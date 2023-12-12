Çinli otomobillerin Euro NCAP'teki 2023 performansları

Çinli otomobillerin adını global pazarda daha çok duymaya başladık. Birçok Çinli üretici özellikle Avrupa pazarını gözüne kestirmiş durumda. Ancak satışa sunulan modellerin ne derece güvenli olduğu merak ediliyor. Bu noktada tüketiciye fikir vermesi açısından Euro NCAP devreye giriyor.

Çinli akınını Euro NCAP'in testlerinden dahi anlayabiliyoruz. Bu yıl çarpışma testine tabi tutulan toplam 17 otomobilden 9'u Çin'de üretilmiş. Söz konusu markalar, Avrupalı tüketiciye ürettikleri arabaların güvenilir olduğunu kanıtlama derdinde. Test edilen her otomobilin 5 yıldız aldığını düşünürsek bunu da başarıyor gibi görünüyorlar.

2023 yılında Euro NCAP'in çarpışma testlerine konuk olan Çinli otomobiller dört marka altında toplanıyor: BYD Dolphin, BYD Seal, BYD Seal-U, BYD Tang, Xpeng G9, Xpeng P7, Nio EL7, Nio ET5 ve Smart #3. Bunlar arasında Nio ET5, bu yıl test edilen en güvenli otomobil olmayı başarmış. Hemen arkasından, Passat'ın elektrikli araç dünyasındaki halefi Volkswagen ID.7 geliyor.

Xpeng G9 (%85, %85, %78, %78) ⭐⭐⭐⭐⭐

Tam Boyutta Gör Eylül ayından itibaren seçilmiş Avrupa ülkelerinde satışa sunulan elektrikli SUV Xpeng G9, güvenlik testlerinden 5 yıldızla ayrılmayı başardı. Söz konusu model, yaşam alanı içerisindeki yetişkin ve çocuk yolcuların korunması kategorilerinde yüzde 85 başarı elde etti. Diğer yol kullanıcıları (yaya, bisikletli vb.) ve güvenlik asistanları kategorilerindeki skoru ise yüzde 78 oldu.

Paylaşılan raporda, önden çarpışma testinde G9'un yaşam alanının sağlamlığını koruduğunu, hem sürücünün hem de yolcunun dizlerinin ve uyluk gemiğinin iyi korunduğunu gösteriyor. Tam genişlikteki sert bariyer testinde ise sürücünün göğüs bölgesini koruma derecesi ortalama olarak derecelendirildi. Daha şiddetli olan yan direk çarpışmasında ise vücudun tüm kritik kısımlarını koruma konusunda iyi veya yeterli olduğu kayıtlara geçti.

BYD Tang (%87, %87, %80, %73) ⭐⭐⭐⭐⭐

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce Türkiye'deki marka lansmanında yakından inceleme şansı bulduğumuz BYD Tang, yetişkin ve çocuk yolcu kategorilerinde yüzde 87 başarı elde etti. Diğer yol kullanıcıları kategorisinde de yüzde 80'lik skoruyla bu üç kategoride G9'u geride bırakan büyük SUV, güvenlik asistanlarında ise yüzde 73 ile biraz geride kaldı.

BYD Tang, önden çarpma, tam genişlikte sert bariyet ve yan bariyer testlerinde vücudun kritik kısımlarını korumada iyi veya yeterli sonuçlar gösterdi. Ancak, BYD'nin içerideki yolcuların birbirine temas ederek yaralanmalarına karşı hafifletici önlemleri olmasına rağmen, Euro NCAP testindeki yan direk çarpışmasında sürücü ve yolcuların kafalarının birbirine çarptığı ve korumanın zayıf olduğu dile getirildi.

Xpeng P7 (%87, %81, %81, %78) ⭐⭐⭐⭐⭐

Tam Boyutta Gör Xpeng'in tasarımıyla dikkat çeken elektrikli sedan modeli P7, yetişkin yolcu korumasında yüzde 87 ile kendi içerisinde en yüksek skoru elde etti. Çocuk yolcu ve diğer yol kullanıcılarını koruma konusundaki derecesi ise yüzde 81 olarak kayıtlara geçti. Yapılan çarpışma testlerinde genel olarak iyi sonuçlar veren modelde sürücünün göğüs bölgesini koruma başarısı ortalama düzeyde kaldı.

BYD Seal-U (%90, %86, %83, %77) ⭐⭐⭐⭐⭐

Tam Boyutta Gör Bu yıl Almanya'daki IAA Mobilite Fuarı'nda Avrupalı tüketicinin beğenisine sunulan Seal-U, 2024 yılında satışa çıkacak. Çin'de Song Plus ismiyle satılan modelin yüzde 90 skor ile yetişkin yolcu koruma kategorisinde rakiplerini geride bıraktığını görmekteyiz. Çocuk yolcu kategorisinde yüzde 86 başarı elde eden SUV modelin diğer yol kullanıcılarına yönelik koruma skoru yüzde 83. Güvenlik asistanları tarafında ise yüzde 77 başarı gösterdiği görülüyor.

