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    Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından oluşturulan Apple 1 prototipi satışa çıkıyor

    Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından yaratılan ve şu anda çalışamaz durumda olan prototip Apple-1 bilgisayarı, RR Auction tarafından açık artırmaya çıkarıldı. 
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    Jobs ve Wozniak tarafından oluşturulan Apple 1 satışa çıkıyor
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    Satışa sunulan Apple-1 prototipi, 1976 yılında ünlü Amerikalı bilgisayar bilimcisi ve programcı Steve Wozniak tarafından lehimlendiği için oldukça değerli.

    Apple 1, 500 bin dolara satılabilir

    Ardından Steve Jobs, bilgisayar anakartını Byte Shop sahibi Paul Terrell'e gösterdi. Sonuç olarak, bu girişimci gezegendeki ilk Apple-1 perakendecisi oldu. Uzun bir süre için prototip kayıp olarak kabul edilmişti ancak daha sonra orijinalliği uzman Corey Cohen tarafından kanıtlandı. 22 Temmuz itibariyle, teklif neredeyse 230.000 dolar. Müzayedenin ise 18 Ağustos'ta sona ermesi planlanıyor.

    Jobs ve Wozniak tarafından oluşturulan Apple 1 satışa çıkıyor
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    Açıklamada, prototipin, cihazın "güç kaynağına bitişik alandan gelen bir çatlak" dahil olmak üzere küçük bir hasarı olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre, Apple 1 prototipinin nihai fiyatı yaklaşık 500.000 dolar olabilir. Yaklaşık otuz yıl önce Jobs, cihazı şu anki sahibine devretmişti ve bu olaydan önce prototipin sahibi Apple Garage servis merkeziydi.

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