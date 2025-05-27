Volvo XC70 PHEV, 180 km elektrikli menzil sunacak

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Tam Boyutta Gör Volvo, XC70 model adını SUV segmentinde yeniden canlandırdı. Daha önce yerden yüksek bir station wagon olan XC70, artık şarj edilebilir hibrit (PHEV) güç aktarma sistemi ve EX90 benzeri tasarımıyla daha şık bir crossover olarak geri dönüyor. Çin’de satış lisansı başvurusu yapan modelin teknik detayları da ortaya çıktı.

Çin yapımı Volvo XC70; 4815 mm uzunluğa, 1890 mm genişliğe, 1650 mm yüksekliğe ve 2895 mm aks mesafesine sahip. Karşılaştırma açısından, global pazarda satılan XC90'a göre yaklaşık 14 cm daha kısa. Aracın yaklaşma açısı 18 derece, uzaklaşma açısı ise 21 derece.

Giriş seviyesi XC70, 234/50 veya 235/55 ebatlarında lastiklerle birlikte 19 inç jantlarla geliyor. Bunun yanı sıra 255/45 R20 ve 255/40 R21 jant seçenekleri de mevcut. Aracın batarya seçeneğine göre değişen boş ağırlığı 2110 kg ile 2275 kg arasında.

Tam Boyutta Gör Volvo XC70, markanın en yeni platformu olan SMA üzerine inşa edilen ilk model. Araçta Aurobay tarafından üretilen 1.5 litrelik turbo beslemeli motorla çalışan bir şarj edilebilir hibrit sistem yer alıyor. Hatırlatmak gerekirse, Aurobay yakın zamanda Geely-Renault ortak girişimi olan Horse Powertrain çatısı altına girmişti.

İçten yanmalı motorun maksimum gücü 161 beygir. Elektrik motoru hakkında ise henüz bir bilgi paylaşılmadı. Batarya tarafında ise giriş seviye XC70'te CATL üretimi 21.2 kWsa'lik LFP batarya bulunacak. Bu batarya, CLTC'ye göre 100 km saf elektrikli sürüş menzili vadediyor. Verilere göre bu versiyon, batarya boşken 100 km'de yaklaşık 5,9 litre yakıt tüketiyor.

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Bir diğer seçenek olan NMC batarya ise 39,6 kWsa kapasiteye sahip. Bu batarya, CLTC'ye göre 180 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunacak. Küçük batarya 189 kg, büyük batarya ise 243 kg ağırlığa sahip.

Volvo XC70, özellikle Çinli müşterilerin elektrik menzili yüksek bir hibrit araç talebine yanıt vermek amacıyla geliştirildi. SUV model ilk etapta Çin'de satışa sunulacak. İlerleyen süreçte Avrupa gibi diğer pazarlarda da satılma ihtimali bulunuyor.

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Volvo XC70 PHEV, 180 km elektrikli menzil sunacak

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