Hyundai'nin yeni pickup modeli Santa Cruz'dan ipucu görselleri geldi

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2015 yılında konsept çalışmasıyla ön gösterimi yapılan Hyundai Santa Cruz nihayet gerçeğe dönüşüyor. Koreli marka, Kuzey Amerika pazarı için hazırladığı pickup modeli Santa Cruz'un ipucu görsellerini paylaştı ve tanıtım için 15 Nisan 2021'i işaret etti.

2021 Santa Cruz, Koreli üreticinin daha önce de belirttiği gibi yekpare yapıya sahip. Genel yapısı itibariyle konsept versiyona benziyor fakat detaylara inildiğinde iki tasarım arasında epey fark var. Örneğin konseptteki geriye doğru açılır kapılar üretim versiyonuna taşınmamış. İpucu görselindeki aracın çift kabinli olduğunu görüyoruz. Bu da Santa Cruz'un kasasının biraz kısa kalmasına neden olmuş.

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Hyundai'nin yeni pickup modeli, yakında ülkemizde de satışa sunulması planlanan yeni Tucson'dan izler taşıyor. Özellikle ön bölümü domine eden panjur ve onun bir parçası gibi görünen aydınlatmalar, bizlere doğrudan Tucson'u anımsatıyor. Öte yandan sportif tasarım ve B sütununa kadar devam eden keskin çizgiler yine iki model arasındaki benzerliklerden. Santa Cruz'un arka bölümünde ise çekiç şekline benzer stop lambaları ve büyük bir Santa Cruz yazısı dikkat çekiyor.

2021 Hyundai Santa Cruz'un teknik detayları henüz belli değil. Fakat şirketten yapılan açıklamada pickup'ın "güçlü ve verimli motor seçeneklerine" sahip olacağının altı çizildi. Bunun yanı sıra araçta dört tekerlekten çekiş sisteminin bulunacağı ve yeni nesil bağlantı teknolojilerinin sunulacağı da verilen bilgiler arasında. Yeni Santa Cruz, önümüzdeki yazdan itibaren Alabama'daki Montgomery tesislerinde üretilecek.

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