Alpine A390 tanıtıldı: 463 beygirlik elektrikli fastback

Yeni Alpine A390, özellikleriyle neler sunuyor❓
A390, markanın ikonik A110 modelinden stil öğeleri taşırken, bunu daha büyük ve pratik bir 5 kapılı formata taşıyor. Aerodinamik silüeti, keskin hatları ve sportif duruşu, onu sıradan SUV’lerden farklı kılıyor. Ekim 2024’te tanıtılan A390_β konseptine sadık kalan araç, bazı abartılı tasarım detaylarından arındırılarak üretime uygun hale getirilmiş.
Piyasaya GT ve GTS olmak üzere iki versiyonla çıkacak olan A390, özel jant tasarımları ve logo detaylarıyla farklılık gösteriyor. Öne çıkan dış tasarım unsurları arasında eğimli tavan çizgisi, üçgen detaylara sahip ön tampon ve boydan boya uzanan LED şerit yer alıyor. Yanlardaki karakter çizgileri A110’a gönderme yaparken, yerden 152 mm yüksekliğiyle hafif SUV havası veriyor.
Alpine A390; 4615 mm uzunluğu, 1885 mm genişliği ve 1532 mm yüksekliğiyle Tesla Model Y’den 136 mm daha kısa ve 92 mm daha alçak. Aks mesafesi ise 2708 mm. AmpR Medium platformu üzerine inşa edilen A390, Renault Megane E-Tech, Scenic E-Tech ve Nissan Ariya ile altyapı paylaşıyor. Ancak Alpine mühendisleri süspansiyon sistemini, yazılımı ve şasiyi kendilerine özgü şekilde yeniden ayarlamış.
A390'ın en dikkat çekici yanlarından biri de üç motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi. Önde bir, arkada iki motorun yer aldığı sistem, Alpine'in Aktif Tork Yönlendirme teknolojisiyle destekleniyor. Bu sayede otomobilin çevikliğinin artırıldığı ifade ediliyor.
A390'da versiyona bağlı olmaksızın 89 kWsa kapasiteli batarya paketi bulunuyor. Söz konusu batarya, WLTP'ye göre 20 inç jantlarla 555 km'ye kadar, 21 inç jantlarla 520 km'ye kadar sürüş menzili vadediyor. 190 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip olan lityum iyon batarya, %15-80 dolumu 25 dakikada tamamlıyor.
A390’ın Avrupa siparişleri 2025’in son çeyreğinde başlayacak. Fiyatlar ilk etapta GT ve GTS için sırasıyla 65 bin ve 76 bin euro olarak açıklandı.
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