Çinli otomobillerin Euro NCAP'teki 2023 performansları

- Xpeng G9 (%85, %85, %78, %78) ⭐⭐⭐⭐⭐
- BYD Tang (%87, %87, %80, %73) ⭐⭐⭐⭐⭐
- Xpeng P7 (%87, %81, %81, %78) ⭐⭐⭐⭐⭐
- BYD Seal-U (%90, %86, %83, %77) ⭐⭐⭐⭐⭐
- BYD Seal (%89, %87, %82, %76) ⭐⭐⭐⭐⭐
- BYD Dolphin (%89, %87, %85, %79) ⭐⭐⭐⭐⭐
- Nio EL7 (%93, %85, %80, %79) ⭐⭐⭐⭐⭐
- Smart #3 (%90, %86, %84, %85) ⭐⭐⭐⭐⭐
- Nio ET5 (%96, %85, %83, %81) ⭐⭐⭐⭐⭐
- Yorumlar
Çinli otomobillerin adını global pazarda daha çok duymaya başladık. Birçok Çinli üretici özellikle Avrupa pazarını gözüne kestirmiş durumda. Ancak satışa sunulan modellerin ne derece güvenli olduğu merak ediliyor. Bu noktada tüketiciye fikir vermesi açısından Euro NCAP devreye giriyor.
Çinli akınını Euro NCAP'in testlerinden dahi anlayabiliyoruz. Bu yıl çarpışma testine tabi tutulan toplam 17 otomobilden 9'u Çin'de üretilmiş. Söz konusu markalar, Avrupalı tüketiciye ürettikleri arabaların güvenilir olduğunu kanıtlama derdinde. Test edilen her otomobilin 5 yıldız aldığını düşünürsek bunu da başarıyor gibi görünüyorlar.
2023 yılında Euro NCAP'in çarpışma testlerine konuk olan Çinli otomobiller dört marka altında toplanıyor: BYD Dolphin, BYD Seal, BYD Seal-U, BYD Tang, Xpeng G9, Xpeng P7, Nio EL7, Nio ET5 ve Smart #3. Bunlar arasında Nio ET5, bu yıl test edilen en güvenli otomobil olmayı başarmış. Hemen arkasından, Passat'ın elektrikli araç dünyasındaki halefi Volkswagen ID.7 geliyor.
Xpeng G9 (%85, %85, %78, %78) ⭐⭐⭐⭐⭐
Paylaşılan raporda, önden çarpışma testinde G9'un yaşam alanının sağlamlığını koruduğunu, hem sürücünün hem de yolcunun dizlerinin ve uyluk gemiğinin iyi korunduğunu gösteriyor. Tam genişlikteki sert bariyer testinde ise sürücünün göğüs bölgesini koruma derecesi ortalama olarak derecelendirildi. Daha şiddetli olan yan direk çarpışmasında ise vücudun tüm kritik kısımlarını koruma konusunda iyi veya yeterli olduğu kayıtlara geçti.
BYD Tang (%87, %87, %80, %73) ⭐⭐⭐⭐⭐
BYD Tang, önden çarpma, tam genişlikte sert bariyet ve yan bariyer testlerinde vücudun kritik kısımlarını korumada iyi veya yeterli sonuçlar gösterdi. Ancak, BYD'nin içerideki yolcuların birbirine temas ederek yaralanmalarına karşı hafifletici önlemleri olmasına rağmen, Euro NCAP testindeki yan direk çarpışmasında sürücü ve yolcuların kafalarının birbirine çarptığı ve korumanın zayıf olduğu dile getirildi.
Xpeng P7 (%87, %81, %81, %78) ⭐⭐⭐⭐⭐
BYD Seal-U (%90, %86, %83, %77) ⭐⭐⭐⭐⭐
Çarpışma testlerinde genel olarak başarılı bir performans sergileyen Seal-U'nun güvenlik asistanları tarafında özellikle motosikletlilere yönelik otomatik acil durum freni testlerinde tam puan elde etmiş olması da Euro NCAP tarafından altı çizilen detaylardan.
BYD Seal (%89, %87, %82, %76) ⭐⭐⭐⭐⭐
Çarpışma testlerinde başarılı sonuçlar elde eden elektrikli sedanın otomatik acil durum freni de yayalara karşı gündüz son derece iyi çalışırken gece özellikle park halindeki araçların arasından çıkabilecek çocuklara karşı biraz zayıf kaldığı görülüyor. Bunun dışında sistemin bisikletli, motosikletli ve diğer araçlara karşı son derece başarılı çalıştığı kayıtlara geçmiş.
BYD Dolphin (%89, %87, %85, %79) ⭐⭐⭐⭐⭐
BYD Dolphin, çarpışma testlerinde genel olarak yeterli ve iyi başarı gösterirken mobil, deforme olabilen bariyer testinde sürücünün göğüs kısmını korumadaki ortalama derecesi yumuşak karnı gibi görünüyor. Modelin arkadaki çocuk yolcuları önden ve yandan gelebilecek çarpmalara karşı korumada tam puan aldığını görüyoruz. Şerit desteği ve otomatik acil durum freni gibi sistemler de gayet iyi çalışıyor.
Nio EL7 (%93, %85, %80, %79) ⭐⭐⭐⭐⭐
Nio EL7'nin önden ve yandan çarpışma testlerinde sergilediği koruma performansı son derece iyi. Güvenlik asistanlarında ise yayalara karşı otomatik acil durum freninin park halindeki araçlar arasından çıkan çocuklara karşı hem gündüz hem de gece koşullarında ortalama değerde çalıştığı belirtilmiş. Motosikletlere yönelik frenleme de manevra esnasında karşıdan gelen motosikletlileri görme konusunda ortalama puan almış.
Smart #3 (%90, %86, %84, %85) ⭐⭐⭐⭐⭐
Nio ET5 (%96, %85, %83, %81) ⭐⭐⭐⭐⭐Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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