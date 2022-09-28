Apple'dan iPad'ler için yeni karar: Yeni iPad yerine pil değişimi

- iPad değişimi yerine pil değişimi
- iPad pil değişimi fiyatı ne kadar?
- iPad onarım fiyatı ne kadar?
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Apple, bazı iPad mini modellerinde pil değişimi yerini cihaz değişimi yapıyordu. iPad mini 6 için bu kuralı değiştirdi. Peki, iPad mini 6 pil değişimi ücreti ne kadar?
iPhone’larda olduğu iPad’lerde de pil değişimi Apple Store ve yetkili servisler aracılığıyla yapılabiliyor. Ancak Apple, bazı modellerde batarya değişimi yapmak yerine yeni bir iPad veriyor. Pil değişimi yapılabilen iPad’ler arasına geçen senenin sevilen modeli iPad mini 6 da katıldı. Apple, şimdiye kadar bu cihazın pilinde sorun yaşayanlar için tamir etmekle uğraşmıyor, yenisiyle değiştiriyordu. Şirket, bu politikasını değiştirdi.
iPad değişimi yerine pil değişimi
Şu anda bir iPad kullanıcısı, pil değişim talebinde bulunduğunda Apple mağazaları, yetkili servis sağlayıcıları ve onarım merkezleri, iPad’in pilini değiştirmek yerine yeni bir cihaz veriyor. Bugünden itibaren, iPad mini 6 pil sorunu ile Apple ve ona bağlı onarım merkezlerine giden kullanıcılar, yeni cihaz almak yerine batarya değişimi yapılmış cihazı alarak dönecek Apple’ın yeni politikası 6. nesil iPad mini için geçerli ancak önümüzdeki haftalarda veya aylarda diğer iPad’ler de bunu takip edebilir. Peki, iPad pil değişim ücreti ne kadar?
iPad pil değişimi fiyatı ne kadar?
Apple’ın iPad servisi ve onarım sayfasına göre, iPad mini 6 dahil tüm iPad’ler için (iPad Pro, iPad mini, iPad Air, iPad) pil değişim ücreti 1759 TL. iPad batarya değişimi fiyat listesinin tüm modeller için aynı tutulması ilginç.
iPad onarım fiyatı ne kadar?
Peki, Apple tablet tamiri fiyatları ne kadar? Pil dışında bir hasar oluşması durumunda ise, kullanıcının en az ödeyeceği ücret 4919 TL. Bu fiyatlandırma, M1 işlemcili iPad Pro ile 14.300 TL’ye kadar çıkabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum