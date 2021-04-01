Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    "Çip krizi ikinci el otomobil fiyatlarını artırabilir"

    MASFED Genel Sekreteri Niyazi Berktaş, otomotiv sektöründe yaşanan sıkıntılara çip krizinin de eklenerek üretimi etkilediğini, bu durumun ikinci el araç fiyatlarını da etkileyebileceğini söyledi.
    01 Nisan 2021, 21:00 (1 hf.)
    6,8b
    1
    23
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    3

    Tam Boyutta Gör

    Otomotiv dünyasında elektronik bileşen (mikroçip) tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle yaşanan kriz derinleşiyor. Bu kapsamda Tofaş, Oyak Renault ve Ford Otosan'ın da üretime ara verdiğine şahit olmuştuk. Yetkililere göre bu kriz ikinci el otomobil fiyatlarına da etki edecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Renault ve Dacia modellerinde bahar fırsatları

    Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Sekreteri Niyazi Berktaş, salgın sebebiyle fabrikalarını kapatan otomotiv fabrikalarının hızla üretime başlamasıyla stokta bulunan çiplerin tükendiğini, bu durumun da malzeme sıkıntısına yol açarak araç üretimini sekteye uğrattığını belirtti. Dünya genelindeki otomobil üreticilerinin Mart ayı itibariyle önlem alarak üretime ara vermeye başladıklarını ifade eden Berktaş şöyle konuştu:

    Ayrıca Bkz. "Hyundai'nin yeni pickup modeli Santa Cruz'dan ipucu görselleri geldi"

    ‘‘Tüm dünya genelinde yaşanan normalleşme sürecinde otomotiv fabrikalarının hızla üretime başlaması malzemelerde yaşanan stok sorununu da beraberinde getirdi. Yıl boyunca çip tedarik sorununun devam edebileceğini öngören otomotiv fabrikaları tekrar üretime ara vermek durumunda kalıyor. Sıfır araç üretiminde ve tedarikinde yaşanan bu aksaklıklar ikinci el otomobil fiyatlarına da yansıyacaktır’’

    Küresel ölçekte sıfır araç üretiminde yaşanan bu sıkıntıların yanı sıra bankaların uyguladığı yüksek faiz oranları ve dövizin dalgalı seyrinin ikinci el otomobil fiyatlarının yükselmesine sebep olabileceğini söyleyen Berktaş ‘’Pandemi sebebiyle sıfır araçların üretiminde ve tedarik sürecinde yaşanan aksaklıklar ikinci el fiyatlarının yükselmesinde büyük rol oynamıştı. Ancak faiz oranlarının düşmesi ve yıl sonuna doğru sıfır araçların gelmesi ile fiyatlarda yüzde 15’e varan bir düşüş yaşanmaya başladı. Şu an ikinci el fiyatları stabil seyrediyor. Fakat Nisan-Mayıs ayları itibariyle yaşanabilecek tedarik sıkıntısı, döviz ve faiz oranlarının yüksek oluşu piyasaya yansıyacak, fiyatları da yükseltecektir." dedi.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    K Kıngsmannnnn 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Patron bu ısmarlama başlıkları neden açıyorsun.Süveyş Kanalı tıkanmış gemiler buradan geçemediği için fiyatlar yükselebilir. Bununla ilgili de bir başlık aç .
    Yanıtla +27
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheJudgé 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    şu haberin üzerine salağın teki oto pazarında "abey çip grizi var vallaha 99 opel 85 den aşşa gitme laaa" derse şaşırmam
    Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mendieta58 (Gksn Dmr) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aman hemen artsın,ne hassas şeymiş lan bu ikinci el piyasası.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    C CaptainSkyWalker 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Arttı bile

    Siz bu satırları okurken bile artıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A android seyfi (Rifki Paslanmaz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    O kadar hain, fırsatçı, edepsiz satıcı varki, antartikada üretilen kettle ların çipi arızalansın türkiyede ürün fiyatları artıyor, nasıl bir ülkeyiz lan heryerde dip fiyata iniyor burda yükseliyor..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Z zed (Ersin Doğan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kapı gıcırdasa fiyatlar artabilir... o dereceye geldik artık
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A alkgs (hasan kaya) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nikaragua'da bir yetim yellense Türkiye'de ikinci el otomobil fiyatları artıyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C celeroni (Cengiz Aytekin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    çipsiz araba yapsınlar. çok mu zor? (ironidir sazan gibi atlamayın....)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Akasha_Ether (abc def) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bunlar satışların azalmasını fiyatlara bağlıyor hâlâ 🤦🏻‍♂️



    PARA YOK PARAAA
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    khytr89 (Hakan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Akasha_Ether
    Hocam sende ve bende yok sanırım , geri kalan herkes avm , galeri ve emlakçılarda :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    faniseyler (halit özdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bende ikinciel fiyatları daha ne kadar yükselebilir diyordum işte aranan bahane bulundu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    khytr89 (Hakan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnsanlar sokağa çıkamıyor arabayı ne yapsinlar ki.. olanlar da keyfini çıkartsın zira bunlar kötü günler, daha kötüleri pek yakında
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheStarBox 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Isterse sabaha kadar artsın, ülkede para yok. Halk fakirleşiyor. Faizler düşse bile eskisi gibi önüne gelen kredi alamayacak. Bir çok insan zaten pandemiyi batık kredi ile geçiriyor.



    2 aydır sarı sitede aynı arabalar duruyor. Çünkü kimsede para yok. Bu ekonomi de piyasayı satıcı değil alıcı belirler. Çünkü eskisi gibi talep patlaması yok ve olmayacak da.



