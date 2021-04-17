Çip krizi ekipman üretimini de vuruyor

Özellikle Tayvan’da yaşanan kuraklık ile başlayan kesintiler TSMC firmasının soluğunu keserken Samsung’un Austin’deki tesislerinde hava koşulları nedeniyle sık sık elektrik kesintisi yaşanması da bunun tuzu biberi oldu. Yonga krizinde sayısız sektör zincirleme etkilenmeye başlarken ekipman üretimi de skıntıda.
Kısır döngüye giriyor
Yonga üretimindeki krizi aşabilmek için sektör devleri yeni tesisler inşa ediyor ve ekipman siparişi veriyor. Siparişler yığılmaya başlayınca bu kez ekipman üreticileri gecikmeler yaşıyor. 1 yıla kadar gecikmeler yaşanacak.İlginizi Çekebilir Yarı iletken ekipman satışları rekor kırdı
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Yapılan pazar araştırmasına göre global yonga üretim ekipmanı siparişleri 12 aya kadar gecikmiş durumda. Bu da üretimi arttırmak için ekipman bekleyen firmaların gecikmesine sebep olacak. Yani bir kısır döngüye girmek üzereyiz.
Ekipman sıkıntısı 4 ana kalemde yaşanıyor. Yonga tasarımlarının plakalara basılmasından sonraki adım olan tellerin kartlara lehimlenmesi sürecine temel olan cihazların sevkiyatı 10-12 arasında uzamış durumda. Bu alanın lideri olan Singapur tabanlı Kulicke & Soffa taleplere yetişemiyor.
Plakaları istenen yonga ölçülerine bölme işlemi yapan kesim makinelerinin sevkiyatı da 1-3 ay arasından 5-8 ay arasına uzamış durumda. Bu alanın lideri ise Japon Disco firması. Yine Japon Advantest ve ABD’li Teraydne tarafından üretilen test makineleri de gecikecek. Son olarak devre kartlarında kullanılan lazer delgi makinelerinin de sevkiyatı 12 ay üzerine çıkmış durumda. Bu alanın lideri de Mitsubishi.
Alanındaki lider firmaların bu zamana kadar olan tüm siparişlerinin dolduğu ifade ediliyor. Bu zamandan sonra verilerin siparişler ancak gelecek yıla yetişecek. Qualcomm patronunun Kusursuz Fırtına olarak tanımladığı çip krizi artık herkesin tamamen kilitlendiği bir noktaya doğru ilerliyor.
https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Chip-tools-become-latest-victim-of-global-semiconductor-crunch Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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test
merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.
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