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    Çinliler, Mi 11 Ultra ve iPhone 14 Pro melezi telefonu tanıttı: LeBest X14 Pro Max

    Düşük maliyetli akıllı telefon markası LeBest yeni akıllı telefonunu tanıttı. Çinli şirketin yeni cihazı Mi 11 Ultra ve iPhone 14 Pro esintileri taşıyor.        
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    Çinliler, Mi 11 Ultra ve iPhone 14 Pro melezi telefonu tanıttı
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    Çinli bütçe dostu akıllı telefon üreticisi LeBest, geçen yılki Xiaomi Mi 11 Ultra ile yaklaşan iPhone 14 Pro'nun bir melezi gibi görünen akıllı telefon modeli X14 Pro Max'i tanıttı.

    X14 Pro Max adı, Apple'ın yaklaşmakta olan amiral gemisi iPhone 14 Pro Max'e açık bir selam ama bu sadece başlangıç. Cihaz, konumu iPhone 13 Pro'nun lensleriyle aynı olan üçlü kamera bloğuna sahip. Kameraların yanında, Xiaomi Mi 11 Ultra'da olduğu gibi ek bir ekran var. Arka panelin ise buzlu camdan ve kenarları paslanmaz çelikten yapılmış.

    Fiyatı 150 dolar

    iPhone'dan farklı olarak LeBest X14 Pro Max, 2K çözünürlüğe, 60 Hz yenileme hızına ve 8 MP ön kamera deliğine sahip 6,5 inçlik bir LCD ekrana, Unisoc T610 yonga setine, 4/64 GB belleğe, 16 MP ana kameraya, 40 Watt'a kadar hızlı şarj desteğine ve yan taraftaki parmak izi tarayıcısına sahip.

    Çinliler, Mi 11 Ultra ve iPhone 14 Pro melezi telefonu tanıttı
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    Bu arada, Labest X14 Pro Max'in maliyeti sadece 150 dolar ve bu da temel iPhone 14 Pro Max modelinden neredeyse 7,5 kat daha ucuz anlamına geliyor.

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