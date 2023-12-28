Dünyanın en iyi akü markaları ve akü şarj cihazları (2023)

Araba aküleri, bir aracın can damarı görevi görür; motora yakıt sağlar ve temel elektrikli bileşenlere güç sağlar. Başka bir deyişle araç aküleri, arabanızı çalıştırmak ve içindeki tüm harika cihazları çalıştırmak için elektrik depolayan ve sağlayan sürüşünüzün güç santralleri gibidir. Aküler, aracınızın pompalanmasını sağlayan enerji dolu kalp olarak düşünebilirsiniz. Otomobil aküleri, ısıya maruz kalma ve tekrarlayan şarj ve deşarj nedeniyle zamanla yıpranır. Akü takviye kablosu yoksa bitmiş bir akü büyük bir sorun olabilir. Bu duruma düşmemek için, önceden en iyi akü markaları ve modellerine bakarak önceden satın almanızda fayda var. Peki, 2023’te en iyi akü markası hangisi? Dünyanın en iyi araç aküleri sıralaması, akü tavsiyesi isteyenler için yardımcı olacaktır.

Araba aküsü yorumları dikkate alınarak, en iyi akü markaları sıralamasında Varta, Bosh, İnci ve Mutlu geliyor. Kaliteleri, performansları ve kullanım ömürleriyle 2023’te alınabilecek en iyi araba aküleri Varta D24, İnci Formula A ve Bosh S4 005 olarak sıralanabilir.

1️⃣ Varta 74 amper Akü E11 680 EN Blue Dynamic Tam Boyutta Gör Varta, dünyanın en iyi akü markası olarak arabalar, motosikletler, ticari araçlar, kamyonlar, hobi spor araçları için kaliteli aküler sunar. Dünya genelinde ilgi gören VARTA Blue Dynamic aküleri, daha uzun ömürlü, daha az korozyonlu ve daha az maliyetlidir. Varta 74 amper akü, uzun süreler boyunca sürekli yüksek performans sunar. %20 daha az enerji ve %20 daha az hava kirliliğiyle temiz üretim sağlar.

Ecosteps ile çevre dostudur.

Yüksek marş gücü ve güvenilir performans için PowerFrame ızgara teknolojisine sahiptir.

En yüksek Avrupa standartlarına göre üretilmiştir.

2️⃣ Varta D24 540 EN Blue Dynamic / varta akü Tam Boyutta Gör Varta aküleri, aracı için en kaliteli aküyü arayanlara yöneliktir. Varta D24 Blue Dynamic akü, standart donanıma sahip, start-stop özelliği olmayan tüm araçlarda kullanılabilir. Varta Blue Dynamic, daha dayanıklı olmasıyla, daha az korozyon ve daha düşük maliyetli olmasıyla tüm dünyadan araç sahiplerinin güvendiği araç akülerinin başında gelir. VARTA akü bulucu ile aracınız için uygun, en iyi akü modelini kolayca bulabilirsiniz. %20 daha az enerji ve hava kirliliği ile temiz üretim sağlar.

Ecosteps ile çevrenin korunmasına yardımcı olur.

Daha iyi performans ve yüksek marş gücü için PowerFrame ızgara teknolojisi

Avrupa standartlarıyla uyumluluk

3️⃣ İnci Akü 700 EN Formul A Taurus İnci akü, Varta’dan sonra en iyi akü markası. İnci Akü Formul A Taurus, aracınıza uzun ömürlü enerji sağlar. Gelişmiş teknolojisi sayesinde bakım gerektirmez. Yüksek marş basma gücü ve sorunsuz kullanım sağlar. Araç üreticilerinin en çok tercih ettiği akü modellerinden biri olan Formul A, konvansiyonel araçların standart elektriksel gereksinimlerini karşılayacak nitelikte, bakım gerektirmeyen tam kapalı özel kapak sistemiyle dizayn edilmiştir. Otomobil ve hafif ticari araç aküsü arıyorsanız, İnci aküleri tercih edebilirsiniz. Tam kapalı kapak sistemi geliştirilmiştir, bakım gerektirmez.

CA-CA alışımlı plakalar, akünün uzun ve sorunsuz kullanımını sağlar.

QR kod ve barkod teknolojisiyle kolay ürün takibi

İndikatör sayesinde şarj seviyesi görülebilir.

