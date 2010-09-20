Çinlilerin iPhone 4 bekleyişi sona eriyor

Apple şimdiye kadar milyonlarca adet sattığı iPhone 4'ü, dünyanın en kalabalık ülkesinde satışa sunmak için artık son hazırlıklarını yapıyor. Cuppertino merkezli firma, 25 Eylül Cumartesi günü itibariyle iPhone 4'ü sahip olduğu iki mağaza ve Çin'in önde gelen telekom operatörlerinden China Unicom ile satışa sunacak. Yakın zamanda iPad'in Çin satışına başlayan Apple, iPhone 4'ü de satışa sunarak yüksek satış başarısı elde edeceğini düşünüyor.

1GHz A4 işlemciye, 5 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya ve 3.5-inç büyüklüğünde retina ekrana sahip olan iPhone 4'ün 16GB'lık modeli 575$, 32GB kapasiteli modeli ise 690$ seviyesindeki kontratsız etiket fiyatıyla satışa sunulacak.