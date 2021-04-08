Nokia X10 ve X20 karşınızda

Uzun bir süredir sessiz kalan Nokia markasının sahibi HMD Global bu hafta sanal bir etkinlikle tam 6 yeni telefon tanıttı. Nokia X serisi tanıtımın tepesinde yer alırken Nokia G ve Nokia C serisi de uygun fiyata oynuyor.

Nokia X10 ve Nokia X20

Nokia X10 ve Nokia X20 telefon modelleri biraz daha performansa yönelik dokunuşlar içeriyor. 6.67 inçlik ekranında Full HD+ çözünürlük sunan modeller nokta çentik tasarımı barındırıyor. Kamera paketi yuvarlak bir yuva içerisinde yer alırken parmak izi okuyucu da kenara entegre.

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2 adet Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 480 yonga setinin güç verdiği telefonlar 4470mAh kapasiteli batarya ile donatılmış. 18W hızlı şarj süreyi oldukça kısaltıyor.

Farklara gelecek olursak Nokia X10 modelinde 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçeneği sunulmuş. 48MP ana sensör yanında 5MP geniş açılı sensör ve 2MP derinlik ile makro sensörler yer alıyor. Ön kamera 8MP çözünürlüğünde. Nokia X10 için 309 Avro başlangıç fiyatı mevcut.

Nokia X20 ise 6GB/8GB RAM seçeneği ve 128GB depolama kapasitesine sahip. Ana sensör 64MP olarak farklılaşıyor. Nokia burada yine Zeiss'tan yardım almış. Ön kamera 32MP çözünürlüğünde. Nokia X20 349 Avro başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak. Satışlar Mayıs ayında başlıyor.

https://www.engadget.com/hmd-nokia-g20-g10-c20-c10-g20-g10-cheap-new-smartphones-143013508.html

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