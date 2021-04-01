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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hyundai'nin yeni pickup modeli Santa Cruz'dan ipucu görselleri geldi

    Hyundai'nin Kuzey Amerika pazarına yönelik pickup projesi 2021 Hyundai Santa Cruz'un tanıtım tarihi sonunda netleşti. Koreli üretici bunun yanında bazı görseller de paylaştı.
    01 Nisan 2021, 15:30 (1 hf.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Hyundai'nin yeni pickup modeli Santa Cruz'dan ipucu görselleri geldi
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    2015 yılında konsept çalışmasıyla ön gösterimi yapılan Hyundai Santa Cruz nihayet gerçeğe dönüşüyor. Koreli marka, Kuzey Amerika pazarı için hazırladığı pickup modeli Santa Cruz'un ipucu görsellerini paylaştı ve tanıtım için 15 Nisan 2021'i işaret etti.

    2021 Santa Cruz, Koreli üreticinin daha önce de belirttiği gibi yekpare yapıya sahip. Genel yapısı itibariyle konsept versiyona benziyor fakat detaylara inildiğinde iki tasarım arasında epey fark var. Örneğin konseptteki geriye doğru açılır kapılar üretim versiyonuna taşınmamış. İpucu görselindeki aracın çift kabinli olduğunu görüyoruz. Bu da Santa Cruz'un kasasının biraz kısa kalmasına neden olmuş.

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    Hyundai'nin yeni pickup modeli, yakında ülkemizde de satışa sunulması planlanan yeni Tucson'dan izler taşıyor. Özellikle ön bölümü domine eden panjur ve onun bir parçası gibi görünen aydınlatmalar, bizlere doğrudan Tucson'u anımsatıyor. Öte yandan sportif tasarım ve B sütununa kadar devam eden keskin çizgiler yine iki model arasındaki benzerliklerden. Santa Cruz'un arka bölümünde ise çekiç şekline benzer stop lambaları ve büyük bir Santa Cruz yazısı dikkat çekiyor.

    2021 Hyundai Santa Cruz'un teknik detayları henüz belli değil. Fakat şirketten yapılan açıklamada pickup'ın "güçlü ve verimli motor seçeneklerine" sahip olacağının altı çizildi. Bunun yanı sıra araçta dört tekerlekten çekiş sisteminin bulunacağı ve yeni nesil bağlantı teknolojilerinin sunulacağı da verilen bilgiler arasında. Yeni Santa Cruz, önümüzdeki yazdan itibaren Alabama'daki Montgomery tesislerinde üretilecek.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    M mustafa.kerem 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bir arabaya aşık olunur mu evet olunur
    Yanıtla +5
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    hidrojennn (gizli yok) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) electrun
    amerika'lılara hitap eden bir pikap tasarımı olmamış. onlar f350 tarzı ve çekici olarak kullanabilecek pikapları seviyorlar
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    bamorex (baha berk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İç dizaynıda görmek lazım karar vermek için.
    Yanıtla +1
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    Dr.GU (G.U. ) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel görünüyor
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    Sirrüs 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yeni Tucson güzel ama bu nedir? Çok kötü duruyor.
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    wehrmacht (- -) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kasa kısa.. Ayrıca bir nevi el camino vari suv kesmesi gibi bir şey çıkacak ortaya
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    electrun (test test) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Uretim Amerikada hedef Amerika kitasi, o yuzden hic bizi ilgilendirmeyecek maalesef. uretim yeri kaynakli ekstra otv kdv sagolsun bizi boyle dertlerden kurtariyor. Bizim yerimize secenekleri daraltiyor.
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    hidrojennn (gizli yok) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) electrun
    amerika'lılara hitap eden bir pikap tasarımı olmamış. onlar f350 tarzı ve çekici olarak kullanabilecek pikapları seviyorlar
    Yanıtla +4
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    A arwencloud 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    nasılsa vergilerinin yüksekliğinden dolayı alamayacağız
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    K kirelli77 (Tolga Kirelli) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) arwencloud
    Pick up otv orani en makul araclardan. Park yeri derdi olmayan kisilere, bir araba kendine bir araba devlete almak istemeyenlere tavsiye edilir
    avrupadaki arac fiyatina en yakin alinabilen araclarin basinda geliyor
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    M mustafa.kerem 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bir arabaya aşık olunur mu evet olunur
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    C cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok alçak duruyor bu nasıl pick up
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    TahaKaradeniz 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bayern Münih'in forvetinden gelmiyor adı değil mi? Tucson da bir şehir ismiydi bu da bir şehir ismi. Neden şehir isimlerini kullanıyor bu çekik gözlüler acaba, pazarlama stratejisi desem bu konuda başarısız oldukları açık.
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    BOLDVIPER 1 hf. ( Mesaj Silindi ) TahaKaradeniz
    sadece amerika bölgesinde ki isimlerini kullanıyorlar santa fe tucson santa cruz hepsi
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    basartenk (basar tenk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güzel olmuş beğendim
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    3202 kez okundu.
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    Galeri, 2021 hyundai santa cruz ve
    4 etiket daha hyunda pickup kuzey amerika Bilim ve Teknoloji
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