Özel kutupbaşı koruma kapağı TÜV gerekliliklerinin tamamını sağlar.

Zarf seperatörler kısa devreyi önler.

Max-Cap kapaklar sızdırmayı önler ve güvenli kullanım sağlar.

4️⃣ Mutlu SFB 540 CCA Akü Tam Boyutta Gör Mutlu akü, Türkiye’nin en çok satan akü markaları arasında. Farklı yol ve iklim şartlarında üst düzey performans sunmasıyla öne çıkan Mutlu aküler, otomobiller için tam kapalı ve bakım gerektirmeyen şekilde tasarlanmıştır. Mutlu start-stop aküleri daha uzun çevrim ömrü ve yüksek performans ile start-stop teknolojili araçların yüksek enerji gereksinimlerini karşılar. Standart akülere göre %25’e kadar daha yüksek performans sunar.

Standart akülere kıyasla titreşime daha dayanıklıdır.

Patentli Ca-Ca gümüş alaşımlı ızgara teknolojisine sahiptir.

Mühürlü bakım gerektirmeyen güvenli kapak teknolojisi

Ürünlerin takibi için QR ve barkod sistemi

Zorlu iklim ve çalışma şartlarında standart akülere göre daha yüksek performans

5️⃣ Bosh Professional GBA Akü Tam Boyutta Gör Bosh, dünyanın en iyi akü markaları sıralamasında üst sıralarda. Türkiye’nin önde gelen ekonomik oto tamir bakım servis ağı Bosh’un aküleri, uzun ömürlü ve güçlü olmalarıyla en çok tercih edilen araç akülerinin başında geliyor. Bosh 12 volt akü, sınıfının en kompakt 3 amper aküsüdür; 2 amper akülerle aynı boyuttadır ancak daha fazla çalışma süresi sunar. Mevcut 12 volt 2.5 amper akülere göre minimum %20 daha fazla çalışma süresi

Özellikle baş üstü uygulamalarda daha rahat çalışma için düşük ağırlık

Bosh profesyonel 12V sistemi - 10.8V ve 12V el aletleri ile tamamen uyumludur.

6️⃣ Yiğit Akü Jel Elektrikli Motosiklet Aküsü Tam Boyutta Gör Akü yorumları en iyi markalardan birisi de Yiğit akü. En kaliteli araç aküsü markalarından YiğitAkü, start-stop aküler, lityum aküler, jel aküler gibi farklı ihtiyaçları karşıyan en kaliteli aküleri sunar. Yiğit Akü 12 V 24 Ah Jel Elektrikli Motosiklet Aküsü, motosiklet sürücülerine tavsiyemizdir. Jel akünün avantajlarından bahsedecek olursak; Jel akü, sulu akülere göre sızdırma ihtimalinin daha düşük olması nedeniyle çevre dostudur. Jel aküler ayrıca titreşime ve darbelere karşı daha dayanıklıdır. Kolayca şarj edilir ve diğer akülere kıyasla daha verimlidir. Akünün içindeki elektrolitin jel kıvamlı olduğundan en düşük veya en yüksek sıcaklıkta bile yüksek verimli olarak çalışır. Derin deşarj sayesinde diğer akülerin aksine her şarj sonrası akünün kullanım ömrü kısalmaz ve verimliliği düşmez. Bakımsız oksijen rekombinasyon teknolojisi

Patentli ızgara alaşımı ile daha az gaz çıkışı ve düşük oranda kendi kendine şarj

Derin deşarj için katkı maddeleri, uzun çevrim ömrü

Yüksek kaliteli AGM seperatör

Patentli nano silika jel elektrolitler

Yüksek tutarlılık ve güvenilirlik için COS kaynak teknolojisi

ABS kutu akünün dayanıklılığını artırır.

7️⃣ President Akü President akü, Petlas üretim güvencesiyle en çok satan aküler arasında. Binek araçlar ve hafif ticari araçlar için kullanımı uygun olan President aküler, bakım gerektirmeyen özel tasarıma sahip olmasıyla uzun süre sorunsuz kullanım sağlar. Yüksek teknolojiyle üretilen alaşımlı formülü sayesinde zorlu hava şartlarında da performanstan ödün vermez. Ayrıca yüksek şarj alma özelliği ile yakıt tasarrufu yapabilmenize imkan tanır. 60 amper enerji gücü, hem hız hem de marş basma gücü olarak iyi performans elde etmenizi sağlar.

