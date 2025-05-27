Tesla Avrupa'da geriliyor: Nisan ayında satışlar %49 düştü!

Tesla, Nisan ayında Avrupa pazarında 5475 araç sattı. Nisan 2024 ile kıyaslandığında satışlarda %52,6 oranında düşüş yaşandı. Şirketin 2025'in ilk dört ayında Avrupa'daki toplam satışları %46,1 oranında azalarak 41.677 adede düştü. Tesla satışlarında önemli düşüş, başlıca Avrupa ülkelerinde gözlemlendi; İsveç’te %81, Hollanda’da %74, Danimarka'da %67, Fransa'da %59, Büyük Britanya’da %62 düşüş kaydedildi.
BYD, Tesla'yı geride bıraktı
Tesla, kayıp yaşarken Çinli elektrikli araba markaları rekabetçi fiyatlandırma sayesinde ilerleme kaydetti. Örneğin; Nisan ayında BYD, Avrupa’da 7231 araç satışıyla Tesla’yı ilk kez geride bıraktı. SAIC Motor da Tesla'dan daha fazla araba satarak %24,5 oranında büyüme kaydetti. Tesla’nın pazar payı, Nisan 2024’te %1.3 iken, şimdi %0.7.
Tesla satışları neden düştü?
Analistler, Tesla satışlarındaki düşüşü, Elon Musk'ın siyasi faaliyetlerine, özellikle Avrupa’daki aşırı sağ partilere verdiği desteğe ve Donald Trump yönetimiyle yakın bağlarına karşı Avrupalı tüketicilerin olumsuz tepkisine bağlıyor.Kaynakça https://www.acea.auto/files/Press_release_car_registrations_April_2025.pdf https://unn.ua/en/news/tesla-losing-ground-in-europe-sales-down-49percent-in-april-media Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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