvidia Orin X çipine denk bilgi işlem gücü sunuyor. Hatırlatmak gerekirse, 2024 model Nio araçlarda dört Nvidia Orin X çipi standart olarak sunuluyordu.

    Konfor açısından da ciddi iyileştirmeler yapıldı. 11 katmanlı konfor sistemi, çift parça koltuk minderi ve yüksek dayanımlı sünger sayesinde koltuk ergonomisi iyileştirildi. Yan camlarda zararlı ışınlara karşı dirençli lamine camlar kullanılırken, yeni çift gümüş kaplamalı panoramik cam tavan da zararlı ışınlara karşı koruma sağlıyor.

    Çinli Nio ET5 güncellendi ama başlangıç fiyatı değişmedi Tam Boyutta Gör
    Her iki modelde de çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi korunuyor. Sistem, önde 150 kW ve arkada 210 kW olmak üzere toplamda 490 beygir güç ve 700 Nm tork üretiyor. 75 kWsa ve 100 kWsa batarya seçenekleriyle ET5 modeli CLTC verilerine göre 585 km, ET5 Touring ise 550 km menzil sunuyor. 150 kWsa’lik batarya paketi ise kısa dönem kiralama kapsamında sunuluyor ve 1.055 km’ye kadar menzil sağlayabiliyor.

    Nio, 30 Haziran’a kadar sipariş veren müşterilere önemli avantajlar sunuyor. Bu tarihe kadar sipariş verenler, beş yıl boyunca ayda dört kez ücretsiz batarya değişimi hakkına ve yine beş yıl boyunca ücretsiz NOP+ (Navigate on Pilot Plus) kullanımına sahip olacak.

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