Gelişmiş ızgara tasarımı, zorlu hava şartlarında bile verimliliği artırırken güvenli sürüş deneyimi yaşatır.

Korozyona karşı üretilen özel buşon tasarımı su kaybını en az seviyede tutar.

Ca-Ca teknolojisiyle üretilen özel formül sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar.

Kısa devreyi önleyen zarf seperatörleri

Dayanıklı ve sağlam malzemelerden üretilen kutup başı tasarımı

8️⃣ Orbus Akü En ucuz akü fiyatları söz konusu olduğunda Orbüs, tercih edilebilecek en iyi markalardan biri. Akülü oyuncak araba, UPS, acil aydınlatma, sinyalizasyon sistemleri, pek çok alanda kullanılabilen kuru akü modeli Orbus 12V 7Ah piyasada oldukça popüler. Araba, motosiklet, elektrikli bisiklet için en iyi akü modelleri uygun fiyata bulabilirsiniz. Tam sızdırmaz ve bakım gerektirmez tasarım

Yüksek performans sunar.

Çevrimli kullanımlarda %100 deşarjda 250 çevrim, tampon şarj kullanımlarında 5 yıla kadar ömür

9️⃣ Hugel Action 580CCA Akü Akü tavsiyesi isteyenler için önereceğimiz bir başka model; uzun ömürlü kullanım sağlayan Hugel Action 12V 72Ah 580CCA. Eğer aracınızın çok yüksek elektrik ihtiyacı yoksa, uzun ömürlü ve güvenilir bir akü arıyorsanız, Hugel Action tam size göre. Yarı kapalı sistem kapağı ve CA-CA teknolojisi ile güvenilir bir başlangıç ve uzun ömür sunar. Hugel’in ekonomik aküsü, binek araçlar ve ticari araçlar için uygundur. Yüksek amper ve marş basma kapasitesi

Geliştirilmiş çevrim ömrü

Kullanımı hazırdır, şarj gerektirmez.

Normal koşullarda bakım gerektirmez.

Açılabilir sistem çift kapak

Ca-Ca plakalar

Kısa devreyi önleyici polietilen zarf seperatörler

Özel kutup başı koruma kapakları ve taşıma sapı

Özel labirent buşonlar

Şarj seviyesini gösteren kapak üstü indikatör

🔟 TTEC Base Kuru Tip Akü Tam Boyutta Gör TTEC 12v 7 Ah Base Kuru Tip Akü, en çok satan akü modelleri arasında. Bakım gerektirmeyen sızdırmaz tip (valve regulated) kurşun-asit aküleri küçük ve hafiftir. Yüksek performansa sahip olduklarından kullanımları ekonomiktir. Tam sızdırmaz ve bakım gerektirmez yapılarından dolayı içerisine su veya elektrolit koymanıza gerek yoktur. Bu akülerin yapıları, tampon şarj ve çevrimli (sürekli olarak şarj-deşarj) kullanımları için tasarlanmış olduklarından ana ve acil enerji kaynağı olarak kullanım için çok uygundur. Çevrimli kullanımlarda 100%, deşarjda 250 çevrim, tampon şarj kullanımlarında ise 3 - 5 yıllık ömrü vardır. Bu aküler, portatif el aletlerinde, kameralarda, ölçüm cihazlarında vb. olduğu gibi portatif televizyonlarda da yüksek performanslı enerji kaynağı olarak çok yaygın kullanılmaktadır. Tampon şarj uygulamalarında güvenlik sistemleri, acil aydınlatma, bilgisayar ve kontrol cihazları gibi geniş kullanım alanları vardır. Bakım gerektirmeyen kuru akü

Yüzdürme ve döngüsel çalıştırma için dengeli tasarım

Kendiliğinden düşük deşarj seviyesi ve uzun raf ömrü

Dikey ya da yatay konumda kullanma

En iyi araç kamerası tavsiyeleri 1 hf. önce eklendi

Akü alırken nelere dikkat etmeliyiz 🧐 Tam Boyutta Gör Akü grup boyutu Akünün minimum soğuk marş amperi Akü türü Akü markası ve sunduğu garanti Akü üretim yılı

En İyi Aküler Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 2812

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