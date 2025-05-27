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    Anlık Bildirim

    Tesla Avrupa'da geriliyor: Nisan ayında satışlar %49 düştü!

    Avrupa'da elektrikli araç rekabeti kızışıyor: Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'ne (ACEA) göre, önde gelen elektrikli otomobil markası Tesla, Nisan ayında Avrupa'da yıllık bazda %49 düşüş yaşadı.

    Tesla elektrikli araba satışları Avrupa'da düşüştü Tam Boyutta Gör
    Yeni veriler Tesla'nın Nisan ayında Avrupa'da dört ay üst üste pazar payı kaybı yaşadığını gösteriyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), kıtadaki elektrikli araç satışları önemli ölçüde artmasına rağmen Tesla’nın yeni araç kayıtlarının Nisan ayında yarı yarıya düştüğünü bildirdi.

    Tesla, Nisan ayında Avrupa pazarında 5475 araç sattı. Nisan 2024 ile kıyaslandığında satışlarda %52,6 oranında düşüş yaşandı. Şirketin 2025'in ilk dört ayında Avrupa'daki toplam satışları %46,1 oranında azalarak 41.677 adede düştü. Tesla satışlarında önemli düşüş, başlıca Avrupa ülkelerinde gözlemlendi; İsveç’te %81, Hollanda’da %74, Danimarka'da %67, Fransa'da %59, Büyük Britanya’da %62 düşüş kaydedildi.

    BYD, Tesla'yı geride bıraktı

    Tesla, kayıp yaşarken Çinli elektrikli araba markaları rekabetçi fiyatlandırma sayesinde ilerleme kaydetti. Örneğin; Nisan ayında BYD, Avrupa’da 7231 araç satışıyla Tesla’yı ilk kez geride bıraktı. SAIC Motor da Tesla'dan daha fazla araba satarak %24,5 oranında büyüme kaydetti. Tesla’nın pazar payı, Nisan 2024’te %1.3 iken, şimdi %0.7.

    Tesla satışları neden düştü?

    Analistler, Tesla satışlarındaki düşüşü, Elon Musk'ın siyasi faaliyetlerine, özellikle Avrupa’daki aşırı sağ partilere verdiği desteğe ve Donald Trump yönetimiyle yakın bağlarına karşı Avrupalı ​​tüketicilerin olumsuz tepkisine bağlıyor.

    Kaynakça https://www.acea.auto/files/Press_release_car_registrations_April_2025.pdf https://unn.ua/en/news/tesla-losing-ground-in-europe-sales-down-49percent-in-april-media
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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 3 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 3 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 5 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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