    Ben dolar ile kazandığım için kafam rahat, nasılsa halkın büyük bölümü fakirlestigi için satışlar düşecek ve ihtiyacı olan bir satıcıdan uygun fiyata araba alacağım.
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    faniseyler (halit özdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) TheStarBox
    Bi bayiye git araç alma kalabalığını kendin gör veya telefonla sor öğren. Sonra millette ara olup olmadığını tekrar düşün.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kaiser75 (Freddie Krueger) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Otomobil fiyatları havadaki nemden bile etkilenir hale geldi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Whippoorwill +151 Santiago Munez +128 MaximillianFoe +126 joven +101 Schtroumpf Grognon +98 sdbz +95 WB +83 ahmetkaraci +78 MajorWindows +61 Mitokondri Kristası +53
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 MrHamilton ilk kez +228 2 yimmasabi ilk kez +190 3 Elektrikliarabasever ilk kez +182
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    6775 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ikinci el otomobil fiyatları, çip krizi ve
    4 etiket daha Türkiye Haberleri Otomobil üretim Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası246,1b
    Twitter Profili100,2b
    Instagram Sayfası46,3b
    YouTube Kanalı318b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Xbox oyunlarında Bahar İndirimi başladı! %70'e varan fırsatlar 1 hf. Bilim insanları kurbağa kök hücrelerini, hafızası olan canlı robota dönüştürdü 1 hf. Türkiye otomotiv pazarı mart ayında son 10 yılın rekorunu kırdı 1 hf. Merakla beklenen The Suicide Squad filminden bir fragman daha paylaşıldı 1 hf. iPhone SE 2022 modeli 5G desteği ile gelebilir 1 hf. Dying Light 2, PS5 ve Xbox Series X’te 4K, 60 FPS ve ışın izleme modları hedefliyor 1 hf. Opera, M1 işlemcili Mac'ler için yerel destek aldı: 2 kat daha hızlı Opera deneyimi 1 hf. Xiaomi Surge C1 görüntü işlemcisi neler sunuyor? 1 hf. Uncharted filmi bir kez daha ertelendi 1 hf. Eski SEC Başkanı'ndan Bitcoin açıklaması 1 hf. Çok oyunculu korku oyunu Secret Neighbor, iOS cihazlara geliyor 1 hf. ADATA XPG markası yeni dizüstüsünü tanıttı 1 hf. Teknolojik Sefer Tası: Heatbox 1 hf. Google Play, cihazda hangi uygulamaların yüklü olduğunu gösteren uygulamaları sınırlıyor 1 hf. Başarılı çizgi roman serisinden uyarlanan Batman: The Long Halloween'in seslendirme kadrosu belli oldu 1 hf. Hindistan yonga üretimi için milyarlarca dolar ayırdı 1 hf. Realme, 50W mini SuperDart Charger'ı duyurdu 1 hf. District 9 yönetmeninin yeni korku filmi Demonic'in yayın tarihi açıklandı 1 hf. PS Store'un kapatılma kararının ardından birçok PS Vita oyunu iptal edildi 1 hf. Global iletişim liderlerinden Nokia, Dünya devlerine İstanbul’dan teknik destek sağlıyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN "Çip krizi ikinci el otomobil fiyatlarını artırabilir" Sonraki FIFA 21, EA Play'e ekleniyor; Xbox Game Pass sahipleri de oynayabilecek 1 hf. watchOS 7.4 sürümünde Apple Watch ile kilit açma özelliği geliyor 1 hf. Kullanıcılar, 2021'in ilk çeyreğinde uygulamalara 32 milyar dolarlık rekor harcama yaptı 1 hf. Mobil RTX 3050 ve 3050 Ti’ın performansı sızdı 1 hf. Elon Musk tweet’ledi, Dogecoin yükselişe geçti 1 hf. TV+ da kendi içeriklerini hazırlamaya başlıyor; ilk yapımları "Ölüm Kime Yakışır" olacak 1 hf. Google'dan uygun fiyatlı kablosuz kulaklık geliyor: Pixel Buds A 1 hf. Maliye Bakanlığı, kripto para işlemlerinin takip edildiğini doğruladı 1 hf. Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak vereceği oyun erişime açıldı 1 hf. AMD Ryzen 5000G’nın detayları sızdı 1 hf. Casio, G-Shock serisinin ilk Wear OS akıllı saati olan GSW-H1000'i tanıttı 1 hf. Söylentiye göre sevilen korku oyunu Alan Wake'in ikinci oyunu yolda; Epic Games yayınlayacak 1 hf. Gigabyte dizüstü, alınır mı peki? “Gigabyte Aero 15 KC incelemesi“ 1 hf. TSMC çip krizini çözmek için harekete geçti: 100 milyar dolarlık yatırım yapacak 1 hf. Apple, iOS 14.5'e pil kalibrasyon özelliği ekledi: İşte detaylar 1 hf. LinkedIn, Clubhouse benzeri sesli sohbet özelliği geliştirdiğini duyurdu 1 hf. Hyundai'nin yeni pickup modeli Santa Cruz'dan ipucu görselleri geldi 1 hf. Netflix'in distopik temalı yerli dizisi Sıcak Kafa'nın çekimleri başladı; ilk detaylar paylaşıldı 1 hf. Siri artık varsayılan olarak kadın sesine sahip olmayacak: İki yeni seçenek eklendi 1 hf. Kablosuz kulaklık ve giyilebilir cihaz pazarı yükselişte, liderler farklı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız