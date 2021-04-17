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    Çip krizi ekipman üretimini de vuruyor

    Çip krizini aşabilmek için bolca ekipman siparişi veren dökümcüleri bu kez ekipman sıkıntısı vurdu. Aşırı talepler nedeniyle ekipman tedariği 1 yıla kadar uzamış durumda.
    17 Nisan 2021, 11:00 (5 sa.)
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Çip krizi ekipman üretimini de vuruyor
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    Özellikle Tayvan’da yaşanan kuraklık ile başlayan kesintiler TSMC firmasının soluğunu keserken Samsung’un Austin’deki tesislerinde hava koşulları nedeniyle sık sık elektrik kesintisi yaşanması da bunun tuzu biberi oldu. Yonga krizinde sayısız sektör zincirleme etkilenmeye başlarken ekipman üretimi de skıntıda.

    Kısır döngüye giriyor

    Yonga üretimindeki krizi aşabilmek için sektör devleri yeni tesisler inşa ediyor ve ekipman siparişi veriyor. Siparişler yığılmaya başlayınca bu kez ekipman üreticileri gecikmeler yaşıyor. 1 yıla kadar gecikmeler yaşanacak.

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    Yapılan pazar araştırmasına göre global yonga üretim ekipmanı siparişleri 12 aya kadar gecikmiş durumda. Bu da üretimi arttırmak için ekipman bekleyen firmaların gecikmesine sebep olacak. Yani bir kısır döngüye girmek üzereyiz.

    Ekipman sıkıntısı 4 ana kalemde yaşanıyor. Yonga tasarımlarının plakalara basılmasından sonraki adım olan tellerin kartlara lehimlenmesi sürecine temel olan cihazların sevkiyatı 10-12 arasında uzamış durumda. Bu alanın lideri olan Singapur tabanlı Kulicke & Soffa taleplere yetişemiyor.

    Çip krizi ekipman üretimini de vuruyor
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    Plakaları istenen yonga ölçülerine bölme işlemi yapan kesim makinelerinin sevkiyatı da 1-3 ay arasından 5-8 ay arasına uzamış durumda. Bu alanın lideri ise Japon Disco firması. Yine Japon Advantest ve ABD’li Teraydne tarafından üretilen test makineleri de gecikecek. Son olarak devre kartlarında kullanılan lazer delgi makinelerinin de sevkiyatı 12 ay üzerine çıkmış durumda. Bu alanın lideri de Mitsubishi.

    Alanındaki lider firmaların bu zamana kadar olan tüm siparişlerinin dolduğu ifade ediliyor. Bu zamandan sonra verilerin siparişler ancak gelecek yıla yetişecek. Qualcomm patronunun Kusursuz Fırtına olarak tanımladığı çip krizi artık herkesin tamamen kilitlendiği bir noktaya doğru ilerliyor.



    https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Chip-tools-become-latest-victim-of-global-semiconductor-crunch
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 1 gün önce

    test

    D
    Dellialli 1 gün önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 1 gün önce

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    Burcu Ateş 2 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tüm çipler aşılara gitti be.
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    mokinto (umut AYDIN) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kapitalizm kendi ürettiği obur varlığı, kendi besleyemez hale geldi. Hayırlı olsun.
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    CaptainReinhard34 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İyice gına getirdi bu tarz haberler. Uzak doğuda bir bölgede bir savaş patlak verse demek tüm dünya elektronik eşya krizi yaşayacak, nereye varacak bu durum merak ediyorum.
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    WeDneS (Ercan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nasıl kriz var anlamıyorum dünyanın tipini kaydırdınız halen devam ediyorsunuz.
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    sakulta8585 (Unknown Unknown) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu yonga durumlari Apple'i de bir sekilde bagliyor mu?
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    Spider_hip (Doğan Eray) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bıktırdı artık bu haberler de. Tamam kullanmayalım arkadaş ya. Ne çipmiş be. Hadi bir komplo teorisi de ben atayım. Hani pandeminin amacı çipleme diyorlardı ya. 8 milyar insana çip çıkartmaktan çip kalmadı :D:D
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    serafon 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hayır bir anda ne oldu da talep patlaması oldu, mantıklı bir açıklaması var mı? Herkes evlere kapanınca neden üretim patlaması olsun? Haydi bilişim sektörü patlasın, otomotiv niye patlasın? Garip bir olay var ama çözemedim. Ulaşım olayı da ciddi sıkıntı. Ya birileri kasıtlı birşey yaptı ya da can havliyle çin vb ülkeler ihtiyacı olmayan şeyleri stoklamaya kalktı, bu da dengeyi bozdu.
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    darkaura 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ozellikle elektronikde son tuketici urunleri hep cin mali oldugu icin sanki teknolojiye cin hukmediyormus gibi bir algi olusturuyor ama cinin yaptigi agirlikla ucuz insan gucu gerektirem montaj isleri, arka planda ileri teknoloji gerektiren uretim ekipmanlarinin buyuk kismi japon, alman ve diger gelismis ulkelerin elinde. ileri teknoloji bir fabrika kuracaksaniz elektronikde japon, makina sanayinde alman urunu donanimlar almadan is yapmak cok zor. Tabi bu donanimlar son kullaniciya ortalama insana hitap etmedigi icin cok bilinmez.
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Japonlar meğer arka plandaki asıl oyuncularmis
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    E eg2077 (E.G ) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) ssbrutality
    Efendisi ABD ama,
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    interwap (Volkan ) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) ssbrutality
    Çinliler kendi hatlarını kurup bir şeyler yapabilmek için nitelikli Japonlardan yardım bekliyor. Pandemiden dolayı Japonların Çin'e gidişi sıkıntı yaşayınca Çinliler sıkıntı yaşamıştı.
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