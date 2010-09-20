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Çinlilerin iPhone 4 bekleyişi sona eriyor

8 yıl
10,8b
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iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple şimdiye kadar milyonlarca adet sattığı iPhone 4'ü, dünyanın en kalabalık ülkesinde satışa sunmak için artık son hazırlıklarını yapıyor. Cuppertino merkezli firma, 25 Eylül Cumartesi günü itibariyle iPhone 4'ü sahip olduğu iki mağaza ve Çin'in önde gelen telekom operatörlerinden China Unicom ile satışa sunacak. Yakın zamanda iPad'in Çin satışına başlayan Apple, iPhone 4'ü de satışa sunarak yüksek satış başarısı elde edeceğini düşünüyor.

1GHz A4 işlemciye, 5 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya ve 3.5-inç büyüklüğünde retina ekrana sahip olan iPhone 4'ün 16GB'lık modeli 575$, 32GB kapasiteli modeli ise 690$ seviyesindeki kontratsız etiket fiyatıyla satışa sunulacak.


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ea430 8 yıl
merhaba arkadaşlar iphone satışlarımız başlamıştır.
iphone 4 16GB link: oryox.net/...
iphone 4 32GB link: oryox.net/...
Web Sitemiz: www.oryox.net
Arkadaşlar hafta içinde yine fiyatların düşeceğini tahmin etmekteyiz.
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sotoxs 8 yıl
milyar nüfusluk talep, fiyat düşüyor tabii :) 139 usd ye ipad benzerleri varmış çinde, gidecekler için fırsatlar iyi.
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byteknight 8 yıl
youtube app var?
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ataberk36ex 8 yıl
bide anlamadigim bisi var cok kar az mal az kar cok mal daha mantikli degilmi yaniliyormuyum acaba ???
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Mene 8 yıl
hehe süper bir haber bu benim için. hayırlısı ile 26 ekimde çin'deyim. artık oradan kaparım bu kadar uygun fiyata varken.
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ataberk36ex 8 yıl
yahu cin deki fiyata bak bide bizdeki bizde o fiyatlara verseler iphone 1 numarali tel olur 2g 3 g sini kullandim almak istiyorum ama 2000 tlde cok yahu nedir bu arkadas otomobil pahali elektronik pahali benzin pahali her sey pahali ne zengin milletmisiz yahu
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northernlights 8 yıl
Şu ana kadar sattıklarının en az 1/3'i kadar daha satarlar.
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bilmec 8 yıl
çin ile aynı zamanda ülkemizde satışa sunulacak olması stok sıkıntısı yaratmayacağını aklıma getirdi. :D
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Batuist 8 yıl
Fazla takip etmediğimden soruyorum.. ip4ün işlemci hızı belli değildi.. acaba 1GHz olduğu kesinleşti mi? Yani apple tarafından açıklandı mı? Haberde görünce dikkatimi çekti.. Bilen biri cevaplayabilir mi??
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djpisagor 8 yıl

Batuist

Fazla takip etmediğimden soruyorum.. ip4ün işlemci hızı belli değildi.. acaba 1GHz olduğu kesinleşti mi? Yani apple tarafından açıklandı mı? Haberde görünce dikkatimi çekti.. Bilen biri cevaplayabilir mi??


Resmi açıklama olarak görmedim ancak bir çok yerde A4 işlemcisinin saat hızı 1Ghz olarak açıklandı.
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Dreampark 8 yıl
YUH YAAA 575$ BİZDE 1700$ NASIL ADALETSIZ BİR ÜLKEDİR YAAA
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thereisno_spoon 8 yıl
Bizden daha geç çıkıyor olmasına rağmen fiyatlar açıklanmış (1 gün 1 gündür
). Fiyatlar da çok iyi. Bizde 2000TL'den aşağı olmaz diyenleri buraya bekliyorum, acaba %100'e yakın fark olması onlar için mantıklı mı?
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CeEr 8 yıl
TR'de aracılar Apple'dan daha çok kar ediyor. Vergilerin de etkisi var bu fiyatta, arkana baktığın zaman sonunu göremiyorsun verginin.
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junex 8 yıl
bizde 1690$
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dievas 8 yıl
acaba ne kadar stok var?
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