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    Nokia X10 ve X20 karşınızda

    Nokia X10 ve Nokia X20 telefon modelleri gerek tasarım gerekse de donanım anlamında Galaxy A42 5G ile rekabet edecek gibi görünüyor. Satışlar gelecek ay başlayacak.
    08 Nisan 2021, 18:51 (Güncellendi, 5 gün)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nokia X10 ve X20 karşınızda

    Uzun bir süredir sessiz kalan Nokia markasının sahibi HMD Global bu hafta sanal bir etkinlikle tam 6 yeni telefon tanıttı. Nokia X serisi tanıtımın tepesinde yer alırken Nokia G ve Nokia C serisi de uygun fiyata oynuyor.

    Nokia X10 ve Nokia X20

    Nokia X10 ve Nokia X20 telefon modelleri biraz daha performansa yönelik dokunuşlar içeriyor. 6.67 inçlik ekranında Full HD+ çözünürlük sunan modeller nokta çentik tasarımı barındırıyor. Kamera paketi yuvarlak bir yuva içerisinde yer alırken parmak izi okuyucu da kenara entegre.

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    2 adet Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 480 yonga setinin güç verdiği telefonlar 4470mAh kapasiteli batarya ile donatılmış. 18W hızlı şarj süreyi oldukça kısaltıyor.

    Farklara gelecek olursak Nokia X10 modelinde 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçeneği sunulmuş. 48MP ana sensör yanında 5MP geniş açılı sensör ve 2MP derinlik ile makro sensörler yer alıyor. Ön kamera 8MP çözünürlüğünde. Nokia X10 için 309 Avro başlangıç fiyatı mevcut.

    Nokia X20 ise 6GB/8GB RAM seçeneği ve 128GB depolama kapasitesine sahip. Ana sensör 64MP olarak farklılaşıyor. Nokia burada yine Zeiss'tan yardım almış. Ön kamera 32MP çözünürlüğünde. Nokia X20 349 Avro başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak. Satışlar Mayıs ayında başlıyor.



    https://www.engadget.com/hmd-nokia-g20-g10-c20-c10-g20-g10-cheap-new-smartphones-143013508.html
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    saf android varsa alınır
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    por favor (ssena arıkuşu) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Nokia 2000 li yıllarda kalmaya devam ediyor.
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    M marazgiil 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Nokia farklılık olsun diye aşağıya yazmış ancak güzel durmamış bence
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben yılların Nokia cısıyım. Yakın takipçisiyim. Ama fiyatı fazla...
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    onkuba 5 gün ( Mesaj Silindi )
    O alt çerçeve ne.
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    HümanistAdam (Hasan Takan) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    snapdragon 480 nedir yahu koy 6xx serisi
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    BekirHan (Bekir Han) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Her model için ayrı bir haber yayınlamış olmanız aşırı gülünç.
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    Mr. Jingles 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Tasarımı hoş olmuş. Fiyatı aslında bize fazla.
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    S samuray_x (Salih Burak Eken) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İşlemci cidden çok düşük kalmış, birde üstene fiyat çok yüksek.
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yalniz en guncel islemciyle guzel orta-alt seviye telefon cikarmislar. 300 euro fiyatlandirma biraz fazla gibi ama umarim satislarda basari yakalar. S690 o fiyata cok rahat olurdu. On yuzde altta bos alanda en azindan nokia yaziyor, hic olmasaydi keske ama bu sinifta her telefonda o bosluk var. Bunun disinda arkasi da diger telefonlardan ayirt edici.
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    4035 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    Nokia X20, Nokia X10 ve Mobil Teknolojiler
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