Çarpışma testlerinde genel olarak başarılı bir performans sergileyen Seal-U'nun güvenlik asistanları tarafında özellikle motosikletlilere yönelik otomatik acil durum freni testlerinde tam puan elde etmiş olması da Euro NCAP tarafından altı çizilen detaylardan.

BYD Seal (%89, %87, %82, %76) ⭐⭐⭐⭐⭐

Tam Boyutta Gör 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren Türkiye'de de satışa sunulacak olan BYD Seal'ın ne kadar güvenli olduğu merak ediliyor. Seal, yetişkin yolcu kategorisinden yüzde 89, çocuk yolcu kategorisinden yüzde 87, diğer yol kullanıcıları kategorisinden yüzde 82 ve güvenlik asistanları kategorisinden yüzde 76 başarıyla ayrılmış durumda.

Çarpışma testlerinde başarılı sonuçlar elde eden elektrikli sedanın otomatik acil durum freni de yayalara karşı gündüz son derece iyi çalışırken gece özellikle park halindeki araçların arasından çıkabilecek çocuklara karşı biraz zayıf kaldığı görülüyor. Bunun dışında sistemin bisikletli, motosikletli ve diğer araçlara karşı son derece başarılı çalıştığı kayıtlara geçmiş.

BYD Dolphin (%89, %87, %85, %79) ⭐⭐⭐⭐⭐

Tam Boyutta Gör 2023 yılında Avrupa'da satışa sunulan BYD Dolphin'in bu versiyonu Çin'dekine göre biraz daha büyük olmasının yanı sıra daha güçlü motor ve daha büyük batarya ile donatılmış durumda. Otomobilin Euro NCAP sonucu da son derece başarılı. Yetişkin yolcu, çocuk yolcu ve diğer yol kullanıcıları kategorilerinde yüzde 80'in üzerinde skor elde eden modelin güvenlik asistanları tarafında yüzde 79'luk başarısı da dikkat çekici.

BYD Dolphin, çarpışma testlerinde genel olarak yeterli ve iyi başarı gösterirken mobil, deforme olabilen bariyer testinde sürücünün göğüs kısmını korumadaki ortalama derecesi yumuşak karnı gibi görünüyor. Modelin arkadaki çocuk yolcuları önden ve yandan gelebilecek çarpmalara karşı korumada tam puan aldığını görüyoruz. Şerit desteği ve otomatik acil durum freni gibi sistemler de gayet iyi çalışıyor.

Nio EL7 (%93, %85, %80, %79) ⭐⭐⭐⭐⭐

Tam Boyutta Gör Çin'deki asıl ismi ES7 olan fakat Avrupa'daki isim davaları nedeniyle EL7 olarak adlandırılan SUV model, yüzde 93 ile yetişkin yolcu kategorisindeki en yüksek skorlardan birini elde etmiş durumda. Çocuk yolcu kategorisinde de yüzde 85 ile iyi bir performans sergileyen modelin diğer iki kategoride de yüzde 80 ve yüzde 79 başarı elde ettiği görülüyor.

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Nio EL7'nin önden ve yandan çarpışma testlerinde sergilediği koruma performansı son derece iyi. Güvenlik asistanlarında ise yayalara karşı otomatik acil durum freninin park halindeki araçlar arasından çıkan çocuklara karşı hem gündüz hem de gece koşullarında ortalama değerde çalıştığı belirtilmiş. Motosikletlere yönelik frenleme de manevra esnasında karşıdan gelen motosikletlileri görme konusunda ortalama puan almış.

Smart #3 (%90, %86, %84, %85) ⭐⭐⭐⭐⭐

Tam Boyutta Gör Çinli Geely'nin platformunu kullanan ve yine aynı üreticinin hatlarından çıkan Smart #3, yetişkin yolcu kategorisinde yüzde 90 başarı elde etmiş durumda. Genel olarak iyi bir performans sergileyen modelin öndeki yolcuların kafa çarpışması ile yaralanma senaryosunda zayıf bir tutum sergilemesi asıl puanını kıran durum olmuş. Çocuk yolcu ve diğer yol kullanıcıları tarafında da yüzde 86 ve yüzde 84 başarı elde eden model, güvenlik asistanlarında yüzde 85 ile şimdiye dek saydığımız diğer modellerden daha başarılı.

Nio ET5 (%96, %85, %83, %81) ⭐⭐⭐⭐⭐

Tam Boyutta Gör Nio ET5, yetişkin yolcu korumasında yüzde 96'lık başarısıyla bu yıl test edilen araçlar arasındaki en yüksek skora sahip. Çocuk yolcu koruması da yüzde 85 ile ortalama içerisinde olan modelin diğer yol kullanıcılarını koruma ve güvenlik asistanları kategorilerindeki başarısı da yüzde 80'in üzerinde.

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Çinli otomobillerin Euro NCAP'teki 2023 performansları