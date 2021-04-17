Çip krizi ekipman üretimini de vuruyor

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Özellikle Tayvan’da yaşanan kuraklık ile başlayan kesintiler TSMC firmasının soluğunu keserken Samsung’un Austin’deki tesislerinde hava koşulları nedeniyle sık sık elektrik kesintisi yaşanması da bunun tuzu biberi oldu. Yonga krizinde sayısız sektör zincirleme etkilenmeye başlarken ekipman üretimi de skıntıda.

Kısır döngüye giriyor

Yonga üretimindeki krizi aşabilmek için sektör devleri yeni tesisler inşa ediyor ve ekipman siparişi veriyor. Siparişler yığılmaya başlayınca bu kez ekipman üreticileri gecikmeler yaşıyor. 1 yıla kadar gecikmeler yaşanacak.

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Yapılan pazar araştırmasına göre global yonga üretim ekipmanı siparişleri 12 aya kadar gecikmiş durumda. Bu da üretimi arttırmak için ekipman bekleyen firmaların gecikmesine sebep olacak. Yani bir kısır döngüye girmek üzereyiz.

Ekipman sıkıntısı 4 ana kalemde yaşanıyor. Yonga tasarımlarının plakalara basılmasından sonraki adım olan tellerin kartlara lehimlenmesi sürecine temel olan cihazların sevkiyatı 10-12 arasında uzamış durumda. Bu alanın lideri olan Singapur tabanlı Kulicke & Soffa taleplere yetişemiyor.

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Plakaları istenen yonga ölçülerine bölme işlemi yapan kesim makinelerinin sevkiyatı da 1-3 ay arasından 5-8 ay arasına uzamış durumda. Bu alanın lideri ise Japon Disco firması. Yine Japon Advantest ve ABD’li Teraydne tarafından üretilen test makineleri de gecikecek. Son olarak devre kartlarında kullanılan lazer delgi makinelerinin de sevkiyatı 12 ay üzerine çıkmış durumda. Bu alanın lideri de Mitsubishi.

Alanındaki lider firmaların bu zamana kadar olan tüm siparişlerinin dolduğu ifade ediliyor. Bu zamandan sonra verilerin siparişler ancak gelecek yıla yetişecek. Qualcomm patronunun Kusursuz Fırtına olarak tanımladığı çip krizi artık herkesin tamamen kilitlendiği bir noktaya doğru ilerliyor.

https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Chip-tools-become-latest-victim-of-global-semiconductor-crunch

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