Alpine A390 tanıtıldı: 463 beygirlik elektrikli fastback

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Tam Boyutta Gör Renault Grubu'nun sportif alt markası Alpine, elektrikli geleceğe doğru güçlü bir adım daha attı. Geçtiğimiz yıl Renault 5 temelli A290'ı tanıtan marka, şimdi de üretime hazır A390 ile karşımızda. Bu sportif fastback, performansı günlük kullanımla birleştirmeyi hedefliyor.

Yeni Alpine A390, özellikleriyle neler sunuyor❓

A390, markanın ikonik A110 modelinden stil öğeleri taşırken, bunu daha büyük ve pratik bir 5 kapılı formata taşıyor. Aerodinamik silüeti, keskin hatları ve sportif duruşu, onu sıradan SUV’lerden farklı kılıyor. Ekim 2024’te tanıtılan A390_β konseptine sadık kalan araç, bazı abartılı tasarım detaylarından arındırılarak üretime uygun hale getirilmiş.

Piyasaya GT ve GTS olmak üzere iki versiyonla çıkacak olan A390, özel jant tasarımları ve logo detaylarıyla farklılık gösteriyor. Öne çıkan dış tasarım unsurları arasında eğimli tavan çizgisi, üçgen detaylara sahip ön tampon ve boydan boya uzanan LED şerit yer alıyor. Yanlardaki karakter çizgileri A110’a gönderme yaparken, yerden 152 mm yüksekliğiyle hafif SUV havası veriyor.

Tam Boyutta Gör İç mekânda ise gösterişli konsept tasarımın yerini daha sade ve pratik bir düzen alıyor. Renault Megane E-Tech ile benzerlik gösteren kabinde 12.3 inç dijital gösterge ve 12 inç multimedya ekranı bulunuyor. Ancak direksiyon simidi, orta konsol ve döşeme malzemeleri gibi detaylar Alpine’e özgü ve daha premium his veriyor. GTS versiyonunda Nappa deri Sabelt yarış koltukları, 850 watt’lık 13 hoparlörlü Devialet ses sistemi ve 532 litrelik bagaj hacmi gibi özellikler öne çıkıyor.

Alpine A390; 4615 mm uzunluğu, 1885 mm genişliği ve 1532 mm yüksekliğiyle Tesla Model Y’den 136 mm daha kısa ve 92 mm daha alçak. Aks mesafesi ise 2708 mm. AmpR Medium platformu üzerine inşa edilen A390, Renault Megane E-Tech, Scenic E-Tech ve Nissan Ariya ile altyapı paylaşıyor. Ancak Alpine mühendisleri süspansiyon sistemini, yazılımı ve şasiyi kendilerine özgü şekilde yeniden ayarlamış.

A390'ın en dikkat çekici yanlarından biri de üç motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi. Önde bir, arkada iki motorun yer aldığı sistem, Alpine'in Aktif Tork Yönlendirme teknolojisiyle destekleniyor. Bu sayede otomobilin çevikliğinin artırıldığı ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör Alpine A390'ın GT versiyonu 396 beygir güç ve 650 Nm tork sunarken 0-100 km/s hızlanmasını 4,8 saniyede tamamlıyor. GTS versiyonunda ise 463 beygir güç ve 808 Nm tork ile bu süre 3,9 saniyeye düşüyor. Söz konusu modellerin son hızı ise sırasıyla 200 km/s ve 220 km/s ile sınırlandırılmış. GTS versiyonunda “overtake” modu sayesinde 10 saniyelik güç artışı sağlanabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, “Daily” ve “Sport” olmak üzere iki farklı yapay motor sesi profili arasında seçim yapabiliyor.

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A390'da versiyona bağlı olmaksızın 89 kWsa kapasiteli batarya paketi bulunuyor. Söz konusu batarya, WLTP'ye göre 20 inç jantlarla 555 km'ye kadar, 21 inç jantlarla 520 km'ye kadar sürüş menzili vadediyor. 190 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip olan lityum iyon batarya, %15-80 dolumu 25 dakikada tamamlıyor.

A390’ın Avrupa siparişleri 2025’in son çeyreğinde başlayacak. Fiyatlar ilk etapta GT ve GTS için sırasıyla 65 bin ve 76 bin euro olarak açıklandı.

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Yeni Alpine A390 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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